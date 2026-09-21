Trực tiếp AC Milan vs Lecce: AC Milan nới rộng cách biệt 3-0

Về Báo Hà Tĩnh

TRỰC TIẾPTrực tiếp AC Milan vs Lecce: AC Milan nới rộng cách biệt 3-0

Văn Thể21/09/2026 00:05

AC Milan đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 8 điểm ở vị trí thứ 7, hướng tới mục tiêu nối dài mạch toàn thắng trước Lecce khi đối thủ xếp thứ 12 với 6 điểm.

AC Milan3 - 0LecceHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: AC Milan 3 - 0 Lecce.

  • 89'Thay người

    Phút 89' (AC Milan): F. Camarda vào sân thay S. Chukwueze.

  • 86'AC Milan ép sân

    Cầm bóng: AC Milan 71% - 29% Lecce, dứt điểm 10 - 4 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 6 - 13, cứu thua 2 - 1.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Lecce): K. Ndri vào sân thay S. Pierotti.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (AC Milan): Y. Musah vào sân thay L. Modric.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (AC Milan): D. Bartesaghi vào sân thay P. Estupinan.

  • 74'AC Milan ép sân

    Cầm bóng: AC Milan 74% - 26% Lecce, dứt điểm 9 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 5 - 13, cứu thua 1 - 1.

  • 73'BÀN THẮNG! AC Milan (3-0)

    Phút 73': D. Moreira (AC Milan) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (AC Milan): D. Moreira vào sân thay A. Saelemaekers.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (AC Milan): R. Loftus-Cheek vào sân thay C. Pulisic.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Lecce): A. Fatah vào sân thay J. Monteiro.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Lecce): O. Ngom vào sân thay Y. Maleh.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Lecce): M. Kaba vào sân thay I. Ilic.

  • 62'AC Milan ép sân

    Cầm bóng: AC Milan 75% - 25% Lecce, dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 11, cứu thua 1 - 1.

  • 61'BÀN THẮNG! AC Milan (2-0)

    Phút 61': A. Rabiot (AC Milan) lập công (kiến tạo: G. Ramos). Tỷ số: 2 - 0.

  • 58'Thẻ vàng

    Phút 58': D. Veiga (Lecce) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 50'AC Milan ép sân

    Cầm bóng: AC Milan 75% - 25% Lecce, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 10, cứu thua 1 - 1.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Lecce): P. Esteban vào sân thay N. Stulic.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 37'AC Milan ép sân

    Cầm bóng: AC Milan 79% - 21% Lecce, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 1); phạm lỗi 3 - 8, cứu thua 1 - 0.

  • 25'AC Milan ép sân

    Cầm bóng: AC Milan 80% - 20% Lecce, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 0 - 7, cứu thua 1 - 0.

  • 14'BÀN THẮNG! AC Milan (1-0)

    Phút 14': C. Pulisic (AC Milan) lập công (kiến tạo: S. Pavlovic). Tỷ số: 1 - 0.

  • 13'AC Milan ép sân

    Cầm bóng: AC Milan 84% - 16% Lecce, dứt điểm 1 - 2; phạm lỗi 0 - 3.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    AC Milan tiếp đón Lecce.

Cập nhật lúc 03:34 21/09/2026

Đội hình chính thức
AC Milan
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Ruben Amorim
Lecce
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Eusebio Di Francesco
16
Mike Maignan
34
Mario Gila
5
Koni De Winter
31
Strahinja Pavlović
21
Samuel Chukwueze
14
Luka Modrić
12
Adrien Rabiot
2
Pervis Estupiñán
11
Christian Pulišić
56
Alexis Saelemaekers
9
Gonçalo Ramos
30
Wladimiro Falcone
17
Danilo Veiga
4
Kialonda Gaspar
5
Jamil Siebert
25
Antonino Gallo
29
Lassana Coulibaly
20
Ivan Ilić
14
Youssef Maleh
50
Santiago Pierotti
9
Nikola Štulić
99
Joël Monteiro
Dự bị
AC Milan
96 Lorenzo Torriani1 Pietro Terracciano13 Sankhoun Diawara42 Filippo Terracciano46 Matteo Gabbia23 Fikayo Tomori80 Yunus Musah22 Diego Moreira28 Christian Comotto
Lecce
32 Alexandru Borbei1 Marco Bleve31 Elijah Scott18 Gaby Jean2 Ali Dembélé3 Corrie Ndaba79 Oumar Ngom28 Olaf Gorter8 Sadik Fofana
Cập nhật đội hình lúc 01:24 21/09/2026
AC MilanThống kêLecce
71%
Kiểm soát bóng
29%
10
Dứt điểm
4
4
Trúng đích
2
2
Phạt góc
1
6
Phạm lỗi
13
4
Việt vị
1
2
Thủ môn cứu thua
1

AC Milan bước vào trận đấu diễn ra lúc 01h45 ngày 21/09 với quyết tâm cao độ khi đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đang nắm giữ vị trí thứ 7 với 8 điểm, đội chủ sân đặt mục tiêu giành trọn điểm số trước Lecce để củng cố vị thế trong cuộc đua ở nửa trên bảng xếp hạng.

Phong độ ổn định của AC Milan

Đội chủ nhà đang duy trì mạch phong độ tương đối vững vàng trong các lượt trận vừa qua. Cụ thể, AC Milan có 2 chiến thắng và 2 trận hòa ở 4 trận đấu gần nhất, cho thấy tính tổ chức và khả năng tích lũy điểm số ổn định. Với khoảng cách sít sao trong nhóm đua tranh tấm vé châu lục, việc giữ vững nhịp độ thi đấu là yếu tố tiên quyết đối với AC Milan.

Thử thách cho sự thất thường của Lecce

Ở chiều ngược lại, Lecce hiện đứng ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng với 6 điểm sau các vòng đấu. Phong độ của đội khách trong 4 trận đấu gần nhất có sự dao động rõ rệt với 2 chiến thắng xen kẽ 2 thất bại. Sự thiếu ổn định trong việc duy trì kết quả tích cực đang là trở ngại khiến Lecce chưa thể tạo nên cú bứt phá rõ nét hơn về mặt thứ hạng.

Ưu thế đối đầu nghiêng trọn về AC Milan

Thống kê đối đầu gần đây cho thấy sự vượt trội hoàn toàn từ phía AC Milan. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai bên, AC Milan giành trọn vẹn 5 chiến thắng, trong khi Lecce không có được bất kỳ trận hòa hay thắng lợi nào. Chuỗi thành tích đối đầu áp đảo này mang lại sự tự tin lớn cho AC Milan khi tái đấu đối thủ quen thuộc.

Nhận định xu hướng thế trận

Với ưu thế tâm lý cùng phong độ bất bại ở những trận đấu vừa qua, AC Milan được kỳ vọng sẽ chủ động áp đặt thế trận để tìm kiếm bàn thắng. Trong khi đó, Lecce với sự thiếu ổn định gần đây sẽ phải đối mặt với thử thách không nhỏ nếu muốn đứng vững trước sức ép từ đội bóng đang hướng tới nhóm dẫn đầu.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
AC Milan · 5 thắng0 hòaLecce · 0 thắng
19/01/2026
AC Milan
1 - 0
Lecce
AM
24/09/2025
AC Milan
3 - 0
Lecce
AM
30/08/2025
Lecce
0 - 2
AC Milan
AM
09/03/2025
Lecce
2 - 3
AC Milan
AM
28/09/2024
AC Milan
3 - 0
Lecce
AM
AC Milan
5 trận gần nhất
BHHTT
4
Trận
2-2-0
T-H-B
7
Ghi (TB 1.8)
4
Thủng lưới
Lecce
5 trận gần nhất
TBBTB
4
Trận
2-0-2
T-H-B
5
Ghi (TB 1.3)
7
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1AS Roma5410+1113HTTTT
2Inter5410+713HTTTT
3Lazio5410+513THTTT
6Como5311+310BTTTH
7AC Milan4220+38HHTT
8Juventus4211+27BHTT
11Atalanta420206BBTT
12Lecce4202-26TBBT
13Udinese5113-34BBBTH
Tình hình lực lượng
AC Milan
Không có thông tin
Lecce
M. Berisha (Lacking Match Fitness)
O. Gandelman (Inactive)
W. Geubbels (Ankle Injury)
M. Berisha (Lacking Match Fitness)
O. Gandelman (Inactive)
W. Geubbels (Ankle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Trực tiếp AC Milan vs Lecce: AC Milan nới rộng cách biệt 3-0
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO