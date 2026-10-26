TRỰC TIẾP Trực tiếp Al-Ahli Jeddah vs Al-Gharafa: Hiệp 2 bắt đầu, Al-Ahli Jeddah dẫn 1-0 Al-Ahli Jeddah đang có mạch thắng ấn tượng với 4 chiến thắng liên tiếp gần nhất. Họ tiếp Al-Gharafa trên sân Alinma Stadium lúc 23h00 ngày 26/10/2026.

Al-Ahli Jeddah 1 - 0 Al-Gharafa Hiệp 2 — phút 54' 54' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Al-Ahli Jeddah 1 - 0 Al-Gharafa.

51' Al-Ahli Jeddah ép sân Cầm bóng: Al-Ahli Jeddah 65% - 35% Al-Gharafa, dứt điểm 6 - 8 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Al-Gharafa): Ayoub Al-Oui vào sân thay Rayyan Ahmed Al-Ali.

43' Thay người Phút 43' (Al-Gharafa): Yacine Brahimi vào sân thay Hassan Aladin.

42' Thẻ vàng Phút 42': Hyun-Soo Jang (Al-Gharafa) nhận thẻ vàng (Foul).

38' Al-Ahli Jeddah ép sân Cầm bóng: Al-Ahli Jeddah 63% - 37% Al-Gharafa, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 1 - 0); việt vị 2 - 0, phạm lỗi 2 - 3.

29' Thẻ vàng Phút 29': Ivan Toney (Al-Ahli Jeddah) nhận thẻ vàng (Dissent).

25' Al-Ahli Jeddah ép sân Cầm bóng: Al-Ahli Jeddah 62% - 38% Al-Gharafa, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 3.

18' Thẻ vàng Phút 18': Fabricio Díaz (Al-Gharafa) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Al-Ahli Jeddah ép sân Cầm bóng: Al-Ahli Jeddah 69% - 31% Al-Gharafa, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 1.

4' BÀN THẮNG! Al-Ahli Jeddah (1-0) Phút 4': Ivan Toney (Al-Ahli Jeddah) lập công (kiến tạo: Eduard Spertsyan). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Al-Ahli Jeddah tiếp đón Al-Gharafa.

Cập nhật lúc 00:15 27/10/2026

Đội hình chính thức Al-Ahli Jeddah Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Pusic Al-Gharafa Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pedro Martins 1 Abdulrahman Al Sanbi 15 Saeed Baattia 5 Mohammed Bakor 3 Ibañez 31 Saad Yaslam 19 A. Bondarenko 30 Ziyad Al Johani 7 Trincão 8 E. Spertsyan 20 Matheus Gonçalves 17 I. Toney 31 A. Kone 2 Abdulrahman Faiz Al Rashidi 20 Jang Hyun-Soo 4 S. Sano 23 Saifeldeen Hassan Fadlalla 29 F. Díaz 13 F. Sassi 96 A. Ounas 26 Rayyan Al Ali 7 F. Coman 90 A. Hassan Dự bị Al-Ahli Jeddah 62 Abdullah Abdo 9 Feras Al Brikan 11 Meshal Al Mutairi 6 Atangana Edoa 4 Makaya Ibrahima Diaby 46 Rayane Hamidou 24 A. Kinteh 21 Abdullah Radif 25 Faisal Ibrahim Ahmed Fallatah Al-Gharafa 34 M. Gamal 16 Jamil Friarkh 8 Y. Brahimi 18 Ayoub Al Oui 97 Nasar Mohamed 1 Khalifa Ababacar 6 Dame Traoré 19 Yousef Saaed Ahmed 22 Abdirashid Saeed Hassan Cập nhật đội hình lúc 22:32 26/10/2026

Al-Ahli Jeddah Thống kê Al-Gharafa 65% Kiểm soát bóng 35% 6 Dứt điểm 8 1 Trúng đích 1 1 Phạt góc 2 6 Phạm lỗi 7 3 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 0

Al-Ahli Jeddah đang có mạch thắng ấn tượng khi thắng cả 4 trận gần nhất. Đối thủ của họ, Al-Gharafa, đang ở thế ngược lại: chưa có điểm nào trên bảng xếp hạng và chưa tìm được chiến thắng trong 4 trận gần đây. Trận đấu diễn ra lúc 23h00 ngày 26/10/2026 trên sân Alinma Stadium.

Al-Ahli Jeddah: Hưng phấn cao độ trên sân nhà

Trong 5 trận gần nhất, Al-Ahli Jeddah thắng 4 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, trận thua duy nhất nằm ở thời điểm xa nhất, còn 4 trận sau đó đều kết thúc với chiến thắng. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà đã lấy lại sự ổn định và đang chơi với tâm lý rất tốt.

Hiện Al-Ahli Jeddah đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng với 4 điểm. Được thi đấu trên sân nhà, họ có thêm lợi thế để tiếp tục kéo dài mạch thắng và củng cố vị trí trong nhóm đầu.

Al-Gharafa: Chuỗi trận thiếu chiến thắng

Phong độ của Al-Gharafa kém thuyết phục hơn nhiều. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Chiến thắng duy nhất đã lùi khá xa, còn 4 trận gần đây gồm 2 trận thua rồi 2 trận hòa liên tiếp.

Điểm sáng nhỏ là Al-Gharafa đã chặn được đà sa sút bằng hai trận hòa gần nhất. Tuy nhiên, họ đang đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng và chưa có điểm nào. Vì thế, đội khách rất cần một kết quả tích cực để thoát khỏi vị trí khó khăn này.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 4 lần chạm trán gần nhất, Al-Ahli Jeddah thắng 2 trận và hòa 2 trận. Al-Gharafa chưa thắng lần nào. Xu hướng này cho thấy đội chủ nhà thường có lợi thế tâm lý mỗi khi đối mặt đối thủ này.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ đang lên và lợi thế sân nhà, Al-Ahli Jeddah nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu. Điều quan trọng với họ là duy trì sự tập trung và tận dụng tốt khoảng cách về phong độ ngay từ những phút đầu.

Ngược lại, Al-Gharafa cần sự chắc chắn trong khâu phòng ngự để không thua sớm. Hai trận hòa gần nhất cho thấy họ vẫn có khả năng giữ vững trước áp lực. Nếu duy trì được kỷ luật, đội khách có thể làm khó chủ nhà trong thời gian dài của trận đấu.

Nhận định

Mọi chỉ dấu từ phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng đến lịch sử đối đầu đều nghiêng về Al-Ahli Jeddah. Họ đang thắng liên tiếp, đứng cao hơn đối thủ 8 bậc và chưa từng thua Al-Gharafa trong 4 lần gặp gần nhất. Dù vậy, Al-Gharafa đang cần điểm số hơn bao giờ hết nên vẫn có thể gây khó khăn cho chủ nhà. Nhìn chung, Al-Ahli Jeddah vẫn là bên được đánh giá cao hơn để nối dài mạch thăng hoa.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Al-Ahli Jeddah · 2 thắng 2 hòa Al-Gharafa · 0 thắng Al-Ahli Jeddah 4 - 0 Al-Gharafa AJ Al-Ahli Jeddah 4 - 2 Al-Gharafa AJ Al-Ahli Jeddah 1 - 1 Al-Gharafa Hòa Al-Gharafa 1 - 1 Al-Ahli Jeddah Hòa

Al-Ahli Jeddah 5 trận gần nhất T T T T B 2 Trận 1-1-0 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 2 Thủng lưới Al-Gharafa 5 trận gần nhất H H B B T 2 Trận 0-0-2 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 4 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al Ain 2 2 0 0 +7 6 T T 2 Esteghlal FC 2 2 0 0 +4 6 T T 3 Al-Hilal Saudi FC 2 2 0 0 +3 6 T T 4 Shabab Al Ahli Dubai 2 2 0 0 +2 6 T T 5 Al-Ahli Jeddah 2 1 1 0 +2 4 T H 6 Al-Qadisiyah FC 2 1 1 0 +1 4 H T … 12 Tractor Sazi 2 0 1 1 -1 1 H B 13 Al-Gharafa 2 0 0 2 -2 0 B B 14 Al-Wasl FC 2 0 0 2 -3 0 B B …