Trực tiếp Ai Cập vs Nam Phi: Nam Phi mở tỷ số

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Ai Cập vs Nam Phi: Nam Phi mở tỷ số

Văn Thể04/10/2026 19:57

Ai Cập sở hữu lợi thế lớn khi được thi đấu trên sân nhà để hướng tới mục tiêu tích cực, trong khi Nam Phi đối mặt nhiều khó khăn sau chuỗi trận chưa biết thắng.

Ai Cập0 - 1Nam PhiHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Ai Cập 0 - 1 Nam Phi.

  • 90+1'Thay người

    Phút 90+1' (Ai Cập): T. Alaa vào sân thay M. Hany.

  • 89'Thẻ vàng

    Phút 89': M. Hany (Ai Cập) nhận thẻ vàng.

  • 87'Ai Cập ép sân

    Cầm bóng: Ai Cập 59% - 41% Nam Phi, dứt điểm 12 - 6 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 5 - 1; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 1 - 3.

  • 77'Thẻ vàng

    Phút 77': Y. Sithole (Nam Phi) nhận thẻ vàng.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Ai Cập): E. M. Soliman vào sân thay O. Shobeir.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Nam Phi): O. Makhanya vào sân thay B. Poggenpoel.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Nam Phi): T. Morena vào sân thay P. Dithejane.

  • 75'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Ai Cập 56% - 44% Nam Phi, dứt điểm 10 - 6 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 4 - 1; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 1 - 3.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Ai Cập): Zizo vào sân thay M. Ziko.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Ai Cập): H. Abdelkarim vào sân thay O. Marmoush.

  • 63'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Ai Cập 57% - 43% Nam Phi, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 8, cứu thua 1 - 2.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Nam Phi): Y. Mbuthuma vào sân thay C. Mailula.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Nam Phi): R. Goss vào sân thay S. Chaine.

  • 55'Thẻ vàng

    Phút 55': K. Ndamane (Nam Phi) nhận thẻ vàng.

  • 51'BÀN THẮNG! Nam Phi (0-1)

    Phút 51': P. Dithejane (Nam Phi) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

  • 50'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Ai Cập 54% - 46% Nam Phi, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 1 - 2.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Nam Phi): T. Moremi vào sân thay T. Matthews.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Nam Phi): K. Ndamane vào sân thay I. Okon.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Nam Phi): S. Campbell vào sân thay L. Singh.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Ai Cập): O. Faisal vào sân thay E. Ashour.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 38'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Ai Cập 54% - 46% Nam Phi, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 1 - 1.

  • 31'Thẻ vàng

    Phút 31': B. Poggenpoel (Nam Phi) nhận thẻ vàng.

  • 26'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Ai Cập 55% - 45% Nam Phi, dứt điểm 3 - 0, phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 1.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Ai Cập 52% - 48% Nam Phi; phạm lỗi 0 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Ai Cập tiếp đón Nam Phi.

Cập nhật lúc 02:58 05/10/2026

Đội hình chính thức
Ai Cập
Sơ đồ 4-4-2
Nam Phi
Sơ đồ 4-2-3-1
1
Mostafa Shobeir
3
Mohamed Hany
4
Hossam Abdelmaguid
5
Rami Rabia
15
Karim Hafez
20
Ibrahim Adel
17
Mohanad Lasheen
19
Marwan Attia
8
Emam Ashour
11
Mostafa Ziko
22
Omar Marmoush
16
Sipho Chaine
2
Tholo Thabang Matuludi
14
Fawaaz Basadien
13
Yaya Sithole
5
Lebone Seema
8
Tashreeq Matthews
17
Luther Singh
20
Brooklyn Poggenpoel
21
Ime Okon
27
Cassius Mailula
23
Puso Dithejane
Dự bị
Ai Cập
23 Abdel Aziz El Balouti26 Mohamed Alaa16 Mahdi Soliman24 Tarek Alaa2 Omar Fayed13 Ahmed Fatouh18 Ali Mahmoud21 Mahmoud Saber25 Zizo
Nam Phi
1 Ronwen Williams22 Ricardo Goss3 Khulumani Ndamane18 Samukelo Kabini24 Olwethu Makhanya19 Nkosinathi Sibisi28 Thapelo Morena26 Shandre Campbell99 Tshepang Moremi
Cập nhật đội hình lúc 00:53 05/10/2026
Ai CậpThống kêNam Phi
59%
Kiểm soát bóng
41%
12
Dứt điểm
6
3
Trúng đích
2
5
Phạt góc
1
8
Phạm lỗi
8
3
Việt vị
1
1
Thủ môn cứu thua
3

Ai Cập bước vào cuộc so tài với Nam Phi lúc 01h00 ngày 05/10/2026 cùng lợi thế rất lớn từ điểm tựa sân nhà. Việc được thi đấu trên thánh địa quen thuộc mang lại sự tự tin đáng kể cho đội bóng xứ sở kim tự tháp, đặc biệt khi họ đang duy trì được sự ổn định cần thiết về mặt kết quả.

Điểm tựa sân bãi và phong độ ổn định của Ai Cập

Ai Cập luôn biết cách biến sân nhà thành pháo đài vững chắc nhờ sự cổ vũ cuồng nhiệt và lối chơi đầy chủ động. Yếu tố địa lợi tiếp tục đóng vai trò then chốt giúp các cầu thủ tự tin kiểm soát nhịp độ cũng như áp đặt thế trận lên đối phương.

Về phong độ thi đấu, Ai Cập thể hiện bộ mặt tích cực trong giai đoạn vừa qua. Trải qua 4 trận đấu gần nhất, đội bóng này giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ phải nhận 1 thất bại. Đáng chú ý, thắng lợi ở lần ra sân gần nhất là cú hích tinh thần quan trọng, khẳng định đà thăng tiến về mặt lối chơi của đại diện Bắc Phi.

Nam Phi và bài toán tìm kiếm chiến thắng

Bên kia chiến tuyến, Nam Phi lại đang trải qua chuỗi ngày thi đấu tương đối chật vật. Đội bóng này gặp nhiều bế tắc trong khâu kết liễu trận đấu và chưa thể tạo ra những bước ngoặt rõ rệt về mặt kết quả.

Thống kê trong 4 trận gần nhất cho thấy Nam Phi chưa giành được bất kỳ chiến thắng nào, với thành tích 3 trận hòa và 1 thất bại. Ở trận đấu gần nhất, họ tiếp tục chia điểm với đối thủ. Sự thiếu sắc bén trong việc chuyển hóa cơ hội khiến Nam Phi chịu áp lực nặng nề trong chuyến làm khách lần này.

Tương quan đối đầu giữa hai đội bóng

Xét về thành tích chạm trán trong quá khứ, lịch sử đang ghi nhận sự cân bằng có phần nhỉnh hơn dành cho đội khách. Trong 4 lần gặp nhau gần nhất, Ai Cập giành 1 chiến thắng, hai đội hòa nhau 1 trận và Nam Phi có được 2 lần ca khúc khải hoàn.

Mặc dù Nam Phi nắm đôi chút ưu thế về đối đầu quá khứ, nhưng bối cảnh hiện tại lại mở ra kịch bản hoàn toàn khác. Với phong độ tốt hơn cùng ưu thế tuyệt đối khi được chơi trên sân nhà, Ai Cập đứng trước cơ hội lớn để làm chủ thế trận và hướng tới một kết quả thuận lợi trước đối thủ.

Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
Ai Cập · 1 thắng1 hòaNam Phi · 2 thắng
26/12/2025
Ai Cập
1 - 0
Nam Phi
AC
10/03/2025
Ai Cập
1 - 3
Nam Phi
NP
02/03/2025
Nam Phi
1 - 1
Ai Cập
Hòa
07/07/2019
Chung kết
Ai Cập
0 - 1
Nam Phi
NP
Ai Cập
5 trận gần nhất
THBHH
4
Trận
2-1-1
T-H-B
6
Ghi (TB 1.5)
2
Thủng lưới
Nam Phi
5 trận gần nhất
TTBTH
4
Trận
0-3-1
T-H-B
3
Ghi (TB 0.8)
4
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Ai Cập vs Nam Phi: Nam Phi mở tỷ số
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