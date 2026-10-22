TRỰC TIẾP Trực tiếp Aarhus vs Egnatia Rrogozhinë: Aarhus gỡ hòa 1-1 Aarhus đang nỗ lực bám đuổi nhóm dự cúp châu lục dù hiện đứng hạng 29 với 0 điểm. Trận gặp Egnatia Rrogozhinë diễn ra 02:00 ngày 23/10/2026 tại Cepheus Park.

Aarhus 1 - 1 Egnatia Rrogozhinë Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Aarhus 1 - 1 Egnatia Rrogozhinë.

87' Thay người Phút 87' (Egnatia Rrogozhinë): I. Diabate vào sân thay K. Loukili.

83' Thay người Phút 83' (Aarhus): T. Bech vào sân thay S. Jorgensen.

79' Egnatia Rrogozhinë ép sân Cầm bóng: Aarhus 34% - 66% Egnatia Rrogozhinë, dứt điểm 5 - 9 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 4 - 2; phạm lỗi 8 - 12, cứu thua 4 - 1.

72' Thẻ vàng Phút 72': E. Bitri (Egnatia Rrogozhinë) nhận thẻ vàng (Tripping).

66' Thay người Phút 66' (Aarhus): F. Emmery vào sân thay J. Andersen.

65' Egnatia Rrogozhinë ép sân Cầm bóng: Aarhus 34% - 66% Egnatia Rrogozhinë, dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 3 - 0.

63' Thay người Phút 63' (Egnatia Rrogozhinë): N. Ajetovikj vào sân thay A. Albanese.

63' Thay người Phút 63' (Egnatia Rrogozhinë): G. Smajli vào sân thay G. Jaime.

54' Thay người Phút 54' (Egnatia Rrogozhinë): E. Ndreca vào sân thay A. Yago.

54' Thay người Phút 54' (Egnatia Rrogozhinë): Fernando Medeiros vào sân thay A. Kryeziu.

51' Egnatia Rrogozhinë ép sân Cầm bóng: Aarhus 32% - 68% Egnatia Rrogozhinë, dứt điểm 1 - 6 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 3 - 0.

49' BÀN THẮNG! Aarhus (1-1) Phút 49': J. Bogere (Aarhus) lập công (kiến tạo: S. Jorgensen). Tỷ số: 1 - 1.

46' Thay người Phút 46' (Aarhus): J. Bogere vào sân thay J. Serra.

46' Thay người Phút 46' (Aarhus): D. L. Gretarsson vào sân thay F. Tingager.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

39' Thẻ vàng Phút 39': K. Arnstad (Aarhus) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

38' Egnatia Rrogozhinë ép sân Cầm bóng: Aarhus 32% - 68% Egnatia Rrogozhinë, dứt điểm 1 - 5 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 0.

26' Egnatia Rrogozhinë ép sân Cầm bóng: Aarhus 32% - 68% Egnatia Rrogozhinë, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 0.

16' Thẻ vàng Phút 16': A. Kryeziu (Egnatia Rrogozhinë) nhận thẻ vàng (Holding).

13' Egnatia Rrogozhinë ép sân Cầm bóng: Aarhus 33% - 67% Egnatia Rrogozhinë, dứt điểm 0 - 1, phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 0 - 0.

13' BÀN THẮNG! Egnatia Rrogozhinë (0-1) Phút 13': I. Gruda (Egnatia Rrogozhinë) lập công (kiến tạo: D. Adjessa). Tỷ số: 0 - 1.

12' Thay người Phút 12' (Aarhus): T. Molgaard vào sân thay C. McCowatt.

11' Thẻ vàng Phút 11': A. Yago (Egnatia Rrogozhinë) nhận thẻ vàng (Tripping).

3' Thẻ đỏ Phút 3': E. Kahl (Aarhus) nhận thẻ đỏ (Serious foul).

0' Trận đấu bắt đầu Aarhus tiếp đón Egnatia Rrogozhinë.

Cập nhật lúc 03:51 23/10/2026

Đội hình chính thức Aarhus Sơ đồ 3-4-2-1 Egnatia Rrogozhinë Sơ đồ 3-5-2 1 Jesper Hansen 25 Colin Rösler 5 Frederik Tingager 19 Eric Kahl 29 Rasmus Carstensen 7 Markus Solbakken 10 Kristian Arnstad 26 Jacob Andersen 8 Sebastian Jørgensen 18 Callum McCowatt 13 Janni Serra 98 Mario Dajsinani 33 Eneo Bitri 29 Andrey Yago 28 Eljon Sota 22 Guillem Jaime 20 Karim Loukili 6 Albano Aleksi 17 Altin Kryeziu 10 Alessandro Albanese 2 Daniel Adjessa 77 Ildi Gruda Dự bị Aarhus 21 Mads Hedenstad 42 Marius van der Raad 3 Daníel Grétarsson 33 Luka Callø 43 Zander Grantzau 14 Tobias Mølgaard 16 Jens Jønsson 39 Frederik Emmery 4 Magnus Knudsen Egnatia Rrogozhinë 1 Levan Tandilashvili 12 Bruno Puja 4 Zamiq Aliyev 13 Alessandro Kacbufi 16 Edison Ndreca 24 Numan Ajetovikj 55 Geralb Smajli 7 Fernando Medeiros 8 Ibrahim Diabaté Cập nhật đội hình lúc 01:32 23/10/2026

Aarhus Thống kê Egnatia Rrogozhinë 34% Kiểm soát bóng 66% 5 Dứt điểm 9 2 Trúng đích 5 4 Phạt góc 2 8 Phạm lỗi 12 4 Thủ môn cứu thua 1

Aarhus đang nỗ lực bám đuổi nhóm dự cúp châu lục, dù trên bảng xếp hạng đội bóng này hiện đứng thứ 29 với 0 điểm. Khi tiếp Egnatia Rrogozhinë lúc 02:00 ngày 23/10/2026 trên sân Cepheus Park, đội chủ nhà cần một kết quả tích cực để thu hẹp khoảng cách với nhóm phía trên.

Aarhus cần kết quả để bám đuổi nhóm đầu

Vị trí hiện tại đặt Aarhus vào thế phải tăng tốc. Đội đứng hạng 29 và chưa có điểm nào trên bảng xếp hạng, nên mỗi trận đấu sắp tới đều mang ý nghĩa lớn với tham vọng áp sát nhóm dự cúp châu lục.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của Aarhus không quá tệ. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Trận mới nhất kết thúc với kết quả hòa, trước đó là một trận thua rồi hai trận thắng liên tiếp.

Egnatia Rrogozhinë mang theo phong độ ổn định

Egnatia Rrogozhinë hiện xếp hạng 20 với 1 điểm, cao hơn Aarhus chín bậc. Dù khoảng cách điểm số giữa hai đội rất nhỏ, đội khách đang ở vị trí tốt hơn trên bảng xếp hạng.

Về phong độ, Egnatia Rrogozhinë thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội vừa có trận thắng gần đây nhất, trước đó là một trận hòa và hai chiến thắng nữa, chỉ để thua một lần ở trận xa nhất trong chuỗi này.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai bên đều có chuỗi kết quả khá tốt, nhưng Egnatia Rrogozhinë nhỉnh hơn về số trận thắng trong 5 trận gần nhất (3 so với 2). Đây là lợi thế tinh thần mà đội khách mang đến Cepheus Park.

Ngược lại, Aarhus có lợi thế sân nhà và mang theo nhu cầu rất rõ ràng là phải sớm có điểm. Trận đấu vì thế nhiều khả năng sẽ xoay quanh việc đội chủ nhà chủ động gây sức ép, trong khi Egnatia Rrogozhinë tìm cách giữ vững nền tảng phong độ vừa xây dựng được.

Nhận định

Egnatia Rrogozhinë có phong độ nhỉnh hơn và đứng cao hơn trên bảng xếp hạng. Aarhus lại có sân nhà và động lực rất lớn để bám đuổi nhóm đầu. Với khoảng cách điểm số mong manh giữa hai đội, trận đấu hứa hẹn cân bằng và có thể được định đoạt bởi bản lĩnh trong những phút then chốt.

Aarhus 5 trận gần nhất H B T T H 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 1 Thủng lưới Egnatia Rrogozhinë 5 trận gần nhất T H T T B 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Brighton 1 1 0 0 +4 3 T 2 FC Copenhagen 1 1 0 0 +3 3 T 3 Trabzonspor 1 1 0 0 +2 3 T … 8 FC Lugano 1 1 0 0 +1 3 T 9 Monaco 1 1 0 0 +1 3 T … 19 Heart Of Midlothian 1 0 1 0 0 1 H 20 Egnatia Rrogozhinë 1 0 1 0 0 1 H 21 Universitatea Craiova 1 0 1 0 0 1 H … 24 FK Crvena Zvezda 1 0 0 1 -1 0 B 25 Ajax 1 0 0 1 -1 0 B … 28 CSKA Sofia 1 0 0 1 -1 0 B 29 Aarhus 1 0 0 1 -1 0 B 30 FC Thun 1 0 0 1 -1 0 B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại