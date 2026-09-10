TRỰC TIẾP Trực tiếp Al-Fateh vs Al-Ahli Jeddah: Trận đấu đang diễn ra Al-Ahli Jeddah quyết tâm tìm kiếm chiến thắng để bám sát nhóm dự cúp châu lục khi làm khách trên sân Maydan Tamweel Al-Oula của đối thủ Al-Fateh đang gặp khó.

Al-Fateh 0 - 0 Al-Ahli Jeddah Hiệp 1 — phút 11' 11' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu Al-Fateh tiếp đón Al-Ahli Jeddah.

Cập nhật lúc 22:06 09/10/2026

Đội hình chính thức Al-Fateh Sơ đồ 4-3-3 · HLV Khaled Al Atawi Al-Ahli Jeddah Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Pusic 1 A. Šemper 22 Abdul Rahman Al Khaibari 3 K. Boateng 17 M. Saâdane 78 Abdulaziz Al Suwailem 6 Ali Al Hassan 8 M. Lixandru 28 Z. Youssouf 11 M. Batna 9 W. Kanga 10 L. Haraslín 1 Abdulrahman Al Sanbi 15 Saeed Baattia 28 M. Demiral 5 Mohammed Bakor 31 Saad Yaslam 6 Atangana Edoa 30 Ziyad Al Johani 7 Trincão 20 Matheus Gonçalves 13 Galeno 17 I. Toney Dự bị Al-Fateh 49 Saad Al Sharfa 25 M. Al Sahihi 88 Othman Al-Othma 7 Fahad Al Zubaidi 18 Abdulaziz Al Fawaz 94 Waleed Al Anzi 80 Faisal Al Abdulwahed 87 Sattam Al Tumbukti Al-Ahli Jeddah 9 Feras Al Brikan 47 Waheb Saleh 62 Abdullah Abdo 11 Meshal Al Mutairi 19 A. Bondarenko 46 Rayane Hamidou 21 Abdullah Radif 8 E. Spertsyan 29 Mohammed Yousef Cập nhật đội hình lúc 21:28 09/10/2026

Cuộc so tài giữa Al-Fateh và Al-Ahli Jeddah diễn ra vào lúc 21:55 ngày 09/10/2026 trên sân vận động Maydan Tamweel Al-Oula hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến hấp dẫn. Trong bối cảnh mùa giải đang bước vào giai đoạn tăng tốc, Al-Ahli Jeddah hướng tới mục tiêu tích lũy điểm số tối đa nhằm bám sát nhóm dự cúp châu lục, trong khi đội chủ nhà cũng chịu áp lực lớn để thoát khỏi nhóm cuối bảng xếp hạng.

Khoảng cách thứ hạng và mục tiêu của hai câu lạc bộ

Hiện tại, Al-Ahli Jeddah đang đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 12 điểm. Vị trí này giúp đội khách duy trì khoảng cách sít sao với nhóm dẫn đầu và mở ra cơ hội cạnh tranh tấm vé tham dự đấu trường cúp châu lục. Để tiếp tục nuôi hy vọng bứt phá lên nhóm trên, thầy trò đội khách cần phải chắt chiu từng cơ hội trong các chuyến hành quân xa nhà.

Ở chiều ngược lại, Al-Fateh đang trải qua giai đoạn khởi đầu đầy khó khăn khi chỉ xếp ở vị trí thứ 15 với vỏn vẹn 3 điểm. Khoảng cách chênh lệch lên tới 9 điểm so với đối thủ phản ánh thực tế về sự khác biệt trong hiệu quả thi đấu từ đầu mùa. Được thi đấu trên mặt sân quen thuộc Maydan Tamweel Al-Oula là điểm tựa tinh thần quan trọng nhất để Al-Fateh nỗ lực thu hẹp khoảng cách điểm số.

Bức tranh phong độ trái ngược trước giờ bóng lăn

Nhìn vào chuỗi trận vừa qua, phong độ của cả hai đội bóng đều đang để lại những âu lo nhất định cho người hâm mộ. Đội chủ nhà Al-Fateh chưa thể tìm thấy cảm giác chiến thắng trong 5 trận gần nhất, với kết quả hòa 3 trận và thua 2 trận. Dù thể hiện tinh thần kiên cường ở các trận chia điểm, việc liên tiếp đánh rơi điểm số tối đa khiến Al-Fateh chưa thể cải thiện được thứ hạng.

Trong khi đó, Al-Ahli Jeddah cũng cho thấy sự thiếu ổn định về mặt kết quả. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này giành 2 chiến thắng nhưng cũng phải nhận tới 3 thất bại. Việc phong độ trồi sụt thất thường đòi hỏi ban huấn luyện Al-Ahli Jeddah phải có những điều chỉnh hợp lý nhằm duy trì sự tập trung cao độ, đặc biệt là khi phải làm khách trước một đối thủ đang khát khao điểm số để vực dậy tinh thần.

Thế cân bằng từ lịch sử đối đầu

Dù có sự chênh lệch lớn về thứ hạng hiện tại, thành tích đối đầu giữa hai bên lại cho thấy sự cân bằng đáng kinh ngạc. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, mỗi bên đều sở hữu 2 chiến thắng và có 1 lần chia điểm bất phân thắng bại. Thống kê này chứng minh Al-Fateh chưa bao giờ là đối thủ dễ bị khuất phục mỗi khi đối đầu với Al-Ahli Jeddah.

Chính sự cân bằng từ quá khứ sẽ tiếp thêm sự tự tin cho đội chủ nhà trong việc thiết lập một thế trận chặt chẽ. Ngược lại, Al-Ahli Jeddah với chất lượng đội hình nhỉnh hơn sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu nhằm tìm kiếm khoảng trống nơi hàng phòng ngự đối phương. Thế trận giằng co nhiều khả năng sẽ xuất hiện khi mục tiêu bám đuổi nhóm dự cúp châu lục của đội khách đối đầu trực diện với quyết tâm giành điểm của đội chủ sân Maydan Tamweel Al-Oula.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al-Fateh · 2 thắng 1 hòa Al-Ahli Jeddah · 2 thắng Al-Ahli Jeddah 3 - 1 Al-Fateh AJ Al-Fateh 2 - 1 Al-Ahli Jeddah AL- Al-Ahli Jeddah 2 - 0 Al-Fateh AJ Al-Fateh 1 - 0 Al-Ahli Jeddah AL- Al-Ahli Jeddah 1 - 1 Al-Fateh Hòa

Al-Fateh 5 trận gần nhất B B H H H 7 Trận 0-3-4 T-H-B 4 Ghi (TB 0.6) 11 Thủng lưới Al-Ahli Jeddah 5 trận gần nhất B H T B T 7 Trận 4-0-3 T-H-B 16 Ghi (TB 2.3) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Hilal Saudi FC 7 6 0 1 +18 18 T B T T T 2 Al-Ittihad FC 7 5 2 0 +6 17 T T T H T 3 Al-Nassr 7 5 1 1 +9 16 H T B T T … 5 NEOM 7 5 0 2 +7 15 T T T B B 6 Al-Ahli Jeddah 7 4 0 3 +6 12 T B T B B 7 Al Kholood 7 3 3 1 +2 12 B T H T H … 14 Al Shabab 7 0 4 3 -5 4 H B B H H 15 Al-Fateh 7 0 3 4 -7 3 B B H H H 16 Al-Faisaly FC 7 0 3 4 -8 3 B H H B H …