Trực tiếp 1899 Hoffenheim vs FC Schalke 04: Hiệp 2 bắt đầu, 1899 Hoffenheim dẫn 2-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp 1899 Hoffenheim vs FC Schalke 04: Hiệp 2 bắt đầu, 1899 Hoffenheim dẫn 2-0

Văn Thể09/11/2026 00:17

FC Schalke 04 phải chặn đà sa sút khi làm khách của 1899 Hoffenheim tại Prezero Arena lúc 01:30 ngày 09/11/2026, với 4 trận thua và 1 trận hòa trong 5 trận gần nhất.

1899 Hoffenheim2 - 0FC Schalke 04Hiệp 2 — phút 63'
  • 63'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: 1899 Hoffenheim 2 - 0 FC Schalke 04.

  • 62'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 56% - 44% FC Schalke 04, dứt điểm 12 - 16 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 4 - 0; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 2 - 3.

  • 52'Thay người

    Phút 52' (FC Schalke 04): Kevin Müller vào sân thay Loris Karius.

  • 51'Thay người

    Phút 51' (FC Schalke 04): Vitalie Becker vào sân thay Robin Gosens.

  • 49'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 57% - 43% FC Schalke 04, dứt điểm 12 - 13 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 4 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 2 - 3.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

  • 37'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 56% - 44% FC Schalke 04, dứt điểm 8 - 10 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 2 - 2.

  • 26'BÀN THẮNG! 1899 Hoffenheim (2-0)

    Phút 26': Tim Lemperle (1899 Hoffenheim) lập công (kiến tạo: Fisnik Asllani). Tỷ số: 2 - 0.

  • 25'1899 Hoffenheim ép sân

    Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 59% - 41% FC Schalke 04, dứt điểm 8 - 8 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 2 - 2.

  • 13'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 48% - 52% FC Schalke 04, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 0; cứu thua 1 - 2.

  • 10'BÀN THẮNG! 1899 Hoffenheim (1-0)

    Phút 10': Fisnik Asllani (1899 Hoffenheim) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    1899 Hoffenheim tiếp đón FC Schalke 04.

Cập nhật lúc 02:51 09/11/2026

Đội hình chính thức
1899 Hoffenheim
Sơ đồ 4-2-2-2 · HLV C. Ilzer
FC Schalke 04
Sơ đồ 5-3-2 · HLV M. Muslić
1
O. Baumann
34
V. Coufal
5
O. Kabak
28
K. Machida
39
M. Rots
7
L. Avdullahu
18
W. Burger
27
A. Kramarić
22
A. Prass
19
T. Lemperle
11
F. Asllani
1
L. Karius
21
D. Ljubičić
43
M. Ayhan
25
N. Katić
4
H. Kuruçay
8
R. Gosens
23
S. El-Faouzi
13
S. Tanaka
24
A. Aouchiche
19
K. Karaman
7
Hwang Hee-Chan
Dự bị
1899 Hoffenheim
29 Natnael Abraha13 Bernardo14 A. Daghim46 J. Fields10 A. Hložek47 V. Lässig32 Cajetan Benjamin Lenz9 Max Moerstedt37 L. Philipp
FC Schalke 04
38 L. Vozar27 F. Porath22 K. Müller11 B. Lasme40 E. Gashi10 E. Džeko29 Dina Ebimbe33 Vitalie Becker20 J. Adamu
Cập nhật đội hình lúc 01:02 09/11/2026
1899 HoffenheimThống kêFC Schalke 04
56%
Kiểm soát bóng
44%
12
Dứt điểm
16
5
Trúng đích
2
4
Phạt góc
0
3
Phạm lỗi
4
3
Việt vị
1
2
Thủ môn cứu thua
3

FC Schalke 04 đang cần một tín hiệu tích cực để chặn đà sa sút khi đến làm khách của 1899 Hoffenheim. Trận đấu diễn ra lúc 01:30 ngày 09/11/2026 trên sân Prezero Arena. Đội khách chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, trong khi chủ nhà có chuỗi kết quả ổn định hơn hẳn.

Schalke 04 chưa tìm thấy chiến thắng

Phong độ gần đây là điểm đáng lo nhất của FC Schalke 04. Trong 5 trận gần nhất, đội thua 4 trận, hòa 1 trận và chưa thắng trận nào. Hai trận mới nhất đều kết thúc bằng thất bại, sau đó là một trận hòa và hai trận thua ở giai đoạn trước đó.

Hiện FC Schalke 04 đứng hạng 17 với 6 điểm. Chuỗi kết quả này cho thấy đội khách cần sự chắc chắn hơn, nhất là khi phải hành quân đến sân của đối thủ có thành tích đối đầu vượt trội.

Hoffenheim ổn định hơn nhưng chưa thể chủ quan

Ở chiều ngược lại, 1899 Hoffenheim thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận trong 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà chưa thắng ở hai vòng đấu mới nhất. Trận gần nhất là một trận hòa, trước đó là một thất bại và một trận hòa nữa, còn hai chiến thắng nằm ở đầu chuỗi.

Hiện 1899 Hoffenheim xếp hạng 14 với 9 điểm, hơn FC Schalke 04 ba điểm và hơn ba bậc trên bảng xếp hạng. Khoảng cách này không lớn. Vì vậy, nếu để lỡ cơ hội trên sân nhà, chủ nhà vẫn có thể bị đối thủ kéo lại rất gần.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, 1899 Hoffenheim thắng 4 trận, không có trận hòa nào, còn FC Schalke 04 thắng 1 trận. Thế trận lịch sử này tạo lợi thế tâm lý cho chủ nhà. Với đội khách, đó cũng là thử thách cần vượt qua nếu muốn thoát khỏi chuỗi trận không thắng.

Điểm then chốt của trận đấu

Với một đội đang cần tìm lại cảm giác chiến thắng, FC Schalke 04 sẽ phải bắt đầu trận đấu thật tập trung. Những tình huống đầu tiên có thể quyết định tâm lý của cả hai bên. Một bàn thắng sớm sẽ giúp đội khách tự tin hơn, còn nếu để thủng lưới trước, áp lực từ chuỗi trận thua sẽ càng nặng nề.

1899 Hoffenheim có lợi thế sân nhà, thành tích đối đầu tốt và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, hai trận chưa thắng gần nhất là lý do để đội bóng không thể xem nhẹ đối thủ.

Nhận định

Nhìn chung, 1899 Hoffenheim là bên được đánh giá nhỉnh hơn nhờ phong độ ổn định hơn, vị trí cao hơn và thành tích đối đầu áp đảo. Dù vậy, FC Schalke 04 có động lực rõ ràng là chặn đà sa sút, và khoảng cách hai đội trên bảng xếp hạng chưa quá xa. Đây là trận đấu mà chi tiết nhỏ ở giai đoạn đầu có thể định hình cục diện chung cuộc.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
1899 Hoffenheim · 4 thắng0 hòaFC Schalke 04 · 1 thắng
10/04/2023
1899 Hoffenheim
2 - 0
FC Schalke 04
1H
19/10/2022
1899 Hoffenheim
5 - 1
FC Schalke 04
1H
15/10/2022
FC Schalke 04
0 - 3
1899 Hoffenheim
1H
08/05/2021
1899 Hoffenheim
4 - 2
FC Schalke 04
1H
09/01/2021
FC Schalke 04
4 - 0
1899 Hoffenheim
FS0
1899 Hoffenheim
5 trận gần nhất
HBHTT
8
Trận
3-0-5
T-H-B
14
Ghi (TB 1.8)
16
Thủng lưới
FC Schalke 04
5 trận gần nhất
BBHBB
8
Trận
1-3-4
T-H-B
4
Ghi (TB 0.5)
9
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Bayern München9630+2021THTTH
2Borussia Dortmund9630+921THTHH
3RB Leipzig9603+1418TTTBT
13FC Augsburg923409BBHBH
141899 Hoffenheim8305-29BTTBB
151. FC Köln8233-39HHBTB
16Union Berlin8143-127HHHTB
17FC Schalke 048134-56BHBBH
18Borussia Mönchengladbach9117-134BHTBB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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