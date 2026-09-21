TRỰC TIẾP Trực tiếp AC Milan vs Lecce: AC Milan nới rộng cách biệt 3-0 AC Milan đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 8 điểm ở vị trí thứ 7, hướng tới mục tiêu nối dài mạch toàn thắng trước Lecce khi đối thủ xếp thứ 12 với 6 điểm.

AC Milan 3 - 0 Lecce Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: AC Milan 3 - 0 Lecce.

89' Thay người Phút 89' (AC Milan): F. Camarda vào sân thay S. Chukwueze.

86' AC Milan ép sân Cầm bóng: AC Milan 71% - 29% Lecce, dứt điểm 10 - 4 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 6 - 13, cứu thua 2 - 1.

82' Thay người Phút 82' (Lecce): K. Ndri vào sân thay S. Pierotti.

76' Thay người Phút 76' (AC Milan): Y. Musah vào sân thay L. Modric.

76' Thay người Phút 76' (AC Milan): D. Bartesaghi vào sân thay P. Estupinan.

74' AC Milan ép sân Cầm bóng: AC Milan 74% - 26% Lecce, dứt điểm 9 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 5 - 13, cứu thua 1 - 1.

73' BÀN THẮNG! AC Milan (3-0) Phút 73': D. Moreira (AC Milan) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

70' Thay người Phút 70' (AC Milan): D. Moreira vào sân thay A. Saelemaekers.

70' Thay người Phút 70' (AC Milan): R. Loftus-Cheek vào sân thay C. Pulisic.

70' Thay người Phút 70' (Lecce): A. Fatah vào sân thay J. Monteiro.

70' Thay người Phút 70' (Lecce): O. Ngom vào sân thay Y. Maleh.

70' Thay người Phút 70' (Lecce): M. Kaba vào sân thay I. Ilic.

62' AC Milan ép sân Cầm bóng: AC Milan 75% - 25% Lecce, dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 11, cứu thua 1 - 1.

61' BÀN THẮNG! AC Milan (2-0) Phút 61': A. Rabiot (AC Milan) lập công (kiến tạo: G. Ramos). Tỷ số: 2 - 0.

58' Thẻ vàng Phút 58': D. Veiga (Lecce) nhận thẻ vàng (Foul).

50' AC Milan ép sân Cầm bóng: AC Milan 75% - 25% Lecce, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 10, cứu thua 1 - 1.

46' Thay người Phút 46' (Lecce): P. Esteban vào sân thay N. Stulic.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

37' AC Milan ép sân Cầm bóng: AC Milan 79% - 21% Lecce, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 1); phạm lỗi 3 - 8, cứu thua 1 - 0.

25' AC Milan ép sân Cầm bóng: AC Milan 80% - 20% Lecce, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 0 - 7, cứu thua 1 - 0.

14' BÀN THẮNG! AC Milan (1-0) Phút 14': C. Pulisic (AC Milan) lập công (kiến tạo: S. Pavlovic). Tỷ số: 1 - 0.

13' AC Milan ép sân Cầm bóng: AC Milan 84% - 16% Lecce, dứt điểm 1 - 2; phạm lỗi 0 - 3.

0' Trận đấu bắt đầu AC Milan tiếp đón Lecce.

Cập nhật lúc 03:34 21/09/2026

Đội hình chính thức AC Milan Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Ruben Amorim Lecce Sơ đồ 4-3-3 · HLV Eusebio Di Francesco 16 Mike Maignan 34 Mario Gila 5 Koni De Winter 31 Strahinja Pavlović 21 Samuel Chukwueze 14 Luka Modrić 12 Adrien Rabiot 2 Pervis Estupiñán 11 Christian Pulišić 56 Alexis Saelemaekers 9 Gonçalo Ramos 30 Wladimiro Falcone 17 Danilo Veiga 4 Kialonda Gaspar 5 Jamil Siebert 25 Antonino Gallo 29 Lassana Coulibaly 20 Ivan Ilić 14 Youssef Maleh 50 Santiago Pierotti 9 Nikola Štulić 99 Joël Monteiro Dự bị AC Milan 96 Lorenzo Torriani 1 Pietro Terracciano 13 Sankhoun Diawara 42 Filippo Terracciano 46 Matteo Gabbia 23 Fikayo Tomori 80 Yunus Musah 22 Diego Moreira 28 Christian Comotto Lecce 32 Alexandru Borbei 1 Marco Bleve 31 Elijah Scott 18 Gaby Jean 2 Ali Dembélé 3 Corrie Ndaba 79 Oumar Ngom 28 Olaf Gorter 8 Sadik Fofana Cập nhật đội hình lúc 01:24 21/09/2026

AC Milan Thống kê Lecce 71% Kiểm soát bóng 29% 10 Dứt điểm 4 4 Trúng đích 2 2 Phạt góc 1 6 Phạm lỗi 13 4 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 1

AC Milan bước vào trận đấu diễn ra lúc 01h45 ngày 21/09 với quyết tâm cao độ khi đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đang nắm giữ vị trí thứ 7 với 8 điểm, đội chủ sân đặt mục tiêu giành trọn điểm số trước Lecce để củng cố vị thế trong cuộc đua ở nửa trên bảng xếp hạng.

Phong độ ổn định của AC Milan

Đội chủ nhà đang duy trì mạch phong độ tương đối vững vàng trong các lượt trận vừa qua. Cụ thể, AC Milan có 2 chiến thắng và 2 trận hòa ở 4 trận đấu gần nhất, cho thấy tính tổ chức và khả năng tích lũy điểm số ổn định. Với khoảng cách sít sao trong nhóm đua tranh tấm vé châu lục, việc giữ vững nhịp độ thi đấu là yếu tố tiên quyết đối với AC Milan.

Thử thách cho sự thất thường của Lecce

Ở chiều ngược lại, Lecce hiện đứng ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng với 6 điểm sau các vòng đấu. Phong độ của đội khách trong 4 trận đấu gần nhất có sự dao động rõ rệt với 2 chiến thắng xen kẽ 2 thất bại. Sự thiếu ổn định trong việc duy trì kết quả tích cực đang là trở ngại khiến Lecce chưa thể tạo nên cú bứt phá rõ nét hơn về mặt thứ hạng.

Ưu thế đối đầu nghiêng trọn về AC Milan

Thống kê đối đầu gần đây cho thấy sự vượt trội hoàn toàn từ phía AC Milan. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai bên, AC Milan giành trọn vẹn 5 chiến thắng, trong khi Lecce không có được bất kỳ trận hòa hay thắng lợi nào. Chuỗi thành tích đối đầu áp đảo này mang lại sự tự tin lớn cho AC Milan khi tái đấu đối thủ quen thuộc.

Nhận định xu hướng thế trận

Với ưu thế tâm lý cùng phong độ bất bại ở những trận đấu vừa qua, AC Milan được kỳ vọng sẽ chủ động áp đặt thế trận để tìm kiếm bàn thắng. Trong khi đó, Lecce với sự thiếu ổn định gần đây sẽ phải đối mặt với thử thách không nhỏ nếu muốn đứng vững trước sức ép từ đội bóng đang hướng tới nhóm dẫn đầu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất AC Milan · 5 thắng 0 hòa Lecce · 0 thắng AC Milan 1 - 0 Lecce AM AC Milan 3 - 0 Lecce AM Lecce 0 - 2 AC Milan AM Lecce 2 - 3 AC Milan AM AC Milan 3 - 0 Lecce AM

AC Milan 5 trận gần nhất B H H T T 4 Trận 2-2-0 T-H-B 7 Ghi (TB 1.8) 4 Thủng lưới Lecce 5 trận gần nhất T B B T B 4 Trận 2-0-2 T-H-B 5 Ghi (TB 1.3) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 AS Roma 5 4 1 0 +11 13 H T T T T 2 Inter 5 4 1 0 +7 13 H T T T T 3 Lazio 5 4 1 0 +5 13 T H T T T … 6 Como 5 3 1 1 +3 10 B T T T H 7 AC Milan 4 2 2 0 +3 8 H H T T 8 Juventus 4 2 1 1 +2 7 B H T T … 11 Atalanta 4 2 0 2 0 6 B B T T 12 Lecce 4 2 0 2 -2 6 T B B T 13 Udinese 5 1 1 3 -3 4 B B B T H …

Tình hình lực lượng AC Milan Không có thông tin Lecce ✚ M. Berisha (Lacking Match Fitness) ✚ O. Gandelman (Inactive) ✚ W. Geubbels (Ankle Injury) ✚ M. Berisha (Lacking Match Fitness) ✚ O. Gandelman (Inactive) ✚ W. Geubbels (Ankle Injury)