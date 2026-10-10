TRỰC TIẾP Trực tiếp Al-Ettifaq vs Al Khaleej Saihat: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0 Al-Ettifaq chạm trán Al Khaleej Saihat lúc 21h55 ngày 10/10/2026 tại sân nhà, nơi cả hai đội bóng đều khát khao chiến thắng sau chuỗi phong độ không như ý.

Al-Ettifaq 0 - 0 Al Khaleej Saihat Hiệp 2 — phút 68' 68' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

65' Thay người Phút 65' (Al Khaleej Saihat): Musa Barrow vào sân thay Saleh Al Amri.

62' Al-Ettifaq ép sân Cầm bóng: Al-Ettifaq 61% - 39% Al Khaleej Saihat, dứt điểm 15 - 6 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 6 - 2; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 2 - 5.

57' Thẻ vàng Phút 57': Omar Mascarell (Al Khaleej Saihat) nhận thẻ vàng (Foul).

50' Al-Ettifaq ép sân Cầm bóng: Al-Ettifaq 58% - 42% Al Khaleej Saihat, dứt điểm 12 - 6 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 3 - 2; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 2 - 4.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Al Khaleej Saihat): Joshua King vào sân thay Mateo Benegas.

45' Thay người Phút 45' (Al Khaleej Saihat): Marwan Al-Haidari vào sân thay Anthony Moris.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al-Ettifaq 56% - 44% Al Khaleej Saihat, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 2 - 2.

30' Thay người Phút 30' (Al Khaleej Saihat): Sultan Al-Dossari vào sân thay Miguel Crespo da Silva.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al-Ettifaq 55% - 45% Al Khaleej Saihat, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 2 - 2.

14' Thẻ vàng Phút 14': Saleh Al Amri (Al Khaleej Saihat) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Al-Ettifaq ép sân Cầm bóng: Al-Ettifaq 60% - 40% Al Khaleej Saihat, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 2 - 1.

11' Thẻ vàng Phút 11': Abdoulaye Kanté (Al-Ettifaq) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu Al-Ettifaq tiếp đón Al Khaleej Saihat.

Cập nhật lúc 23:24 10/10/2026

Đội hình chính thức Al-Ettifaq Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Arthur Papas Al Khaleej Saihat Sơ đồ 4-4-2 · HLV José Gomes 1 M. Rodák 70 Abdullah Khateeb 33 Madallah Al Olayan 61 Radhi Al Otaibi 5 Pedro Henrique 42 A. Kanté 43 B. Celina 17 J. Larsson 7 Khalid Al Ghannam 10 Álvaro Medrán 9 M. Dembélé 49 A. Moris 27 Fawaz Al Saqour 3 Mohammed Al Khabrani 4 K. Kouyaté 5 Pedro Rebocho 18 Nawaf Al Saadi 12 Majed Kanabah 8 Omar Mascarell 11 Saleh Al Amri 9 M. Benegas 19 Miguel Crespo Dự bị Al-Ettifaq 13 Meshal Al Alaeli 58 Yasir Shammari 92 Turki Ba Al Jawsh 71 M. Gluščević 77 Abdulelah 3 Abdullah Madu 26 Riyadh Sharahili 78 Marzouq Tambakti 99 Saud Haroun Al Khaleej Saihat 7 J. King 99 M. Barrow 13 Ahmad Asiri 14 Ali Al Shaafi 90 Thamer Al Khaibri 39 Saeed Al Hamsal 96 Marwan Al Haidari 17 Abdullah Al Hafith 97 S. Al Dossary Cập nhật đội hình lúc 21:28 10/10/2026

Al-Ettifaq Thống kê Al Khaleej Saihat 61% Kiểm soát bóng 39% 15 Dứt điểm 6 5 Trúng đích 2 6 Phạt góc 2 6 Phạm lỗi 6 3 Việt vị 2 2 Thủ môn cứu thua 5

Cuộc đối đầu giữa Al-Ettifaq và Al Khaleej Saihat diễn ra lúc 21h55 ngày 10/10/2026 trên sân vận động Al Ettifaq Club Stadium mang ý nghĩa quan trọng với cả hai đội bóng. Bước vào màn so tài này, cả hai phía đều chịu áp lực phải tìm kiếm một kết quả tích cực nhằm giải tỏa bầu không khí căng thẳng sau chuỗi trận thi đấu kém thuyết phục thời gian qua.

Áp lực từ chuỗi phong độ nghèo nàn của đôi bên

Đội chủ nhà Al-Ettifaq đang trải qua giai đoạn thi đấu thiếu ổn định. Xét trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng này giành được 1 trận thắng, 2 trận hòa và phải nhận 2 thất bại. Đáng chú ý, họ vừa trải qua liên tiếp 2 trận thua ở những lần ra sân gần đây nhất, đánh mất đi sự tự tin vốn có sau giai đoạn trước đó có được 1 trận thắng và 2 trận hòa.

Bên kia chiến tuyến, tình hình của Al Khaleej Saihat thậm chí còn khó khăn hơn. Đội khách chưa được tận hưởng niềm vui chiến thắng trong 5 trận gần nhất khi chỉ giành được 3 trận hòa và phải nhận 2 thất bại. Sau 2 trận thua liên tiếp, trận hòa ở lần ra sân gần nhất giúp họ tạm ngắt mạch thất bại nhưng vẫn chưa đủ để đem lại sự an tâm cho người hâm mộ.

Tương quan vị trí trên bảng xếp hạng và lợi thế đối đầu

Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng phản ánh rõ phong độ kể từ đầu mùa. Al-Ettifaq hiện đứng ở vị trí thứ 8 với 11 điểm. Trong khi đó, Al Khaleej Saihat đang xếp ở vị trí thứ 13 khi mới tích lũy được 5 điểm. Chênh lệch 6 điểm phần nào cho thấy hiệu quả thi đấu tổng thể của đội chủ nhà vẫn nhỉnh hơn đối thủ.

Lịch sử đối đầu cũng đang ủng hộ Al-Ettifaq một cách rõ rệt. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Al-Ettifaq áp đảo với 4 chiến thắng, không có trận hòa nào và chỉ để thua đúng 1 trận trước Al Khaleej Saihat. Thống kê này mang lại điểm tựa tâm lý lớn cho đội chủ nhà khi được thi đấu trên sân quen thuộc.

Khát khao ngắt mạch trận thất vọng

Với lợi thế sân nhà Al Ettifaq Club Stadium cùng thành tích đối đầu vượt trội, Al-Ettifaq sở hữu nhiều yếu tố thuận lợi để chủ động triển khai thế trận. Tuy nhiên, 2 thất bại liên tiếp gần đây buộc họ phải thi đấu thận trọng và chắt chiu từng cơ hội nếu không muốn tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng.

Đối với Al Khaleej Saihat, việc chưa thể thắng trong 5 trận gần nhất khiến động lực tìm kiếm 3 điểm trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Sự quyết tâm của đội khách kết hợp với áp lực tìm lại cảm giác chiến thắng của Al-Ettifaq hứa hẹn tạo nên một màn đọ sức giằng co, nơi bản lĩnh và sự tập trung sẽ định đoạt cục diện trận đấu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al-Ettifaq · 4 thắng 0 hòa Al Khaleej Saihat · 1 thắng Al Khaleej Saihat 0 - 5 Al-Ettifaq AL- Al-Ettifaq 1 - 2 Al Khaleej Saihat AKS Al-Ettifaq 2 - 1 Al Khaleej Saihat AL- Al Khaleej Saihat 1 - 2 Al-Ettifaq AL- Al Khaleej Saihat 0 - 2 Al-Ettifaq AL-

Al-Ettifaq 5 trận gần nhất H H T B B 7 Trận 3-2-2 T-H-B 11 Ghi (TB 1.6) 11 Thủng lưới Al Khaleej Saihat 5 trận gần nhất H H B B H 7 Trận 0-5-2 T-H-B 3 Ghi (TB 0.4) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Qadisiyah FC 8 6 1 1 +13 19 T H T T T 2 Al-Nassr 8 6 1 1 +12 19 T H T B T 3 Al-Hilal Saudi FC 7 6 0 1 +18 18 T B T T T … 7 Al Kholood 8 3 3 2 -3 12 B B T H T 8 Al-Ettifaq 7 3 2 2 0 11 H H T B B 9 Al Diriyah 8 3 2 3 -1 11 B H T B T … 12 Al-Fayha 7 1 3 3 -4 6 H B H T H 13 Al Khaleej Saihat 7 0 5 2 -7 5 H H B B H 14 Al Shabab 7 0 4 3 -5 4 H B B H H …