TRỰC TIẾP Trực tiếp 1. FC Köln vs SV Elversberg: Đội hình xuất phát 1. FC Köln đang thiếu hụt lực lượng khi tiếp SV Elversberg trên sân RheinEnergieStadion lúc 21h30 ngày 28/11/2026. Chủ nhà có thành tích đối đầu áp đảo, nhưng đang xếp dưới đối thủ 5 bậc trên bảng xếp hạng.

1. FC Köln vs SV Elversberg SẮP BẮT ĐẦU • 21:30 21:30 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của 1. FC Köln và SV Elversberg đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 21:30.

Cập nhật lúc 21:04 28/11/2026

Đội hình chính thức 1. FC Köln Sơ đồ 3-1-4-2 · HLV René Wagner SV Elversberg Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV V. Wagner 1 M. Schwäbe 2 J. Schmied 22 Jahmai Simpson-Pusey 5 T. Krauß 23 Paul Michael Junior Okon-Engstler 28 S. Sebulonsen 37 L. Maina 47 M. Moore 3 B. Sosa 30 M. Bülter 10 S. El Mala 20 N. Kristof 30 J. Gyamerah 19 L. Pinckert 31 M. Rohr 21 L. Günther 43 F. Keidel 8 Ł. Poręba 25 L. Petkov 40 Francis-Ikechukwu Onyeka 7 Krattenmacher 42 D. Mokwa Dự bị 1. FC Köln 9 R. Ache 11 Reigan Heskey 8 Bergmann Jóhannesson 24 Lochoshvili 14 G. Mensah 29 J. Thielmann 7 Waldschmidt 20 R. Zieler 19 M. El Mala SV Elversberg 39 William Cole Campbell 6 A. Condé 9 N. Futkeu 3 F. Le Joncour 17 F. Schmahl 26 L. Sirch 29 Zimmerschied 28 T. Boss 15 R. Adam Cập nhật đội hình lúc 21:04 28/11/2026

1. FC Köln đang thiếu hụt lực lượng trước trận tiếp đón SV Elversberg trên sân RheinEnergieStadion lúc 21h30 ngày 28/11/2026. Đây là bài toán đầu tiên HLV chủ nhà phải giải, trong lúc đội bóng đang xếp dưới đối thủ trên bảng xếp hạng.

Chủ nhà đối mặt bài toán lực lượng

Việc thiếu hụt nhân sự khiến 1. FC Köln khó duy trì sự ổn định trong cách vận hành lối chơi. Với một đội bóng đang ở nhóm giữa bảng, mỗi lựa chọn nhân sự đều có thể ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu.

Thực tế, phong độ gần đây của đội bóng thành Cologne khá ổn định nhưng thiếu đột phá. Trong 5 trận gần nhất, 1. FC Köln thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Họ hiếm khi thua, nhưng cũng chưa chuyển hóa được nhiều trận đấu thành chiến thắng.

Elversberg có thứ hạng cao hơn nhưng phong độ sa sút

Trên bảng xếp hạng, SV Elversberg đang đứng thứ 9 với 13 điểm, còn 1. FC Köln xếp thứ 14 với 10 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 3 điểm và 5 bậc.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của đội khách không tương xứng với vị trí này. SV Elversberg thua 4 và chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả kém cho thấy đội khách đang gặp khó khăn trong việc giữ vững thành quả đã tích lũy.

Thế đối đầu nghiêng về 1. FC Köln

Lịch sử đối đầu cũng là điểm tựa cho chủ nhà. Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, 1. FC Köln thắng 2 trận, hòa 1 trận, còn SV Elversberg chưa thắng trận nào.

Điểm then chốt của trận đấu

Trận đấu đặt hai bài toán đối lập lên bàn cân. Một bên có lợi thế sân nhà và thế đối đầu thuận lợi nhưng thiếu hụt lực lượng. Bên kia có thứ hạng cao hơn nhưng đang trượt dài về phong độ.

Với 1. FC Köln, khả năng xoay xở trong khâu nhân sự sẽ quyết định họ có tận dụng được lợi thế trước một đối thủ đang sa sút hay không. Với SV Elversberg, cơ hội để chấm dứt chuỗi kết quả kém nằm ở việc tận dụng sự thiếu hụt của chủ nhà.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất 1. FC Köln · 2 thắng 1 hòa SV Elversberg · 0 thắng 1. FC Köln 1 - 0 SV Elversberg 1FK SV Elversberg 2 - 2 1. FC Köln Hòa 1. FC Köln 2 - 1 SV Elversberg 1FK

1. FC Köln 5 trận gần nhất H B H T H 10 Trận 2-4-4 T-H-B 11 Ghi (TB 1.1) 15 Thủng lưới SV Elversberg 5 trận gần nhất B B T B B 10 Trận 4-1-5 T-H-B 17 Ghi (TB 1.7) 19 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Borussia Dortmund 10 7 3 0 +10 24 T T H T H 2 Bayern München 10 6 4 0 +20 22 H T H T T 3 SC Freiburg 10 7 1 2 +11 22 T T T B B … 8 VfB Stuttgart 10 4 1 5 0 13 H T T B B 9 SV Elversberg 10 4 1 5 -2 13 B B T B T 10 FC Augsburg 10 3 3 4 +2 12 T B B H B … 13 FSV Mainz 05 10 3 1 6 -3 10 B B B B T 14 1. FC Köln 10 2 4 4 -4 10 H B H H B 15 SC Paderborn 07 10 2 4 4 -7 10 B H H T H …

Tình hình lực lượng 1. FC Köln ✚ A. Castro-Montes (Calf Injury) ✚ T. Dallinga (Knee Injury) ✚ T. Hubers (Knee Injury) ✚ L. Lochoshvili (Head Injury) ✚ I. Rondic (Muscle Injury) ✚ E. Skhiri (Ankle Injury) ✚ R. van den Berg (Muscle Injury) SV Elversberg ✚ N. Mickelson (Knee Injury) ✚ L. Seifert (Ankle Injury) ✚ N. Darvich (Muscle Injury)