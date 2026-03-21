Trọng tài thép rút 43 thẻ vàng bắt chính trận Việt Nam - Bangladesh Vị vua áo đen người Hong Kong nổi tiếng nghiêm khắc, Cheung Wai Lung Mario, sẽ điều khiển trận giao hữu giữa Việt Nam và Bangladesh tại sân Hàng Đẫy vào tối 26/3.

Trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Bangladesh vào lúc 19h ngày 26/3 tới đây không chỉ là bài kiểm tra chuyên môn quan trọng cho thầy trò HLV Kim Sang Sik, mà còn là thử thách về sự kỷ luật. Ban tổ chức vừa chính thức công bố danh tính tổ trọng tài điều hành trận đấu, với sự xuất hiện của một "vua áo đen" nổi tiếng nghiêm khắc từ Hong Kong (Trung Quốc).

Trọng tài người Hong Kong sẽ điều hành trận giao hữu tại sân Hàng Đẫy.

Áp lực từ vị trọng tài rút 43 thẻ vàng sau 9 trận

Trọng tài chính được chỉ định là ông Cheung Wai Lung Mario. Dù thuộc thế hệ trọng tài trẻ (sinh năm 1995) và vừa mới được công nhận cấp độ FIFA trong năm nay, ông Mario đã gây ấn tượng mạnh tại giải vô địch quốc gia Hong Kong nhờ phong cách cầm còi quyết liệt và không khoan nhượng.

Số liệu thống kê cho thấy sự nghiêm khắc đến đáng kinh ngạc của vị trọng tài này. Chỉ trong 9 trận đấu tại giải quốc nội mùa này, ông đã rút ra tổng cộng 43 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ, trung bình gần 5 thẻ mỗi trận. Ngoài ra, ông Mario cũng đã thổi 4 quả phạt đền, một con số cảnh báo cho hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam trước lối chơi áp sát từ phía đối thủ.

Tổ trọng tài ngoại đảm bảo tính chuyên môn cao

Hỗ trợ cho ông Mario là hai trợ lý đồng hương dày dạn kinh nghiệm gồm Chow Chun Kit (sinh năm 1981) và Lam Cheuk Hong (sinh năm 1992). Trong khi đó, trọng tài thứ tư là ông Hoàng Ngọc Hà, một trong những trọng tài đạt chuẩn FIFA uy tín nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay. Sự hiện diện của tổ trọng tài ngoại được kỳ vọng sẽ đảm bảo tính công bằng và đẩy cao tính chất chuyên môn cho cuộc đọ sức này.

Về phía đối thủ, tuyển Bangladesh đã sớm có mặt để làm quen với điều kiện khí hậu tại Việt Nam. Đội bóng Nam Á mang đến đội hình giàu sức chiến đấu với nhiều cầu thủ Việt kiều đang thi đấu tại các môi trường bóng đá phát triển như Anh, Phần Lan, Mỹ và Đan Mạch. Với sự bổ sung chất lượng này, Bangladesh hứa hẹn sẽ mang đến một trận đấu tranh chấp với cường độ cao.

Trước một vị trọng tài sẵn sàng rút thẻ như Cheung Wai Lung Mario, các cầu thủ Việt Nam cần đặc biệt tỉnh táo, tránh những lỗi phản ứng hoặc phạm lỗi không đáng có. Đây cũng là cơ hội để HLV Kim Sang Sik rèn luyện bản lĩnh cho các học trò trước thềm vòng loại Asian Cup 2027.