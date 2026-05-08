Trực tiếp AGF Aarhus vs Sabah: Trận đấu đang diễn ra

Về Báo Hà Tĩnh

TRỰC TIẾPTrực tiếp AGF Aarhus vs Sabah: Trận đấu đang diễn ra

Văn Thể05/08/2026 18:39

AGF Aarhus gặp Sabah tại UEFA Champions League lúc 23h30 ngày 05/08/2026. Cepheus Park Randers là địa điểm diễn ra trận đấu.

AGF Aarhus0 - 0SabahHiệp 1 — phút 11'
  • 11'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    AGF Aarhus tiếp đón Sabah.

Cập nhật lúc 00:23 06/08/2026

Đội hình chính thức
AGF Aarhus
Sơ đồ 3-4-3
Sabah
Sơ đồ 4-2-3-1
21
Mads Hedenstad
25
Colin Rösler
5
Frederik Tingager
19
Eric Kahl
23
Mikael Anderson
4
Magnus Knudsen
16
Jens Jönsson
39
Frederik Emmery
31
Tobias Bech
28
James Bogere
10
Kristian Arnstad
92
Stas Pokatilov
80
Akim Zedadka
3
Steve Solvet
5
Rahman Dashdamirov
27
Tymoteusz Puchacz
7
Umarali Rakhmonaliev
13
Ivan Lepinjica
11
Kaheem Parris
10
Aleksey Isayev
21
Veljko Simic
20
Joy-Lance Mickels
Dự bị
AGF Aarhus
1 Jesper Hansen7 Markus Solbakken8 Sebastian Jørgensen11 Gift Links13 Janni Serra20 Tómas Óli Kristjánsson26 Jacob Andersen27 Stefen Tchamche29 Rasmus Carstensen
Sabah
1 Amin Ramazanov4 Aden McCarthy6 Abdulakh Khaybulayev8 Christian Nwachukwu16 Rauf Rüstamli17 Tellur Mütallimov23 Younes Lachaab33 Júnior Almeida34 Xander Severina
Cập nhật đội hình lúc 22:54 05/08/2026

AGF Aarhus sẽ đối đầu Sabah tại UEFA Champions League vào lúc 23h30 ngày 05/08/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Cepheus Park Randers.

Bối cảnh trận đấu

Cuộc chạm trán giữa AGF Aarhus và Sabah là trận đấu thuộc UEFA Champions League. Hai đội sẽ bước vào màn so tài tại Cepheus Park Randers, trong một trận đấu mà thông tin về phong độ, lực lượng và đội hình dự kiến chưa được cung cấp.

Nhận định chuyên môn

Hiện chưa có đủ dữ liệu để đánh giá chính xác phong độ gần đây, xu hướng đối đầu hoặc cách bố trí chiến thuật của AGF Aarhus và Sabah. Vì vậy, những yếu tố quyết định trận đấu sẽ chỉ có thể được làm rõ khi thông tin về lực lượng và lối chơi của hai đội được cập nhật.

Người hâm mộ có thể theo dõi diễn biến cuộc so tài tại Cepheus Park Randers từ 23h30 ngày 05/08/2026.

AGF Aarhus
5 trận gần nhất
TB
Sabah
5 trận gần nhất
TTTT
Tình hình lực lượng
AGF Aarhus
R. Gyamfi (Unknown Injury)
Sabah
Khayal Aliyev (Tendon Rupture)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Trực tiếp AGF Aarhus vs Sabah: Trận đấu đang diễn ra
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO