Trực tiếp AGF Aarhus vs Sabah: Sabah rút ngắn cách biệt 2-1

TRỰC TIẾPTrực tiếp AGF Aarhus vs Sabah: Sabah rút ngắn cách biệt 2-1
AGF Aarhus gặp Sabah tại UEFA Champions League lúc 23h30 ngày 05/08/2026. Cepheus Park Randers là địa điểm diễn ra trận đấu.
- 88'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: AGF Aarhus 2 - 1 Sabah.
- 86'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: AGF Aarhus 45 - 55 Sabah, dứt điểm 10 - 14 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 6 - 3; phạm lỗi 11 - 11, cứu thua 3 - 1.
- 81'Thay người
Phút 81' (): Janni Serra vào sân thay Mikael Anderson.
- 81'Thay người
Phút 81' (): C. Storch vào sân thay Colin Rösler.
- 79'Thay người
Phút 79' (): Xander Severina vào sân thay Aleksey Isayev.
- 74'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: AGF Aarhus 46 - 54 Sabah, dứt điểm 8 - 11 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 6 - 2; phạm lỗi 10 - 11, cứu thua 3 - 1.
- 74'Thẻ vàng
Phút 74': Magnus Knudsen () nhận thẻ vàng.
- 73'Thẻ vàng
Phút 73': Gift Links () nhận thẻ vàng.
- 71'Thay người
Phút 71' (): Gift Links vào sân thay Frederik Emmery.
- 66'BÀN THẮNG! Sabah (2-1)
Phút 66': Veljko Simic () lập công (kiến tạo: Umarali Rakhmonaliev). Tỷ số: 2 - 1.
- 65'Thay người
Phút 65' (): Orphé Mbina vào sân thay Kaheem Parris.
- 63'BÀN THẮNG! AGF Aarhus (2-0)
Phút 63': James Bogere () lập công (kiến tạo: Magnus Knudsen). Tỷ số: 2 - 0.
- 62'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: AGF Aarhus 49 - 51 Sabah, dứt điểm 7 - 9 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 6 - 2; phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 3 - 1.
- 50'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: AGF Aarhus 46 - 54 Sabah, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 5 - 2; phạm lỗi 3 - 10, cứu thua 3 - 1.
- 46'Thay người
Phút 46' (): Rasmus Carstensen vào sân thay Jens Jönsson.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 39'Thẻ vàng
Phút 39': Joy-Lance Mickels () nhận thẻ vàng.
- 37'Thế trận giằng co
Cầm bóng: AGF Aarhus 45 - 55 Sabah, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 3 - 7, cứu thua 2 - 1.
- 37'Thẻ vàng
Phút 37': Veljko Simic () nhận thẻ vàng.
- 33'Thẻ vàng
Phút 33': Valdas Dambrauskas () nhận thẻ vàng.
- 31'BÀN THẮNG! AGF Aarhus (1-0)
Phút 31': James Bogere () lập công. Tỷ số: 1 - 0.
- 29'Thay người
Phút 29' (): Jacob Andersen vào sân thay Frederik Tingager.
- 25'Sabah ép sân
Cầm bóng: AGF Aarhus 40 - 60 Sabah, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 2 - 1.
- 13'Thế trận giằng co
Cầm bóng: AGF Aarhus 57 - 43 Sabah, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 0.
- 0'Trận đấu bắt đầu
AGF Aarhus tiếp đón Sabah.
Cập nhật lúc 01:59 06/08/2026
AGF Aarhus sẽ đối đầu Sabah tại UEFA Champions League vào lúc 23h30 ngày 05/08/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Cepheus Park Randers.
Bối cảnh trận đấu
Cuộc chạm trán giữa AGF Aarhus và Sabah là trận đấu thuộc UEFA Champions League. Hai đội sẽ bước vào màn so tài tại Cepheus Park Randers, trong một trận đấu mà thông tin về phong độ, lực lượng và đội hình dự kiến chưa được cung cấp.
Nhận định chuyên môn
Hiện chưa có đủ dữ liệu để đánh giá chính xác phong độ gần đây, xu hướng đối đầu hoặc cách bố trí chiến thuật của AGF Aarhus và Sabah. Vì vậy, những yếu tố quyết định trận đấu sẽ chỉ có thể được làm rõ khi thông tin về lực lượng và lối chơi của hai đội được cập nhật.
Người hâm mộ có thể theo dõi diễn biến cuộc so tài tại Cepheus Park Randers từ 23h30 ngày 05/08/2026.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)