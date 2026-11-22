TRỰC TIẾP Trực tiếp Ajax vs ADO Den Haag: Đội hình xuất phát Ajax còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng thứ 2 với 25 điểm, và sẽ tiếp ADO Den Haag lúc 20:30 ngày 22/11/2026 tại Johan Cruijff Arena.

Ajax vs ADO Den Haag SẮP BẮT ĐẦU • 20:30 20:30 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Ajax và ADO Den Haag đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 20:30.

Cập nhật lúc 20:04 22/11/2026

Đội hình chính thức Ajax Sơ đồ 4-3-3 · HLV Míchel ADO Den Haag Sơ đồ 4-4-2 · HLV M. Steijn 26 M. Paes 2 Lucas Rosa 30 A. Bouwman 15 Y. Baas 5 O. Wijndal 18 D. Klaassen 24 J. Mokio 28 Y. Bissouma 43 Rayane Bounida 99 T. Arokodare 10 O. Gloukh 1 K. Nikiéma 2 O. Raterink 3 P. Mulder 4 M. Waem 15 M. Hokke 14 M. Jiménez 25 J. Kilo 33 M. Šín 27 N. Thomas 11 E. Rottier 46 Y. Eduardo Dự bị Ajax 23 S. Berghuis 1 M. ter Stegen 21 Jofre Torrents 38 Marcos Leonardo 68 A. Ouazane 6 T. Kehrer 36 D. Janse 3 A. Gaaei 20 O. Edvardsen ADO Den Haag 9 J. Bal 77 D. Bárány 12 Sem Eekhout 5 Jensen-Abbew 21 C. Peupion 24 Alejandro Pozo 18 S. Sylla 23 N. Thiede 22 L. Wilhelm Cập nhật đội hình lúc 20:04 22/11/2026

Ajax còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu, và trận gặp ADO Den Haag tại Johan Cruijff Arena lúc 20:30 ngày 22/11/2026 là dịp để đội chủ nhà củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu. Với 25 điểm và hạng 2 trên bảng xếp hạng, Ajax đối đầu một đối thủ đang đứng thứ 17 với 9 điểm.

Ajax giữ vị trí cao, phong độ vẫn ổn định

Ajax đang xếp hạng 2 với 25 điểm. Đây là nền tảng tốt để đội bóng thành Amsterdam tiếp tục theo sát nhóm đầu bảng.

Phong độ gần đây của đội chủ nhà cũng khá vững vàng. Ajax thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất, chưa thua trận nào. Trận hòa là kết quả mới nhất, sau chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trước đó. Vì vậy, Ajax nhiều khả năng muốn nhanh chóng lấy lại mạch chiến thắng trên sân nhà.

ADO Den Haag: phong độ thất thường, vị trí khó khăn

Trong khi đó, ADO Den Haag đứng hạng 17 với 9 điểm, cách Ajax 16 điểm. Khoảng cách này cho thấy hai đội đang ở hai nhóm khác nhau trên bảng xếp hạng.

Phong độ của đội khách thiếu ổn định: thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, ADO Den Haag vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, điều có thể giúp đội khách thêm tự tin khi đến Amsterdam.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Ajax

Lịch sử đối đầu gần đây ủng hộ đội chủ nhà. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Ajax thắng cả 5 trận, ADO Den Haag chưa có trận hòa hay thắng nào. Đây là lợi thế tâm lý đáng kể cho Ajax khi bước vào trận đấu này.

Điểm then chốt của trận đấu

Với sự chênh lệch về thứ hạng, điểm số và thành tích đối đầu, Ajax khó có lý do để xem nhẹ đối thủ nhưng vẫn là bên nắm quyền chủ động. Nhiệm vụ của đội chủ nhà là giữ nhịp độ, tận dụng lợi thế sân nhà và tránh để trận hòa gần nhất kéo dài thành một chuỗi kết quả không như ý.

Ngược lại, ADO Den Haag cần sự chắc chắn trong cả hai nửa sân và một kết quả tích cực để cải thiện hành trình của mình. Nếu đội khách duy trì được tinh thần từ chiến thắng gần nhất, họ có thể gây khó khăn cho Ajax ở những phút đầu.

Nhận định

Nhìn chung, Ajax là bên được đánh giá cao hơn ở hầu hết các tiêu chí: vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ gần đây lẫn thành tích đối đầu. Nếu duy trì được sự ổn định, đội chủ nhà hoàn toàn có thể giữ vững vị trí trong nhóm đầu và nuôi hy vọng bám đuổi ngôi đầu bảng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Ajax · 5 thắng 0 hòa ADO Den Haag · 0 thắng Ajax 5 - 0 ADO Den Haag AJA ADO Den Haag 2 - 4 Ajax AJA Ajax 6 - 1 ADO Den Haag AJA ADO Den Haag 0 - 2 Ajax AJA ADO Den Haag 1 - 5 Ajax AJA

Ajax 5 trận gần nhất H T T T T 12 Trận 7-4-1 T-H-B 32 Ghi (TB 2.7) 15 Thủng lưới ADO Den Haag 5 trận gần nhất T B H B T 12 Trận 2-3-7 T-H-B 16 Ghi (TB 1.3) 25 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 PSV Eindhoven 13 9 2 2 +28 29 T T T H B 2 Ajax 12 7 4 1 +17 25 H T T T H 3 Feyenoord 13 7 4 2 +18 25 B B H H T … 16 Telstar 13 2 4 7 -9 10 B H T B B 17 ADO Den Haag 12 2 3 7 -9 9 T B B T H 18 Willem II 12 0 3 9 -29 3 H B B B B

Tình hình lực lượng Ajax ✚ S. Adingra (Lacking Match Fitness) ✚ K. Dolberg (Knee Injury) ✚ V. Tsygankov (Inactive) ADO Den Haag ✚ L. Reischl (Groin Injury)