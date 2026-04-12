Trọng tài Nguyễn Trung Kiên nhận án kỷ luật vì sai lầm trong trận Nam Định - HAGL Ban Trọng tài VFF xác nhận ông Nguyễn Trung Kiên mắc sai sót nghiêm trọng khi từ chối quả phạt đền của Xuân Son, trực tiếp làm thay đổi cục diện cuộc đua vô địch.

Phút 76 tại Thiên Trường, khi tỷ số đang là 1-1, bước ngoặt của trận đấu giữa Thép Xanh Nam Định và HAGL đã xảy ra không phải từ một bàn thắng, mà từ tiếng còi không vang lên của trọng tài Nguyễn Trung Kiên. Sai lầm này không chỉ khiến đội chủ sân Thiên Trường nhận thất bại cay đắng 1-2 mà còn buộc Ban Trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phải vào cuộc xử lý nghiêm khắc.

Tình huống chối bỏ phạt đền gây tranh cãi

Tình huống gây bão diễn ra khi Caio Cesar treo bóng vào vòng cấm, tiền đạo Nguyễn Xuân Son bị trung vệ Đinh Quang Kiệt bên phía HAGL ôm người và kéo ngã rõ ràng. Bất chấp sự can thiệp của công nghệ VAR và phản ứng dữ dội từ các cầu thủ Nam Định, ông Nguyễn Trung Kiên vẫn kiên quyết từ chối thổi phạt đền.

Trọng tài Nguyễn Trung Kiên không cho Nam Định hưởng phạt đền

Đáng chú ý, ngay sau khi thoát khỏi quả phạt đền mười mươi, HAGL đã tổ chức phản công sắc lẹm và ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1. Kết quả này khiến Nam Định đánh mất cơ hội bám đuổi nhóm dẫn đầu, trong khi đội bóng phố Núi vươn lên cột mốc 18 điểm, mở toang cánh cửa trụ hạng.

Án kỷ luật cho sai lầm làm thay đổi kết quả

Sau khi mổ xẻ băng hình kỹ thuật, Ban Trọng tài VFF khẳng định pha bóng của Đinh Quang Kiệt là lỗi phạm quy rõ ràng và trọng tài chính đã sai lầm khi không cắt còi. Cơ quan này nhận định sai sót của vị "vua áo đen" sinh năm 1981 đã làm thay đổi kết quả trận đấu và ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng của giải đấu.

Hệ quả tất yếu, trọng tài Nguyễn Trung Kiên sẽ phải đối mặt với hình thức kỷ luật nội bộ và nhiều khả năng bị đình chỉ nhiệm vụ trong các vòng đấu kế tiếp. Dù chi tiết án phạt không được công bố công khai theo quy định của FIFA, nhưng đây là một nốt trầm đáng tiếc đối với một trọng tài giàu kinh nghiệm đã cầm còi 7 trận từ đầu mùa giải 2025/26.