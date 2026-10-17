TRỰC TIẾP Trực tiếp ADO Den Haag vs PSV Eindhoven: Đội hình xuất phát PSV Eindhoven còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng thứ 2 với 19 điểm, trong lúc ADO Den Haag chỉ có 3 điểm và xếp hạng 17. Trận đấu diễn ra lúc 21h30 ngày 17/10/2026 trên sân Bingoal Stadion.

ADO Den Haag vs PSV Eindhoven SẮP BẮT ĐẦU • 21:30 21:30 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của ADO Den Haag và PSV Eindhoven đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 21:30.

Cập nhật lúc 21:02 17/10/2026

Đội hình chính thức ADO Den Haag Sơ đồ 5-3-2 · HLV R. Peter PSV Eindhoven Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV P. Bosz 1 K. Nikiéma 5 Jensen-Abbew 3 P. Mulder 4 M. Waem 22 L. Wilhelm 18 S. Sylla 25 J. Kilo 11 E. Rottier 8 J. Žambůrek 46 Y. Eduardo 9 J. Bal 32 M. Kovář 8 S. Dest 2 L. Geertruida 4 A. Obispo 18 F. Kostić 24 K. Sano 17 Mauro Júnior 27 D. Man 20 G. Til 35 A. Santos 21 S. Mijnans Dự bị ADO Den Haag 16 Finn de Bruin 7 van Mieghem 10 Illaijh de Ruijter 17 J. Hawkins 14 M. Jiménez 20 Caleb Kramer 21 C. Peupion 24 Alejandro Pozo 2 O. Raterink PSV Eindhoven 51 T. Smolenaars 5 I. Perišić 1 N. Olij 3 Yarek Gasiorowski 6 R. Flamingo 31 N. Fernandez 42 S. Cornecion 23 M. Hansen 37 A. Bouhamdi Cập nhật đội hình lúc 21:02 17/10/2026

PSV Eindhoven bước vào chuyến làm khách trên sân của ADO Den Haag với một mục tiêu rõ ràng: giữ vững vị trí trong nhóm đầu và duy trì cơ hội bám đuổi ngôi đầu bảng. Hiện đội bóng này đứng thứ 2 với 19 điểm. Trận đấu bắt đầu lúc 21h30 ngày 17/10/2026 tại Bingoal Stadion.

PSV Eindhoven giữ vị thế áp đảo trên bảng xếp hạng

Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng khá lớn. PSV Eindhoven đang ở vị trí thứ 2 với 19 điểm, còn ADO Den Haag xếp hạng 17 với 3 điểm, kém đối thủ 16 điểm.

Với PSV Eindhoven, đây là cơ hội để tạo áp lực lên nhóm đầu bảng. Mỗi trận thắng trước đối thủ đang ở nhóm cuối đều có giá trị lớn trong cuộc đua giữ nhịp với ngôi đầu.

Phong độ: PSV chưa thật ổn định, ADO khó có chiến thắng

Trong 5 trận gần nhất, PSV Eindhoven thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận gần nhất của đội là một thất bại, sau đó là chiến thắng, rồi lại thua trước khi thắng thêm một trận và hòa ở trận xa nhất. Chuỗi kết quả thắng thua đan xen cho thấy đội khách chưa duy trì được sự ổn định tuyệt đối.

Tuy nhiên, phong độ của ADO Den Haag còn đáng lo hơn. Đội chủ nhà chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, với 3 trận hòa và 2 trận thua. Hai trận gần nhất đều kết thúc với kết quả hòa. Điều này cho thấy ADO có khả năng cầm hòa đối thủ, nhưng vẫn thiếu sức mạnh để giành trọn 3 điểm.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về PSV Eindhoven

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, PSV Eindhoven thắng 4 trận, hòa 1 trận. ADO Den Haag chưa thắng lần nào trong chuỗi đối đầu này.

Thế trội này cộng với chênh lệch về vị trí trên bảng xếp hạng khiến PSV Eindhoven được đánh giá cao hơn khi bước vào trận đấu. Dù vậy, hai trận thua trong 5 trận gần nhất là lời nhắc rằng đội khách không thể chủ quan.

Điểm then chốt của trận đấu

Với ADO Den Haag, bài toán trước tiên là chấm dứt chuỗi trận không thắng và giành điểm số quý giá trên sân nhà. Đội chủ nhà từng cầm hòa đối thủ trong những trận gần đây, nên mục tiêu thực tế là tiếp tục giữ vững khả năng chống đỡ và tìm kiếm cơ hội từ những tình huống hiếm hoi.

Ngược lại, PSV Eindhoven cần thể hiện sự chắc chắn để tận dụng lợi thế về đẳng cấp. Nếu kiểm soát được nhịp độ ngay từ đầu, đội khách có nhiều khả năng sớm làm chủ thế trận và tránh để trận đấu rơi vào thế giằng co.

Nhận định

Nhìn chung, mọi yếu tố từ vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ gần đây đến lịch sử đối đầu đều nghiêng về PSV Eindhoven. Đội khách có động lực lớn để giành chiến thắng và tiếp tục bám đuổi ngôi đầu. ADO Den Haag cần một màn trình diễn kỷ luật và hiệu quả hơn nếu muốn tạo bất ngờ trước đối thủ mạnh hơn rõ rệt.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất ADO Den Haag · 0 thắng 1 hòa PSV Eindhoven · 4 thắng PSV Eindhoven 3 - 1 ADO Den Haag PE ADO Den Haag 2 - 2 PSV Eindhoven Hòa PSV Eindhoven 4 - 0 ADO Den Haag PE ADO Den Haag 0 - 3 PSV Eindhoven PE PSV Eindhoven 3 - 1 ADO Den Haag PE

ADO Den Haag 5 trận gần nhất H H B B H 8 Trận 0-3-5 T-H-B 9 Ghi (TB 1.1) 19 Thủng lưới PSV Eindhoven 5 trận gần nhất B T B T H 8 Trận 6-1-1 T-H-B 26 Ghi (TB 3.3) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Feyenoord 8 6 2 0 +20 20 T T T T H 2 PSV Eindhoven 8 6 1 1 +16 19 T B T T T 3 AZ Alkmaar 8 6 1 1 +10 19 B T H T T … 16 PEC Zwolle 8 1 1 6 -15 4 B B B H B 17 ADO Den Haag 8 0 3 5 -10 3 H H B B H 18 Willem II 8 0 2 6 -16 2 B B B H B

Tình hình lực lượng ADO Den Haag ✚ M. Hokke (Red Card) ✚ L. Reischl (Groin Injury) ✚ D. Barany (Thigh Injury) ✚ M. Hokke (Red Card) ✚ L. Reischl (Groin Injury) ✚ D. Barany (Thigh Injury) PSV Eindhoven ✚ S. Lammers (Lacking Match Fitness) ✚ A. Nagalo (Injury) ✚ S. Ouaissa (Muscle Injury) ✚ R. Pepi (Injury) ✚ A. Plea (Surgery) ✚ J. Schouten (Knee Injury) ✚ K. Sildillia (Surgery) ✚ P. Wanner (Foot Injury)