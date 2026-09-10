Trực tiếp Al-Fateh vs Al-Ahli Jeddah: Al-Ahli Jeddah nới rộng cách biệt 0-3

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Al-Fateh vs Al-Ahli Jeddah: Al-Ahli Jeddah nới rộng cách biệt 0-3

Văn Thể09/10/2026 16:57

Al-Ahli Jeddah quyết tâm tìm kiếm chiến thắng để bám sát nhóm dự cúp châu lục khi làm khách trên sân Maydan Tamweel Al-Oula của đối thủ Al-Fateh đang gặp khó.

Al-Fateh0 - 3Al-Ahli JeddahHiệp 2 — phút 88'
  • 88'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Al-Fateh 0 - 3 Al-Ahli Jeddah.

  • 88'Al-Ahli Jeddah ép sân

    Cầm bóng: Al-Fateh 37% - 63% Al-Ahli Jeddah, dứt điểm 5 - 14 (trúng đích 1 - 9), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 19 - 16, cứu thua 6 - 1.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Al-Ahli Jeddah): Meshal Al Materai vào sân thay Francisco Trincão.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Al-Fateh): Saad Al-Shurafa vào sân thay Lukáš Haraslín.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Al-Ahli Jeddah): Saleh Aboulshamat vào sân thay Valentin Atangana Edoa.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Al-Ahli Jeddah): Artem Bondarenko vào sân thay Ivan Toney.

  • 76'Thẻ vàng

    Phút 76': Valentin Atangana Edoa (Al-Ahli Jeddah) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 76'Thẻ vàng

    Phút 76': Faisal Abdulwahed (Al-Fateh) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 74'Al-Ahli Jeddah ép sân

    Cầm bóng: Al-Fateh 37% - 63% Al-Ahli Jeddah, dứt điểm 3 - 13 (trúng đích 1 - 8), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 15 - 11, cứu thua 5 - 1.

  • 63'Thẻ vàng

    Phút 63': Marwane Saadane (Al-Fateh) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 62'Al-Ahli Jeddah ép sân

    Cầm bóng: Al-Fateh 35% - 65% Al-Ahli Jeddah, dứt điểm 3 - 12 (trúng đích 1 - 7), phạt góc 1 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 14 - 9, cứu thua 4 - 1.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Al-Ahli Jeddah): Firas Al-Buraikan vào sân thay Wenderson Galeno.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Al-Fateh): Robin Kelder vào sân thay Ali Al-Hassan.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Al-Fateh): Faisal Abdulwahed vào sân thay Wilfried Kanga.

  • 60'BÀN THẮNG! Al-Ahli Jeddah (0-3)

    Phút 60': Ivan Toney (Al-Ahli Jeddah) lập công (kiến tạo: Eduard Spertsyan). Tỷ số: 0 - 3.

  • 55'Thẻ vàng

    Phút 55': Kennedy Boateng (Al-Fateh) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 50'BÀN THẮNG! Al-Ahli Jeddah (0-2)

    Phút 50': Francisco Trincão (Al-Ahli Jeddah) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

  • 49'Al-Ahli Jeddah ép sân

    Cầm bóng: Al-Fateh 34% - 66% Al-Ahli Jeddah, dứt điểm 3 - 10 (trúng đích 1 - 5), phạt góc 1 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 13 - 8, cứu thua 4 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Al-Fateh): Abdul Aziz Al-Fawaz vào sân thay Zaydou Youssouf.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Al-Ahli Jeddah): Eduard Spertsyan vào sân thay Matheus Gonçalves Martins.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Al-Fateh): Sattam Tumbukti vào sân thay Abdul Rahman Al Khaibari.

  • 37'Al-Ahli Jeddah ép sân

    Cầm bóng: Al-Fateh 35% - 65% Al-Ahli Jeddah, dứt điểm 2 - 8 (trúng đích 1 - 5), phạt góc 1 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 4 - 1.

  • 31'BÀN THẮNG! Al-Ahli Jeddah (0-1)

    Phút 31': Francisco Trincão (Al-Ahli Jeddah) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

  • 25'Al-Ahli Jeddah ép sân

    Cầm bóng: Al-Fateh 40% - 60% Al-Ahli Jeddah, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 7 - 2, cứu thua 4 - 1.

  • 13'Al-Ahli Jeddah ép sân

    Cầm bóng: Al-Fateh 31% - 69% Al-Ahli Jeddah, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 4 - 0, cứu thua 3 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Al-Fateh tiếp đón Al-Ahli Jeddah.

Cập nhật lúc 23:42 09/10/2026

Đội hình chính thức
Al-Fateh
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Khaled Al Atawi
Al-Ahli Jeddah
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Pusic
1
A. Šemper
22
Abdul Rahman Al Khaibari
3
K. Boateng
17
M. Saâdane
78
Abdulaziz Al Suwailem
6
Ali Al Hassan
8
M. Lixandru
28
Z. Youssouf
11
M. Batna
9
W. Kanga
10
L. Haraslín
1
Abdulrahman Al Sanbi
15
Saeed Baattia
28
M. Demiral
5
Mohammed Bakor
31
Saad Yaslam
6
Atangana Edoa
30
Ziyad Al Johani
7
Trincão
20
Matheus Gonçalves
13
Galeno
17
I. Toney
Dự bị
Al-Fateh
49 Saad Al Sharfa25 M. Al Sahihi88 Othman Al-Othma7 Fahad Al Zubaidi18 Abdulaziz Al Fawaz94 Waleed Al Anzi80 Faisal Al Abdulwahed87 Sattam Al Tumbukti
Al-Ahli Jeddah
9 Feras Al Brikan47 Waheb Saleh62 Abdullah Abdo11 Meshal Al Mutairi19 A. Bondarenko46 Rayane Hamidou21 Abdullah Radif8 E. Spertsyan29 Mohammed Yousef
Cập nhật đội hình lúc 21:28 09/10/2026
Al-FatehThống kêAl-Ahli Jeddah
37%
Kiểm soát bóng
63%
5
Dứt điểm
14
1
Trúng đích
9
3
Phạt góc
3
19
Phạm lỗi
16
1
Việt vị
0
6
Thủ môn cứu thua
1

Cuộc so tài giữa Al-Fateh và Al-Ahli Jeddah diễn ra vào lúc 21:55 ngày 09/10/2026 trên sân vận động Maydan Tamweel Al-Oula hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến hấp dẫn. Trong bối cảnh mùa giải đang bước vào giai đoạn tăng tốc, Al-Ahli Jeddah hướng tới mục tiêu tích lũy điểm số tối đa nhằm bám sát nhóm dự cúp châu lục, trong khi đội chủ nhà cũng chịu áp lực lớn để thoát khỏi nhóm cuối bảng xếp hạng.

Khoảng cách thứ hạng và mục tiêu của hai câu lạc bộ

Hiện tại, Al-Ahli Jeddah đang đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 12 điểm. Vị trí này giúp đội khách duy trì khoảng cách sít sao với nhóm dẫn đầu và mở ra cơ hội cạnh tranh tấm vé tham dự đấu trường cúp châu lục. Để tiếp tục nuôi hy vọng bứt phá lên nhóm trên, thầy trò đội khách cần phải chắt chiu từng cơ hội trong các chuyến hành quân xa nhà.

Ở chiều ngược lại, Al-Fateh đang trải qua giai đoạn khởi đầu đầy khó khăn khi chỉ xếp ở vị trí thứ 15 với vỏn vẹn 3 điểm. Khoảng cách chênh lệch lên tới 9 điểm so với đối thủ phản ánh thực tế về sự khác biệt trong hiệu quả thi đấu từ đầu mùa. Được thi đấu trên mặt sân quen thuộc Maydan Tamweel Al-Oula là điểm tựa tinh thần quan trọng nhất để Al-Fateh nỗ lực thu hẹp khoảng cách điểm số.

Bức tranh phong độ trái ngược trước giờ bóng lăn

Nhìn vào chuỗi trận vừa qua, phong độ của cả hai đội bóng đều đang để lại những âu lo nhất định cho người hâm mộ. Đội chủ nhà Al-Fateh chưa thể tìm thấy cảm giác chiến thắng trong 5 trận gần nhất, với kết quả hòa 3 trận và thua 2 trận. Dù thể hiện tinh thần kiên cường ở các trận chia điểm, việc liên tiếp đánh rơi điểm số tối đa khiến Al-Fateh chưa thể cải thiện được thứ hạng.

Trong khi đó, Al-Ahli Jeddah cũng cho thấy sự thiếu ổn định về mặt kết quả. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này giành 2 chiến thắng nhưng cũng phải nhận tới 3 thất bại. Việc phong độ trồi sụt thất thường đòi hỏi ban huấn luyện Al-Ahli Jeddah phải có những điều chỉnh hợp lý nhằm duy trì sự tập trung cao độ, đặc biệt là khi phải làm khách trước một đối thủ đang khát khao điểm số để vực dậy tinh thần.

Thế cân bằng từ lịch sử đối đầu

Dù có sự chênh lệch lớn về thứ hạng hiện tại, thành tích đối đầu giữa hai bên lại cho thấy sự cân bằng đáng kinh ngạc. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, mỗi bên đều sở hữu 2 chiến thắng và có 1 lần chia điểm bất phân thắng bại. Thống kê này chứng minh Al-Fateh chưa bao giờ là đối thủ dễ bị khuất phục mỗi khi đối đầu với Al-Ahli Jeddah.

Chính sự cân bằng từ quá khứ sẽ tiếp thêm sự tự tin cho đội chủ nhà trong việc thiết lập một thế trận chặt chẽ. Ngược lại, Al-Ahli Jeddah với chất lượng đội hình nhỉnh hơn sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu nhằm tìm kiếm khoảng trống nơi hàng phòng ngự đối phương. Thế trận giằng co nhiều khả năng sẽ xuất hiện khi mục tiêu bám đuổi nhóm dự cúp châu lục của đội khách đối đầu trực diện với quyết tâm giành điểm của đội chủ sân Maydan Tamweel Al-Oula.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Al-Fateh · 2 thắng1 hòaAl-Ahli Jeddah · 2 thắng
07/05/2026
Al-Ahli Jeddah
3 - 1
Al-Fateh
AJ
26/12/2025
Al-Fateh
2 - 1
Al-Ahli Jeddah
AL-
08/02/2025
Al-Ahli Jeddah
2 - 0
Al-Fateh
AJ
27/08/2024
Al-Fateh
1 - 0
Al-Ahli Jeddah
AL-
03/03/2024
Al-Ahli Jeddah
1 - 1
Al-Fateh
Hòa
Al-Fateh
5 trận gần nhất
BBHHH
7
Trận
0-3-4
T-H-B
4
Ghi (TB 0.6)
11
Thủng lưới
Al-Ahli Jeddah
5 trận gần nhất
BHTBT
7
Trận
4-0-3
T-H-B
16
Ghi (TB 2.3)
10
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al-Hilal Saudi FC7601+1818TBTTT
2Al-Ittihad FC7520+617TTTHT
3Al-Nassr7511+916HTBTT
5NEOM7502+715TTTBB
6Al-Ahli Jeddah7403+612TBTBB
7Al Kholood7331+212BTHTH
14Al Shabab7043-54HBBHH
15Al-Fateh7034-73BBHHH
16Al-Faisaly FC7034-83BHHBH

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Al-Fateh vs Al-Ahli Jeddah: Al-Ahli Jeddah nới rộng cách biệt 0-3
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