Trực tiếp AC Milan vs Atalanta: Atalanta rút ngắn cách biệt 3-2

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TRỰC TIẾPTrực tiếp AC Milan vs Atalanta: Atalanta rút ngắn cách biệt 3-2

Văn Thể18/10/2026 18:16

AC Milan đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 6 với 12 điểm, và tiếp Atalanta lúc 23h00 ngày 18/10/2026 trên sân San Siro/Giuseppe Meazza.

AC Milan3 - 2AtalantaHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: AC Milan 3 - 2 Atalanta.

  • 88'AC Milan ép sân

    Cầm bóng: AC Milan 58% - 42% Atalanta, dứt điểm 9 - 11 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 10, cứu thua 1 - 1.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (AC Milan): Fikayo Tomori vào sân thay Mario Gila.

  • 81'BÀN THẮNG! Atalanta (3-2)

    Phút 81': Nikola Krstović (Atalanta) lập công (kiến tạo: Raoul Bellanova). Tỷ số: 3 - 2.

  • 78'Thẻ vàng

    Phút 78': Relja Obric (Atalanta) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Atalanta): Gianluca Scamacca vào sân thay Lazar Samardzic.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Atalanta): Davide Zappacosta vào sân thay Lorenzo Bernasconi.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (AC Milan): Ardon Jashari vào sân thay Christian Pulisic.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (AC Milan): Pervis Estupinan vào sân thay Yunus Musah.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (AC Milan): Ruben Loftus-Cheek vào sân thay Luka Modrić.

  • 74'AC Milan ép sân

    Cầm bóng: AC Milan 58% - 42% Atalanta, dứt điểm 9 - 7 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 8, cứu thua 0 - 1.

  • 68'Thẻ vàng

    Phút 68': Éderson José dos Santos (Atalanta) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 66'BÀN THẮNG! Atalanta (3-1)

    Phút 66': Gianluca Gaetano (Atalanta) lập công (kiến tạo: Nicola Zalewski). Tỷ số: 3 - 1.

  • 62'AC Milan ép sân

    Cầm bóng: AC Milan 61% - 39% Atalanta, dứt điểm 9 - 4 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 7, cứu thua 0 - 1.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Atalanta): Gianluca Gaetano vào sân thay Mario Pašalić.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Atalanta): Nicola Zalewski vào sân thay Jonathan Rowe.

  • 57'Hỏng phạt đền

    Phút 57': Gonçalo Ramos (AC Milan) sút hỏng phạt đền.

  • 57'BÀN THẮNG! AC Milan (3-0)

    Phút 57': Mario Gila (AC Milan) lập công (kiến tạo: Adrien Rabiot). Tỷ số: 3 - 0.

  • 55'VAR

    Phút 55': Phạt đền được công nhận — Adrien Rabiot (AC Milan).

  • 53'Thay người

    Phút 53' (AC Milan): Omari Hutchinson vào sân thay Samuel Chukwueze.

  • 50'AC Milan ép sân

    Cầm bóng: AC Milan 60% - 40% Atalanta, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 5.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

  • 43'BÀN THẮNG! AC Milan (2-0)

    Phút 43': Adrien Rabiot (AC Milan) lập công (kiến tạo: Diego Moreira). Tỷ số: 2 - 0.

  • 41'Thẻ vàng

    Phút 41': Adrien Rabiot (AC Milan) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 37'AC Milan ép sân

    Cầm bóng: AC Milan 63% - 37% Atalanta, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 5.

  • 24'AC Milan ép sân

    Cầm bóng: AC Milan 70% - 30% Atalanta, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 4.

  • 24'BÀN THẮNG! AC Milan (1-0)

    Phút 24': Gonçalo Ramos (AC Milan) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

  • 22'VAR

    Phút 22': Phạt đền được công nhận — Yunus Musah (AC Milan).

  • 20'Thay người

    Phút 20' (Atalanta): Relja Obric vào sân thay Sead Kolašinac.

  • 13'VAR

    Phút 13': Bàn thắng không được công nhận — Christian Pulisic (AC Milan).

  • 12'AC Milan ép sân

    Cầm bóng: AC Milan 74% - 26% Atalanta, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 0 - 3.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    AC Milan tiếp đón Atalanta.

Cập nhật lúc 00:51 19/10/2026

Đội hình chính thức
AC Milan
Sơ đồ · HLV Ruben Amorim
Atalanta
Sơ đồ · HLV M. Sarri
21
S. Chukwueze
5
K. De Winter
34
Mario Gila
14
L. Modrić
22
Diego Moreira
80
Y. Musah
31
S. Pavlović
11
C. Pulišić
12
A. Rabiot
9
Gonçalo Ramos
16
M. Maignan
10
L. Samardžić
11
J. Rowe
8
Mario Pasalic
90
N. Krstović
31
T. Kristensen
23
S. Kolašinac
13
Éderson
17
De Ketelaere
47
L. Bernasconi
16
R. Bellanova
29
Carnesecchi
Dự bị
AC Milan
35 V. Vladimirov96 L. Torriani23 F. Tomori42 Terracciano8 Loftus-Cheek30 A. Jashari20 O. Hutchinson2 P. Estupiñán13 S. Bocoum
Atalanta
70 G. Gaetano77 D. Zappacosta41 J. Idele40 R. ObriÄ53 M. Plaia45 D. K. Pounga9 G. Scamacca51 M. Sonzogni57 M. Sportiello
Cập nhật đội hình lúc 22:32 18/10/2026
AC MilanThống kêAtalanta
58%
Kiểm soát bóng
42%
9
Dứt điểm
11
4
Trúng đích
3
2
Phạt góc
2
3
Phạm lỗi
10
1
Việt vị
1
1
Thủ môn cứu thua
1

AC Milan đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội củng cố vị thế khi tiếp Atalanta trên sân San Siro/Giuseppe Meazza lúc 23h00 ngày 18/10/2026. Đội chủ nhà đứng hạng 6 với 12 điểm, hơn đối thủ 4 bậc và 3 điểm trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, lịch sử đối đầu gần đây lại nghiêng về phía đội khách.

AC Milan: ổn định hơn và đang ở nhóm trên

Trong 5 trận gần nhất, AC Milan thắng 2, hòa 2 và thua 1. Đội bóng thành Milan kết thúc chuỗi trận này bằng chiến thắng ở trận gần nhất. Trước đó là một trận hòa, rồi một chiến thắng, một thất bại và một trận hòa nữa.

Đó không phải chuỗi thắng liên tục, nhưng 4 trong 5 trận gần nhất AC Milan không thua. Với một đội đang cần bám sát nhóm dẫn đầu, sự đều đặn về điểm số có thể quan trọng không kém những chiến thắng đậm.

Atalanta: hai chiến thắng gần nhất không che được chuỗi thua trước đó

Atalanta cũng thắng 2 trong 5 trận gần nhất, nhưng bức tranh phong độ của họ có phần trái ngược. Đội khách thắng ở hai trận gần đây nhất, trước đó thua liền ba trận. Như vậy, Atalanta đang trong quá trình lấy lại nhịp độ sau giai đoạn khó khăn.

Hiện Atalanta đứng hạng 10 với 9 điểm. Hai chiến thắng liên tiếp giúp họ có thêm tự tin, nhưng chuỗi thua trước đó cho thấy sự thiếu ổn định vẫn là vấn đề cần giải quyết.

Thế đối đầu: Atalanta chiếm ưu thế

Dù thua AC Milan về vị trí và độ ổn định, Atalanta lại có thành tích đối đầu tốt hơn. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, AC Milan chưa thắng trận nào, hòa 2 và thua 3.

Con số này tạo ra một sức ép tâm lý nhất định cho đội chủ nhà. Với AC Milan, đây là cơ hội để phá vỡ chuỗi thế bí trước đối thủ vốn gây nhiều khó khăn cho họ.

Cuộc đua tốp đầu và bài toán khoảng cách

Khoảng cách 3 điểm giữa hai đội khiến trận đấu mang ý nghĩa đáng kể với cả hai. AC Milan muốn giữ vững vị trí hạng 6 và duy trì khoảng cách với nhóm phía sau. Atalanta cần một kết quả tốt để rút ngắn khoảng cách với đối thủ và leo lên trên trên bảng xếp hạng.

Nếu giành thắng lợi, AC Milan sẽ nới rộng khoảng cách với Atalanta. Ngược lại, một kết quả tích cực của đội khách sẽ khiến cuộc đua ở nhóm giữa và nhóm trên thêm phần khó đoán.

Điểm then chốt về chiến thuật

Lợi thế sân nhà và phong độ ổn định hơn là hai điểm tựa của AC Milan. Họ cần tận dụng tinh thần sau chiến thắng ở trận gần nhất để kiểm soát nhịp độ ngay từ đầu, tránh để Atalanta tìm lại cảm giác quen thuộc khi gặp mình.

Về phía Atalanta, hai chiến thắng gần nhất là nền tảng để họ chơi tự tin hơn. Kinh nghiệm đối đầu thuận lợi cũng là yếu tố đáng chú ý, giúp đội khách bước vào trận với tâm lý không chịu nhiều áp lực.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng và độ ổn định gần đây, AC Milan nhỉnh hơn. Tuy nhiên, thành tích đối đầu lại là điểm cộng lớn cho Atalanta. Đây là trận đấu có thể được quyết định bởi những chi tiết nhỏ, trong đó khả năng kiểm soát tâm lý và sự tập trung sẽ đóng vai trò quan trọng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
AC Milan · 0 thắng2 hòaAtalanta · 3 thắng
11/05/2026
AC Milan
2 - 3
Atalanta
ATA
29/10/2025
Atalanta
1 - 1
AC Milan
Hòa
21/04/2025
AC Milan
0 - 1
Atalanta
ATA
07/12/2024
Atalanta
2 - 1
AC Milan
ATA
26/02/2024
AC Milan
1 - 1
Atalanta
Hòa
AC Milan
5 trận gần nhất
THTBH
6
Trận
3-3-0
T-H-B
11
Ghi (TB 1.8)
5
Thủng lưới
Atalanta
5 trận gần nhất
TTBBB
6
Trận
3-0-3
T-H-B
8
Ghi (TB 1.3)
8
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Inter7610+1219TTHTT
2AS Roma7520+1317THHTT
3Lazio6510+716TTHTT
5Cagliari6411+313HTTTB
6AC Milan6330+612HTHHT
7Juventus6321+411HTBHT
9Napoli7313+310BTHTB
10Atalanta630309TBBBT
11Sassuolo7223-28BHBTH
Tình hình lực lượng
AC Milan
M. Gabbia (Thigh Injury)
A. Saelemaekers (Ankle Injury)
M. Gabbia (Thigh Injury)
A. Saelemaekers (Ankle Injury)
Atalanta
E. Elmas (Red Card)
I. Hien (Muscle Injury)
F. Kessie (Calf Injury)
O. Kossounou (Thigh Injury)
G. Scalvini (Thigh Injury)
R. Bellanova (Thigh Injury)
G. Raspadori (Thigh Injury)
K. Sulemana (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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