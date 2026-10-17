TRỰC TIẾP Trực tiếp AFC Rushden & Diamonds vs Morecambe: Trận đấu đang diễn ra AFC Rushden & Diamonds chơi rất tốt trên sân nhà và đón Morecambe tại Hayden Road lúc 21:00 ngày 17/10/2026 với mạch ba trận thắng liên tiếp gần nhất.

AFC Rushden & Diamonds 0 - 0 Morecambe Hiệp 1 — phút 11' 11' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu AFC Rushden & Diamonds tiếp đón Morecambe.

Cập nhật lúc 21:09 17/10/2026

AFC Rushden & Diamonds chơi rất tốt trên sân nhà, và đó là lợi thế lớn nhất của đội bóng này khi tiếp Morecambe tại Hayden Road. Trận đấu diễn ra lúc 21:00 ngày 17/10/2026. Chủ nhà bước vào cuộc đối đầu với tinh thần đang lên sau ba trận thắng liên tiếp gần nhất.

Chủ nhà mang theo đà thăng hoa

Trong năm trận gần nhất, AFC Rushden & Diamonds thắng 3 trận và thua 2 trận. Điểm đáng chú ý là diễn biến của chuỗi này: hai trận thua nằm ở giai đoạn cũ hơn, còn ba trận mới nhất đều kết thúc bằng chiến thắng.

Một đội bóng vừa vượt qua giai đoạn trồi sụt thường có thêm sự tự tin khi bước ra sân quen thuộc. Hayden Road vì thế được kỳ vọng tiếp thêm năng lượng để chủ nhà duy trì nhịp độ tốt, giữ vững sự chắc chắn trong thế trận và tận dụng sự cổ vũ của khán giả nhà.

Morecambe: phong độ tốt nhưng vừa chững lại

Morecambe cũng có thành tích đáng nể với 3 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua trong năm lần ra sân gần nhất. Tuy nhiên, trận thua lại là trận mới nhất của đội khách. Trước đó, Morecambe có chuỗi thắng một trận, hòa một trận rồi thắng thêm hai trận.

Vì vậy, đội khách đến Hayden Road với nhiệm vụ lấy lại nhịp thắng sau khi bị gián đoạn. Nền tảng phong độ của họ không tệ, nhưng việc vừa nếm thất bại cho thấy Morecambe cần sự tập trung cao hơn trước một đối thủ đang hưng phấn.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội có số trận thắng tương đương trong năm trận gần nhất, nhưng xu hướng lại đi theo hai hướng khác nhau. AFC Rushden & Diamonds đang đi lên với ba chiến thắng liên tiếp, còn Morecambe vừa có một trận thua ở lượt gần nhất.

Yếu tố sân nhà: AFC Rushden & Diamonds chơi rất tốt trên sân nhà và có điều kiện để kiểm soát nhịp trận đấu ngay từ đầu.

AFC Rushden & Diamonds chơi rất tốt trên sân nhà và có điều kiện để kiểm soát nhịp trận đấu ngay từ đầu. Tâm lý: Chủ nhà mang theo niềm tin từ mạch thắng, trong khi Morecambe cần phản ứng sau trận thua gần nhất.

Chủ nhà mang theo niềm tin từ mạch thắng, trong khi Morecambe cần phản ứng sau trận thua gần nhất. Sự ổn định: Morecambe có trận hòa và nhiều chiến thắng trong chuỗi năm trận, cho thấy đội khách đủ khả năng gây khó khăn nếu giữ được sự chắc chắn.

Nhận định

Xét về xu hướng phong độ và lợi thế sân Hayden Road, AFC Rushden & Diamonds nhỉnh hơn một chút trong cuộc đối đầu này. Chủ nhà đang có đà đi lên và chơi tự tin trước khán giả quen thuộc. Dù vậy, Morecambe vẫn là đối thủ đáng gờm nhờ nền tảng phong độ khá ổn định, nên một trận đấu cân bằng và nhiều cạnh tranh là điều có thể xảy ra.

AFC Rushden & Diamonds 5 trận gần nhất T T T B B 3 Trận 3-0-0 T-H-B 8 Ghi (TB 2.7) 2 Thủng lưới Morecambe 5 trận gần nhất B T H T T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 0 Thủng lưới