TRỰC TIẾP Trực tiếp AC Milan vs Atalanta: Hiệp 2 bắt đầu, AC Milan dẫn 2-0 AC Milan đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 6 với 12 điểm, và tiếp Atalanta lúc 23h00 ngày 18/10/2026 trên sân San Siro/Giuseppe Meazza.

AC Milan 2 - 0 Atalanta Hiệp 2 — phút 56' 56' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: AC Milan 2 - 0 Atalanta.

55' VAR Phút 55': Quyết định của VAR — Adrien Rabiot (AC Milan).

53' Thay người Phút 53' (AC Milan): Omari Hutchinson vào sân thay Samuel Chukwueze.

50' AC Milan ép sân Cầm bóng: AC Milan 60% - 40% Atalanta, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 5.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

43' BÀN THẮNG! AC Milan (2-0) Phút 43': Adrien Rabiot (AC Milan) lập công (kiến tạo: Diego Moreira). Tỷ số: 2 - 0.

41' Thẻ vàng Phút 41': Adrien Rabiot (AC Milan) nhận thẻ vàng (Dissent).

37' AC Milan ép sân Cầm bóng: AC Milan 63% - 37% Atalanta, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 5.

24' AC Milan ép sân Cầm bóng: AC Milan 70% - 30% Atalanta, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 4.

24' BÀN THẮNG! AC Milan (1-0) Phút 24': Gonçalo Ramos (AC Milan) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

22' VAR Phút 22': Phạt đền được công nhận — Yunus Musah (AC Milan).

20' Thay người Phút 20' (Atalanta): Relja Obric vào sân thay Sead Kolašinac.

13' VAR Phút 13': Bàn thắng không được công nhận — Christian Pulisic (AC Milan).

12' AC Milan ép sân Cầm bóng: AC Milan 74% - 26% Atalanta, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 0 - 3.

0' Trận đấu bắt đầu AC Milan tiếp đón Atalanta.

Cập nhật lúc 00:17 19/10/2026

Đội hình chính thức AC Milan Sơ đồ · HLV Ruben Amorim Atalanta Sơ đồ · HLV M. Sarri 21 S. Chukwueze 5 K. De Winter 34 Mario Gila 14 L. Modrić 22 Diego Moreira 80 Y. Musah 31 S. Pavlović 11 C. Pulišić 12 A. Rabiot 9 Gonçalo Ramos 16 M. Maignan 10 L. Samardžić 11 J. Rowe 8 Mario Pasalic 90 N. Krstović 31 T. Kristensen 23 S. Kolašinac 13 Éderson 17 De Ketelaere 47 L. Bernasconi 16 R. Bellanova 29 Carnesecchi Dự bị AC Milan 35 V. Vladimirov 96 L. Torriani 23 F. Tomori 42 Terracciano 8 Loftus-Cheek 30 A. Jashari 20 O. Hutchinson 2 P. Estupiñán 13 S. Bocoum Atalanta 70 G. Gaetano 77 D. Zappacosta 41 J. Idele 40 R. ObriÄ 53 M. Plaia 45 D. K. Pounga 9 G. Scamacca 51 M. Sonzogni 57 M. Sportiello Cập nhật đội hình lúc 22:32 18/10/2026

AC Milan Thống kê Atalanta 60% Kiểm soát bóng 40% 6 Dứt điểm 3 2 Trúng đích 0 1 Phạt góc 1 3 Phạm lỗi 5 1 Việt vị 0

AC Milan đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội củng cố vị thế khi tiếp Atalanta trên sân San Siro/Giuseppe Meazza lúc 23h00 ngày 18/10/2026. Đội chủ nhà đứng hạng 6 với 12 điểm, hơn đối thủ 4 bậc và 3 điểm trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, lịch sử đối đầu gần đây lại nghiêng về phía đội khách.

AC Milan: ổn định hơn và đang ở nhóm trên

Trong 5 trận gần nhất, AC Milan thắng 2, hòa 2 và thua 1. Đội bóng thành Milan kết thúc chuỗi trận này bằng chiến thắng ở trận gần nhất. Trước đó là một trận hòa, rồi một chiến thắng, một thất bại và một trận hòa nữa.

Đó không phải chuỗi thắng liên tục, nhưng 4 trong 5 trận gần nhất AC Milan không thua. Với một đội đang cần bám sát nhóm dẫn đầu, sự đều đặn về điểm số có thể quan trọng không kém những chiến thắng đậm.

Atalanta: hai chiến thắng gần nhất không che được chuỗi thua trước đó

Atalanta cũng thắng 2 trong 5 trận gần nhất, nhưng bức tranh phong độ của họ có phần trái ngược. Đội khách thắng ở hai trận gần đây nhất, trước đó thua liền ba trận. Như vậy, Atalanta đang trong quá trình lấy lại nhịp độ sau giai đoạn khó khăn.

Hiện Atalanta đứng hạng 10 với 9 điểm. Hai chiến thắng liên tiếp giúp họ có thêm tự tin, nhưng chuỗi thua trước đó cho thấy sự thiếu ổn định vẫn là vấn đề cần giải quyết.

Thế đối đầu: Atalanta chiếm ưu thế

Dù thua AC Milan về vị trí và độ ổn định, Atalanta lại có thành tích đối đầu tốt hơn. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, AC Milan chưa thắng trận nào, hòa 2 và thua 3.

Con số này tạo ra một sức ép tâm lý nhất định cho đội chủ nhà. Với AC Milan, đây là cơ hội để phá vỡ chuỗi thế bí trước đối thủ vốn gây nhiều khó khăn cho họ.

Cuộc đua tốp đầu và bài toán khoảng cách

Khoảng cách 3 điểm giữa hai đội khiến trận đấu mang ý nghĩa đáng kể với cả hai. AC Milan muốn giữ vững vị trí hạng 6 và duy trì khoảng cách với nhóm phía sau. Atalanta cần một kết quả tốt để rút ngắn khoảng cách với đối thủ và leo lên trên trên bảng xếp hạng.

Nếu giành thắng lợi, AC Milan sẽ nới rộng khoảng cách với Atalanta. Ngược lại, một kết quả tích cực của đội khách sẽ khiến cuộc đua ở nhóm giữa và nhóm trên thêm phần khó đoán.

Điểm then chốt về chiến thuật

Lợi thế sân nhà và phong độ ổn định hơn là hai điểm tựa của AC Milan. Họ cần tận dụng tinh thần sau chiến thắng ở trận gần nhất để kiểm soát nhịp độ ngay từ đầu, tránh để Atalanta tìm lại cảm giác quen thuộc khi gặp mình.

Về phía Atalanta, hai chiến thắng gần nhất là nền tảng để họ chơi tự tin hơn. Kinh nghiệm đối đầu thuận lợi cũng là yếu tố đáng chú ý, giúp đội khách bước vào trận với tâm lý không chịu nhiều áp lực.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng và độ ổn định gần đây, AC Milan nhỉnh hơn. Tuy nhiên, thành tích đối đầu lại là điểm cộng lớn cho Atalanta. Đây là trận đấu có thể được quyết định bởi những chi tiết nhỏ, trong đó khả năng kiểm soát tâm lý và sự tập trung sẽ đóng vai trò quan trọng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất AC Milan · 0 thắng 2 hòa Atalanta · 3 thắng AC Milan 2 - 3 Atalanta ATA Atalanta 1 - 1 AC Milan Hòa AC Milan 0 - 1 Atalanta ATA Atalanta 2 - 1 AC Milan ATA AC Milan 1 - 1 Atalanta Hòa

AC Milan 5 trận gần nhất T H T B H 6 Trận 3-3-0 T-H-B 11 Ghi (TB 1.8) 5 Thủng lưới Atalanta 5 trận gần nhất T T B B B 6 Trận 3-0-3 T-H-B 8 Ghi (TB 1.3) 8 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Inter 7 6 1 0 +12 19 T T H T T 2 AS Roma 7 5 2 0 +13 17 T H H T T 3 Lazio 6 5 1 0 +7 16 T T H T T … 5 Cagliari 6 4 1 1 +3 13 H T T T B 6 AC Milan 6 3 3 0 +6 12 H T H H T 7 Juventus 6 3 2 1 +4 11 H T B H T … 9 Napoli 7 3 1 3 +3 10 B T H T B 10 Atalanta 6 3 0 3 0 9 T B B B T 11 Sassuolo 7 2 2 3 -2 8 B H B T H …

Tình hình lực lượng AC Milan ✚ M. Gabbia (Thigh Injury) ✚ A. Saelemaekers (Ankle Injury) ✚ M. Gabbia (Thigh Injury) ✚ A. Saelemaekers (Ankle Injury) Atalanta ✚ E. Elmas (Red Card) ✚ I. Hien (Muscle Injury) ✚ F. Kessie (Calf Injury) ✚ O. Kossounou (Thigh Injury) ✚ G. Scalvini (Thigh Injury) ✚ R. Bellanova (Thigh Injury) ✚ G. Raspadori (Thigh Injury) ✚ K. Sulemana (Knee Injury)