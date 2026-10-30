Trực tiếp Al Diriyah vs NEOM: Al Diriyah mở tỷ số

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Al Diriyah vs NEOM: Al Diriyah mở tỷ số

Văn Thể30/10/2026 17:15

NEOM đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 19 điểm, hơn Al Diriyah 4 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 21h50 ngày 30/10/2026 trên sân Prince Turki bin Abdul Aziz.

Al Diriyah1 - 0NEOMHiệp 1 — phút 45'
  • 45'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Al Diriyah 1 - 0 NEOM.

  • 45'Thẻ vàng

    Phút 45': Berat Djimsiti (Al Diriyah) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 38'NEOM ép sân

    Cầm bóng: Al Diriyah 38% - 62% NEOM, dứt điểm 9 - 2 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 0 - 3.

  • 25'NEOM ép sân

    Cầm bóng: Al Diriyah 35% - 65% NEOM, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 3 - 0, cứu thua 0 - 2.

  • 17'BÀN THẮNG! Al Diriyah (1-0)

    Phút 17': Idrissa Gueye (Al Diriyah) lập công (kiến tạo: Darwin Nuñez). Tỷ số: 1 - 0.

  • 12'NEOM ép sân

    Cầm bóng: Al Diriyah 33% - 67% NEOM, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; cứu thua 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Al Diriyah tiếp đón NEOM.

Cập nhật lúc 22:37 30/10/2026

Đội hình chính thức
Al Diriyah
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Bruno Lage
NEOM
Sơ đồ 4-4-2 · HLV C. Galtier
97
Amin Al Bukhari
12
T. Wadi
19
B. Djimsiti
99
C. Mbemba
16
Hussain Al Sibyani
14
Óscar Rodríguez
5
I. Gueye
20
E. Millot
17
C. Diandy
29
D. Núñez
10
A. Boulbina
81
Luís Maximiano
4
Khalifah Al Dawsari
5
M. Sarr
44
N. Zézé
27
Islam Hawsawi
14
Khalil Al Absi
15
Abdulmalik Al Oyayari
6
A. Al Hassan
19
Mohannad Abu Taha
10
S. Benrahma
7
G. Masouras
Dự bị
Al Diriyah
2 Abdulaziz Al Faraj75 Meshari Al Nemer52 Hussain Al Qahtani34 Mansour Hibatullah Al Sibyani32 Abdullah Al Zaid87 Qassem Lajami78 Khalid Al Asiri6 Sultan Al Farhan
NEOM
91 A. Lacazette8 Faisal Al Ghamdi55 Muhammad Al Dosari2 Mohammed Al Burayk9 Abdulaziz Al Othman75 Khalid Al Rammah77 Muhannad Al Saad53 Geovanny Balanta Olivar33 Abdulrahman Dagriri
Cập nhật đội hình lúc 21:22 30/10/2026
Al DiriyahThống kêNEOM
38%
Kiểm soát bóng
62%
9
Dứt điểm
2
4
Trúng đích
0
1
Phạt góc
2
4
Phạm lỗi
1
0
Thủ môn cứu thua
3

NEOM đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 6 với 19 điểm. Al Diriyah xếp ngay dưới hai bậc, ở hạng 8 với 15 điểm. Cuộc gặp lúc 21h50 ngày 30/10/2026 trên sân Prince Turki bin Abdul Aziz vì thế là điểm nóng của cuộc đua phía trên bảng xếp hạng.

NEOM giữ lợi thế trên bảng xếp hạng

Khoảng cách giữa hai đội là 4 điểm và 2 bậc. NEOM đang ở vị thế của đội bám sát nhóm đầu, còn Al Diriyah cần chiến thắng để rút ngắn khoảng cách với đối thủ.

Một trận thắng có thể thay đổi bức tranh chung. Nếu Al Diriyah thắng, họ sẽ rút ngắn chênh lệch còn 1 điểm. Ngược lại, NEOM thắng sẽ nới khoảng cách lên 7 điểm.

Phong độ: cả hai đều thiếu ổn định

Trong 5 trận gần nhất, NEOM thắng 2 trận và thua 3 trận. Họ vừa nhận thất bại ở trận mới nhất, nhưng trước đó đã có chiến thắng, cho thấy đội bóng vẫn có khả năng bật dậy sau những cú vấp. Chuỗi kết quả của NEOM đan xen thắng và thua, và việc thua 3 trong 5 trận là điểm cần lưu ý.

Al Diriyah có 5 trận gần nhất với 1 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua. Họ cũng thua ở trận mới nhất. Dù vậy, hai trận hòa cho thấy đội bóng không dễ bị đánh bại hoàn toàn, nhưng họ chưa tìm được sự dứt điểm cần thiết để biến các kết quả hòa thành chiến thắng.

Điểm then chốt về chiến thuật

Cả hai đội cùng thua ở trận gần nhất, nên áp lực lấy lại mạch kết quả là chung cho cả hai bên. Điều này có thể khiến trận đấu bắt đầu thận trọng, khi mỗi bên đều muốn tránh thêm một thất bại liên tiếp.

Với NEOM, bài toán là duy trì khoảng cách trên bảng xếp hạng và củng cố vị trí trong nhóm bám đuổi. Với Al Diriyah, chủ nhà có lợi thế sân quen thuộc và cần tận dụng nó để thu hẹp khoảng cách điểm số. Đội nào kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu và hạn chế sai sót ở những phút đầu sẽ có lợi thế tâm lý lớn.

Nhận định

Xét vị trí trên bảng xếp hạng, NEOM nhỉnh hơn về thành tích tích lũy. Tuy nhiên, phong độ gần đây của cả hai đều thiếu ổn định, nên khoảng cách 4 điểm chưa đủ để xem đội khách chắc chắn chiếm ưu thế. Al Diriyah có động lực rõ ràng để đòi lại thể diện sau trận thua gần nhất, còn NEOM muốn khẳng định vị thế trong nhóm bám sát cuộc đua. Đây là cuộc đối đầu cân bằng, nơi những chi tiết nhỏ có thể quyết định kết quả.

Al Diriyah
5 trận gần nhất
BTHBH
11
Trận
4-3-4
T-H-B
9
Ghi (TB 0.8)
11
Thủng lưới
NEOM
5 trận gần nhất
BTBBT
11
Trận
6-1-4
T-H-B
16
Ghi (TB 1.5)
9
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al-Qadisiyah FC12912+2028TBTTT
2Al-Nassr11911+1728TTTTH
3Al-Hilal Saudi FC10901+2127TTTTB
5Al-Ahli Jeddah10703+1421TTTTB
6NEOM11614+719TBBHT
7Al-Ettifaq11533+118TBTHH
8Al Diriyah11434-215BTHBH
9Al Khaleej Saihat12363-515TBTTH

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Al Diriyah vs NEOM: Al Diriyah mở tỷ số
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