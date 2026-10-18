TRỰC TIẾP Trực tiếp Al Diriyah vs Al Taawon: Al Taawon gỡ hòa 1-1 Al Diriyah được đánh giá cao hơn nhờ vị trí trên bảng xếp hạng, khi đang đứng hạng 9 với 11 điểm, còn Al Taawon xếp hạng 17 với 3 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 18/10/2026 trên sân Al-Awwal Park.

Al Diriyah 1 - 1 Al Taawon Hiệp 2 — phút 79' 79' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Al Diriyah 1 - 1 Al Taawon.

77' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Al Diriyah 57% - 43% Al Taawon, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 3 - 1; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 9 - 4.

74' Thẻ vàng Phút 74': Faris Al-Ghamdi (Al Taawon) nhận thẻ vàng (Foul).

65' Thay người Phút 65' (Al Diriyah): Mohamed Hameran vào sân thay Hussain Al-Sabiyani.

65' Thay người Phút 65' (Al Diriyah): Meshari Fahad Al Nemer vào sân thay Clayton diandy.

65' BÀN THẮNG! Al Taawon (1-1) Phút 65': Abderrazak Hamdallah (Al Taawon) lập công (kiến tạo: Mohammed Al-Kuwaykibi). Tỷ số: 1 - 1.

63' Al Diriyah ép sân Cầm bóng: Al Diriyah 59% - 41% Al Taawon, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 8 - 2.

58' Thay người Phút 58' (Al Taawon): Rakan Al Tulayhi vào sân thay Younes El Bahraoui.

55' Thẻ vàng Phút 55': Hussain Al-Sabiyani (Al Diriyah) nhận thẻ vàng (Foul).

50' BÀN THẮNG! Al Diriyah (1-0) Phút 50': Clayton diandy (Al Diriyah) lập công (kiến tạo: Óscar Rodríguez). Tỷ số: 1 - 0.

49' Al Diriyah ép sân Cầm bóng: Al Diriyah 62% - 38% Al Taawon, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

36' Al Diriyah ép sân Cầm bóng: Al Diriyah 61% - 39% Al Taawon, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 3 - 0.

33' Thẻ vàng Phút 33': Enzo Millot (Al Diriyah) nhận thẻ vàng (Dissent).

24' Al Diriyah ép sân Cầm bóng: Al Diriyah 68% - 32% Al Taawon, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 0.

22' Thẻ vàng Phút 22': Clayton diandy (Al Diriyah) nhận thẻ vàng (Foul).

20' VAR Phút 20': Card upgrade confirmed — Clayton diandy (Al Diriyah).

12' Al Diriyah ép sân Cầm bóng: Al Diriyah 59% - 41% Al Taawon, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Al Diriyah tiếp đón Al Taawon.

Cập nhật lúc 02:39 18/10/2026

Đội hình chính thức Al Diriyah Sơ đồ 4-3-3 · HLV Bruno Lage Al Taawon Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV V. Rašović 97 Amin Al Bukhari 2 Abdulaziz Al Faraj 19 B. Djimsiti 99 C. Mbemba 16 Hussain Al Sibyani 14 Óscar Rodríguez 5 I. Gueye 20 E. Millot 17 C. Diandy 29 D. Núñez 10 A. Boulbina 1 Mailson 40 Ibrahim Mahnashi 5 Z. Belaïd 32 Muteb Al Mufarrij 70 A. Hendi 16 Faris Al Ghamdi 18 El Mahdioui 88 M. Petkov 7 Mohammed Al Kuwaykibi 47 El Bahraoui 9 Hamed Allah Dự bị Al Diriyah 52 Hussain Al Qahtani 75 Meshari Al Nemer 88 Abdulelah Al Malki 34 Mansour Hibatullah Al Sibyani 32 Abdullah Al Zaid 6 Sultan Al Farhan 21 M. Hameran 87 Qassem Lajami 12 T. Wadi Al Taawon 4 Nasser Al Haleel 17 Mohammed Al Aqel 6 Mohammed Bassam Al Hurayji 30 Abdullah Al Jadani 45 Mohammed Al Saedi 93 Awn Al Saluli 23 Rakan Al Tulayhi 10 N. Bajrami 8 P. Guiagon Cập nhật đội hình lúc 00:32 18/10/2026

Al Diriyah Thống kê Al Taawon 57% Kiểm soát bóng 43% 8 Dứt điểm 7 1 Trúng đích 2 3 Phạt góc 1 9 Phạm lỗi 4 3 Việt vị 1

Al Diriyah được đánh giá cao hơn Al Taawon ở trận đấu này, trước hết nhờ khoảng cách trên bảng xếp hạng. Đội chủ nhà đang đứng hạng 9 với 11 điểm, trong khi đối thủ ở hạng 17 và mới có 3 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 18/10/2026 trên sân Al-Awwal Park.

Khoảng cách rõ rệt trên bảng xếp hạng

Chênh lệch giữa hai đội là 8 điểm và 8 bậc trên bảng xếp hạng. Al Diriyah đã tích lũy được 11 điểm và nằm ở nửa trên của bảng. Al Taawon mới có 3 điểm và đang ở nhóm cuối bảng, nên họ chịu áp lực phải cải thiện kết quả.

Việc được thi đấu trên sân nhà cũng là lợi thế đối với Al Diriyah. Đội bóng này có thể tận dụng sự quen thuộc với mặt sân Al-Awwal Park để kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Phong độ gần đây: hai đội cùng thiếu ổn định

Al Diriyah thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà thua ở lượt đấu gần đây nhất, nên cần một kết quả tốt để lấy lại đà. Tuy vậy, chuỗi kết quả cho thấy họ vẫn có khả năng giành chiến thắng khi cần.

Phong độ của Al Taawon kém hơn. Đội khách thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận trong 5 trận gần nhất. Điểm sáng là họ vừa thắng ở trận gần nhất, một tín hiệu tích cực sau chuỗi kết quả khó khăn trước đó.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai yếu tố có thể quyết định cục diện là tâm lý và sự ổn định. Al Diriyah cần tránh để mất điểm trước đối thủ xếp dưới nhiều bậc để giữ vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng. Al Taawon sẽ muốn tận dụng chiến thắng gần nhất làm động lực, nhằm tìm thêm điểm số để thu hẹp khoảng cách.

Nếu chủ nhà duy trì được sự chắc chắn trong thi đấu, họ có nhiều cơ sở để kiểm soát trận đấu. Ngược lại, một trận đấu thiếu tập trung có thể giúp Al Taawon tạo bất ngờ.

Nhận định

Xét về thứ hạng, số điểm và lợi thế sân nhà, Al Diriyah được đánh giá nhỉnh hơn. Phong độ gần đây của cả hai đội đều có biến động, vì vậy trận đấu vẫn có thể diễn ra khó lường. Điểm tựa lớn nhất của chủ nhà là vị trí cao hơn 8 bậc trên bảng xếp hạng.

Al Diriyah 5 trận gần nhất B H T B T 8 Trận 3-2-3 T-H-B 7 Ghi (TB 0.9) 8 Thủng lưới Al Taawon 5 trận gần nhất T B H B B 8 Trận 0-3-5 T-H-B 3 Ghi (TB 0.4) 15 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Qadisiyah FC 9 7 1 1 +14 22 T T H T T 2 Al-Hilal Saudi FC 8 7 0 1 +19 21 T T B T T 3 Al-Nassr 8 6 1 1 +12 19 T H T B T … 8 Al Kholood 9 3 3 3 -4 12 B B B T H 9 Al Diriyah 8 3 2 3 -1 11 B H T B T 10 Al-Hazm 9 2 3 4 -3 9 B H B T H … 16 Al-Fateh 9 1 3 5 -10 6 T B B B H 17 Al Taawon 8 0 3 5 -12 3 B B B H B 18 Abha 8 0 2 6 -9 2 B H B B B