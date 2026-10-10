Trực tiếp Academico Viseu vs Estoril: Estoril gỡ hòa 1-1

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Academico Viseu vs Estoril: Estoril gỡ hòa 1-1

Văn Thể10/10/2026 21:28

Academico Viseu bám sát nhóm dự cúp châu lục với 11 điểm, sẵn sàng tiếp đón Estoril trên sân Estadio do Fontelo lúc 02:30 ngày 11/10/2026 với quyết tâm cao.

Academico Viseu1 - 1EstorilHiệp 2 — phút 79'
  • 79'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Academico Viseu 1 - 1 Estoril.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Estoril): Pedro Carvalho vào sân thay Ricard Sanchez Sendra.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Estoril): Tiago Parente vào sân thay Roko Jurišić.

  • 73'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Academico Viseu 53% - 47% Estoril, dứt điểm 11 - 14 (trúng đích 4 - 9), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 22 - 9, cứu thua 8 - 2.

  • 73'Thẻ vàng

    Phút 73': Anthony Correia (Academico Viseu) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Academico Viseu): Nils Mortimer vào sân thay Lorougnon Gohi.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Academico Viseu): Alejandro Mestanza vào sân thay Cihan Kahraman.

  • 61'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Academico Viseu 47% - 53% Estoril, dứt điểm 7 - 12 (trúng đích 4 - 8), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 18 - 6, cứu thua 6 - 2.

  • 60'Thẻ vàng

    Phút 60': Soufiane Messeguem (Academico Viseu) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 56'BÀN THẮNG! Estoril (1-1)

    Phút 56': Rafik Guitane (Estoril) lập công (kiến tạo: João Carvalho). Tỷ số: 1 - 1.

  • 49'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Academico Viseu 48% - 52% Estoril, dứt điểm 6 - 8 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 16 - 3, cứu thua 4 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Estoril): Nail Omerovic vào sân thay Milan Robin.

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Academico Viseu 52% - 48% Estoril, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 11 - 3, cứu thua 3 - 0.

  • 31'Thẻ vàng

    Phút 31': Cihan Kahraman (Academico Viseu) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 29'BÀN THẮNG! Academico Viseu (1-0)

    Phút 29': Cihan Kahraman (Academico Viseu) lập công (kiến tạo: Anthony Correia). Tỷ số: 1 - 0.

  • 27'Thẻ vàng

    Phút 27': Jordan Holsgrove (Estoril) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Academico Viseu 51% - 49% Estoril, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 2, cứu thua 1 - 0.

  • 13'Academico Viseu ép sân

    Cầm bóng: Academico Viseu 65% - 35% Estoril, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 5 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Academico Viseu tiếp đón Estoril.

Cập nhật lúc 04:12 11/10/2026

Đội hình chính thức
Academico Viseu
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Bruno Pinheiro
Estoril
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vasco Matos
98
Ewerton
75
Robinho
41
A. Correia
2
N. Michelis
3
Miguel Brau
8
C. Kahraman
7
Luís Silva
47
L. Gohi
14
S. Messeguem
31
João Guilherme
33
André Clóvis
1
Joel Robles
2
Ricard Sánchez
5
A. Tsoungui
6
Xavi Sintes
21
R. Jurišić
10
J. Holsgrove
44
M. Robin
99
R. Guitane
12
João Carvalho
35
S. Amissah
7
André Lacximicant
Dự bị
Academico Viseu
18 C. Ferreira5 Pedro Barcelos9 M. Bouldini21 Tomás Domingos6 André Ceitil10 Á. Zamora77 Paulinho22 Nils Mortimer1 Marcos Lavín
Estoril
11 N. Omerović16 M. Turk43 fletcher lowe42 J. Arnolin22 Pedro Carvalho4 Ferro17 Peixinho19 Tiago Parreira Parente3 Fernando Medrano
Cập nhật đội hình lúc 02:03 11/10/2026
Academico ViseuThống kêEstoril
53%
Kiểm soát bóng
47%
11
Dứt điểm
14
4
Trúng đích
9
2
Phạt góc
3
22
Phạm lỗi
9
1
Việt vị
1
8
Thủ môn cứu thua
2

Cuộc so tài giữa Academico Viseu và Estoril diễn ra vào lúc 02:30 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Estadio do Fontelo hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến đáng chú ý. Hiện tại, Academico Viseu đang tích cực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi nắm giữ vị trí thứ 8 cùng 11 điểm trong tay, mở ra cơ hội bứt phá nếu tận dụng tốt ưu thế sân bãi.

Phong độ đối lập giữa hai câu lạc bộ

Đội chủ nhà Academico Viseu bước vào trận đấu với một bức tranh phong độ tương đối khả quan. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này giành được 3 trận thắng, 1 trận hòa và chỉ phải nhận 1 trận thua. Dù vừa trải qua những kết quả có phần chững lại ở hai trận gần đây nhất, sự tự tin của toàn đội vẫn được duy trì nhờ giai đoạn thi đấu khởi sắc trước đó.

Ngược lại, Estoril đang trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn. Đội khách chỉ có vỏn vẹn 1 trận hòa cùng 4 trận thua trong 5 vòng đấu gần đây. Hệ quả là họ hiện đứng ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng với 2 điểm ít ỏi, đối mặt với áp lực nặng nề trong chuyến hành quân tới sân khách lần này.

Cán cân đối đầu và toan tính chiến thuật

Xét về thành tích chạm trán, lịch sử gần đây lại mang đến điểm tựa tinh thần nhất định cho các cầu thủ khách. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất giữa đôi bên, Estoril chiếm ưu thế khi giành được 3 chiến thắng, trong khi Academico Viseu mới có 1 lần vượt qua đối thủ.

Dẫu vậy, tình thế hiện tại đã có nhiều khác biệt khi Academico Viseu nắm trong tay lợi thế sân nhà Estadio do Fontelo và phong độ tổng thể ổn định hơn rõ rệt. Với mục tiêu tiếp tục tích lũy điểm số để áp sát nhóm trên, đội chủ nhà được kỳ vọng sẽ chủ động áp đặt thế trận, trong khi Estoril buộc phải ưu tiên sự chặt chẽ nhằm tìm kiếm cơ hội phá vỡ chuỗi trận ảm đạm.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Academico Viseu · 1 thắng0 hòaEstoril · 3 thắng
01/12/2022
Academico Viseu
3 - 2
Estoril
AV
17/02/2021
Estoril
3 - 0
Academico Viseu
EST
24/09/2020
Academico Viseu
0 - 2
Estoril
EST
22/03/2020
Academico Viseu
-
Estoril
Hòa
03/11/2019
Estoril
3 - 1
Academico Viseu
EST
Academico Viseu
5 trận gần nhất
TTTBH
7
Trận
3-2-2
T-H-B
9
Ghi (TB 1.3)
9
Thủng lưới
Estoril
5 trận gần nhất
BBHBB
7
Trận
0-2-5
T-H-B
3
Ghi (TB 0.4)
10
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1FC Porto7700+1521TTTTT
2Sporting CP8530+1118THHTT
3Benfica7511+1516BTTTT
7SC Braga7322011BHTBT
8Academico Viseu7322011TTTBH
9Estrela7241010BHTHT
17Casa Pia7115-134TBHBB
18Estoril7025-72BBHBB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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