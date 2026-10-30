Trực tiếp Abha vs Al-Ittihad FC: Trận đấu đang diễn ra

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Abha vs Al-Ittihad FC: Trận đấu đang diễn ra

Văn Thể30/10/2026 14:46

Abha cần chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng khi tiếp Al-Ittihad FC lúc 19:30 ngày 30/10/2026 trên sân Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium.

Abha0 - 0Al-Ittihad FCHiệp 1 — phút 11'
  • 11'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 8'Thay người

    Phút 8' (Al-Ittihad FC): Ahmed Al-Ghamdi vào sân thay Richard Ríos Montoya.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Abha tiếp đón Al-Ittihad FC.

Cập nhật lúc 19:41 30/10/2026

Đội hình chính thức
Abha
Sơ đồ 4-5-1 · HLV D. Burić
Al-Ittihad FC
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Jens Wissing
16
D. Léon
23
Mohammed Al Dossary
3
J. Gaari
19
Abdullah Al Fahad
39
M. Al-Zaid
11
A. Gory
8
Nasser Al-Daajani
32
L. Rosier
7
Firas Al-Ghamdi
17
Abdulkarim Darisi
20
Koshaim Al Karani
1
P. Rajković
13
Muhannad Al Shanqiti
6
Saad Al Mosa
2
Danilo Pereira
25
F. Abdi
8
Mukhtar Ali
10
H. Aouar
5
R. Rios
23
G. Wijnaldum
21
Y. En-Nesyri
34
S. Bergwijn
Dự bị
Abha
80 Safwan Saud6 Faisal Al Subiani28 Bader Al Mutairi21 Abdulrahman Al Bouq90 Amar Al Yuhaybi55 M. Borrell9 Kamil Boumedmed29 Majed Dawran37 Abdulbasit Al-Hindi
Al-Ittihad FC
27 Ahmed Al Ghamdi38 Nawaf Al-Hawsawi32 Ahmed Al Julaydan22 Marwan Al Sahafi66 Mohammed Barnawi42 Muath Faqeehi41 Mohammed Fallatah50 Mohammed Al Absi9 G. Ilenikhena
Cập nhật đội hình lúc 19:02 30/10/2026

Abha cần chấm dứt chuỗi trận không thắng khi tiếp Al-Ittihad FC. Đội chủ nhà chưa biết đến chiến thắng nào trong 5 trận gần nhất, với 4 trận thua và 1 trận hòa. Trận đấu diễn ra lúc 19:30 ngày 30/10/2026 tại Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium.

Abha chưa thắng trong 5 trận gần nhất

Phong độ của Abha đang là mối bận tâm lớn nhất của đội chủ nhà. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này thua 4 trận, hòa 1 trận và chưa thắng trận nào.

Đáng lo hơn, 3 trận mới nhất của Abha đều kết thúc bằng thất bại. Trước đó là một trận hòa và một trận thua. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng đang thiếu sự ổn định ở cả hai đầu sân.

Trên bảng xếp hạng, Abha đứng thứ 18 với 2 điểm. Con số này phản ánh một khởi đầu khó khăn, và lợi thế sân nhà là cơ hội để đội bóng tìm lại cảm giác chiến thắng.

Al-Ittihad FC mang phong độ tốt hơn

Ở chiều ngược lại, Al-Ittihad FC đến với tâm thế thoải mái hơn nhiều. Đội khách thắng 3 trận gần nhất, trước đó thua 2 trận liên tiếp. Chuỗi 3 trận thắng liên tiếp cho thấy họ đã vượt qua giai đoạn chao đảo và đang lấy lại nhịp độ thi đấu.

Al-Ittihad FC hiện đứng thứ 4 với 23 điểm. So với Abha, họ hơn 21 điểm, một khoảng cách lớn thể hiện sự chênh lệch về thành tích giữa hai đội ở thời điểm này.

Thế đối đầu nghiêng về đội khách

Lịch sử gặp nhau cũng đứng về phía Al-Ittihad FC. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, đội khách thắng 4 trận, còn Abha thắng 1 trận và không có trận hòa nào.

Xu hướng này khiến Abha phải đối mặt với áp lực tâm lý không nhỏ. Dù vậy, đội chủ nhà từng giành chiến thắng trước chính đối thủ này, nên họ không phải là không có cơ sở để hy vọng.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với một đội đang thiếu chiến thắng như Abha, sự chắc chắn trong khâu phòng ngự là yếu tố đầu tiên cần khôi phục. Sau chuỗi thất bại, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến đội chủ nhà mất tự tin. Vì vậy, việc giữ kỷ luật và hạn chế để đối thủ tận dụng khoảng trống sẽ quyết định phần lớn diễn biến trận đấu.

Trong khi đó, Al-Ittihad FC có lợi thế về đà hưng phấn sau 3 trận thắng liên tiếp. Nếu duy trì được sự tập trung và nhịp độ như những trận gần đây, đội khách hoàn toàn có thể kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu.

Một bàn thắng sớm sẽ có ý nghĩa đặc biệt. Với Abha, đó có thể là liều thuốc giải tỏa áp lực trước khán giả nhà. Với Al-Ittihad FC, bàn mở tỷ số sẽ củng cố thêm lợi thế tâm lý vốn đã nghiêng về họ.

Nhận định

Nhìn chung, mọi chỉ số đều ủng hộ Al-Ittihad FC: phong độ tốt hơn, thứ hạng cao hơn và thành tích đối đầu vượt trội. Tuy nhiên, Abha có động lực rõ ràng và lợi thế sân nhà để cố gắng chấm dứt chuỗi trận không thắng.

Trận đấu vì thế là phép thử về bản lĩnh của đội chủ nhà. Họ cần một màn trình diễn kỷ luật và quyết liệt để có thể tìm lại chiến thắng trước đối thủ đang có đà thăng hoa.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Abha · 1 thắng0 hòaAl-Ittihad FC · 4 thắng
04/05/2024
Abha
3 - 1
Al-Ittihad FC
ABH
11/11/2023
Al-Ittihad FC
4 - 2
Abha
AF
09/05/2023
Al-Ittihad FC
4 - 0
Abha
AF
31/12/2022
Abha
1 - 2
Al-Ittihad FC
AF
06/02/2022
Abha
0 - 4
Al-Ittihad FC
AF
Abha
5 trận gần nhất
BBBHB
10
Trận
0-2-8
T-H-B
6
Ghi (TB 0.6)
18
Thủng lưới
Al-Ittihad FC
5 trận gần nhất
TTTBB
10
Trận
7-2-1
T-H-B
20
Ghi (TB 2.0)
10
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al-Qadisiyah FC12912+2028TBTTT
2Al-Nassr11911+1728TTTTH
3Al-Hilal Saudi FC10901+2127TTTTB
4Al-Ittihad FC10721+1023TTBTT
5Al-Ahli Jeddah10703+1421TTTTB
17Al Taawon11047-144BBHBB
18Abha10028-122BBBHB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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