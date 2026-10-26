Trực tiếp Al-Ahli Jeddah vs Al-Gharafa: Hiệp 2 bắt đầu, Al-Ahli Jeddah dẫn 1-0

TRỰC TIẾPTrực tiếp Al-Ahli Jeddah vs Al-Gharafa: Hiệp 2 bắt đầu, Al-Ahli Jeddah dẫn 1-0
Al-Ahli Jeddah đang có mạch thắng ấn tượng với 4 chiến thắng liên tiếp gần nhất. Họ tiếp Al-Gharafa trên sân Alinma Stadium lúc 23h00 ngày 26/10/2026.
- 54'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: Al-Ahli Jeddah 1 - 0 Al-Gharafa.
- 51'Al-Ahli Jeddah ép sân
Cầm bóng: Al-Ahli Jeddah 65% - 35% Al-Gharafa, dứt điểm 6 - 8 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 45'Thay người
Phút 45' (Al-Gharafa): Ayoub Al-Oui vào sân thay Rayyan Ahmed Al-Ali.
- 43'Thay người
Phút 43' (Al-Gharafa): Yacine Brahimi vào sân thay Hassan Aladin.
- 42'Thẻ vàng
Phút 42': Hyun-Soo Jang (Al-Gharafa) nhận thẻ vàng (Foul).
- 38'Al-Ahli Jeddah ép sân
Cầm bóng: Al-Ahli Jeddah 63% - 37% Al-Gharafa, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 1 - 0); việt vị 2 - 0, phạm lỗi 2 - 3.
- 29'Thẻ vàng
Phút 29': Ivan Toney (Al-Ahli Jeddah) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 25'Al-Ahli Jeddah ép sân
Cầm bóng: Al-Ahli Jeddah 62% - 38% Al-Gharafa, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 3.
- 18'Thẻ vàng
Phút 18': Fabricio Díaz (Al-Gharafa) nhận thẻ vàng (Foul).
- 13'Al-Ahli Jeddah ép sân
Cầm bóng: Al-Ahli Jeddah 69% - 31% Al-Gharafa, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 1.
- 4'BÀN THẮNG! Al-Ahli Jeddah (1-0)
Phút 4': Ivan Toney (Al-Ahli Jeddah) lập công (kiến tạo: Eduard Spertsyan). Tỷ số: 1 - 0.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Al-Ahli Jeddah tiếp đón Al-Gharafa.
Cập nhật lúc 00:15 27/10/2026
Al-Ahli Jeddah đang có mạch thắng ấn tượng khi thắng cả 4 trận gần nhất. Đối thủ của họ, Al-Gharafa, đang ở thế ngược lại: chưa có điểm nào trên bảng xếp hạng và chưa tìm được chiến thắng trong 4 trận gần đây. Trận đấu diễn ra lúc 23h00 ngày 26/10/2026 trên sân Alinma Stadium.
Al-Ahli Jeddah: Hưng phấn cao độ trên sân nhà
Trong 5 trận gần nhất, Al-Ahli Jeddah thắng 4 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, trận thua duy nhất nằm ở thời điểm xa nhất, còn 4 trận sau đó đều kết thúc với chiến thắng. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà đã lấy lại sự ổn định và đang chơi với tâm lý rất tốt.
Hiện Al-Ahli Jeddah đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng với 4 điểm. Được thi đấu trên sân nhà, họ có thêm lợi thế để tiếp tục kéo dài mạch thắng và củng cố vị trí trong nhóm đầu.
Al-Gharafa: Chuỗi trận thiếu chiến thắng
Phong độ của Al-Gharafa kém thuyết phục hơn nhiều. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Chiến thắng duy nhất đã lùi khá xa, còn 4 trận gần đây gồm 2 trận thua rồi 2 trận hòa liên tiếp.
Điểm sáng nhỏ là Al-Gharafa đã chặn được đà sa sút bằng hai trận hòa gần nhất. Tuy nhiên, họ đang đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng và chưa có điểm nào. Vì thế, đội khách rất cần một kết quả tích cực để thoát khỏi vị trí khó khăn này.
Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà
Trong 4 lần chạm trán gần nhất, Al-Ahli Jeddah thắng 2 trận và hòa 2 trận. Al-Gharafa chưa thắng lần nào. Xu hướng này cho thấy đội chủ nhà thường có lợi thế tâm lý mỗi khi đối mặt đối thủ này.
Điểm then chốt về chiến thuật
Với phong độ đang lên và lợi thế sân nhà, Al-Ahli Jeddah nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu. Điều quan trọng với họ là duy trì sự tập trung và tận dụng tốt khoảng cách về phong độ ngay từ những phút đầu.
Ngược lại, Al-Gharafa cần sự chắc chắn trong khâu phòng ngự để không thua sớm. Hai trận hòa gần nhất cho thấy họ vẫn có khả năng giữ vững trước áp lực. Nếu duy trì được kỷ luật, đội khách có thể làm khó chủ nhà trong thời gian dài của trận đấu.
Nhận định
Mọi chỉ dấu từ phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng đến lịch sử đối đầu đều nghiêng về Al-Ahli Jeddah. Họ đang thắng liên tiếp, đứng cao hơn đối thủ 8 bậc và chưa từng thua Al-Gharafa trong 4 lần gặp gần nhất. Dù vậy, Al-Gharafa đang cần điểm số hơn bao giờ hết nên vẫn có thể gây khó khăn cho chủ nhà. Nhìn chung, Al-Ahli Jeddah vẫn là bên được đánh giá cao hơn để nối dài mạch thăng hoa.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)