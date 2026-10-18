Trực tiếp Al-Fateh vs Al Khaleej Saihat: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Al-Fateh vs Al Khaleej Saihat: Đội hình xuất phát

Văn Thể18/10/2026 20:17

Al-Fateh chưa tận dụng được lợi thế sân nhà khi đứng hạng 16 với 6 điểm và chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 19/10/2026.

Al-FatehvsAl Khaleej SaihatSẮP BẮT ĐẦU • 01:00
  • 01:00Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Al-Fateh và Al Khaleej Saihat đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 01:00.

Cập nhật lúc 00:32 19/10/2026

Đội hình chính thức
Al-Fateh
Sơ đồ 3-4-3 · HLV J. Sellami
Al Khaleej Saihat
Sơ đồ 4-4-2 · HLV José Gomes
1
A. Šemper
8
M. Lixandru
17
M. Saâdane
78
Abdulaziz Al Suwailem
27
Alamine Ali
6
Ali Al Hassan
20
H. Essadak
16
Abdulelah Al Khaibari
11
M. Batna
9
W. Kanga
10
L. Haraslín
96
Marwan Al Haidari
27
Fawaz Al Saqour
13
Ahmad Asiri
4
K. Kouyaté
14
Ali Al Shaafi
18
Nawaf Al Saadi
8
Omar Mascarell
15
Mansour Hamzi
28
Hussain Al Eisa
90
Thamer Al Khaibri
9
M. Benegas
Dự bị
Al-Fateh
22 Abdul Rahman Al Khaibari94 Waleed Al Anzi80 Faisal Al Abdulwahed18 Abdulaziz Al Fawaz7 Fahad Al Zubaidi29 Ali Al Masoud88 Othman Al-Othma49 Saad Al Sharfa19 R. Kelder
Al Khaleej Saihat
11 Saleh Al Amri3 Mohammed Al Khabrani99 M. Barrow5 Pedro Rebocho1 Abbas Ibrahim12 Majed Kanabah7 J. King17 Abdullah Al Hafith16 Bader Munshi
Cập nhật đội hình lúc 00:32 19/10/2026

Al-Fateh chưa tận dụng được lợi thế sân nhà, và áp lực đang đè nặng lên đội chủ sân Maydan Tamweel Al Oula khi họ tiếp Al Khaleej Saihat lúc 01:00 ngày 19/10/2026. Với 6 điểm và vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng, Al-Fateh cần một kết quả tích cực để thoát khỏi chuỗi trận thiếu ổn định.

Chủ nhà mang theo gánh nặng thứ hạng

Al-Fateh hiện đứng hạng 16 với 6 điểm, thấp hơn đối thủ 5 bậc và kém 3 điểm. Đây là vị trí không tương xứng với kỳ vọng của một đội được đá trên sân nhà, và sức ép từ khán đài có thể trở thành con dao hai lưỡi nếu trận đấu không sớm đi theo ý muốn.

Phong độ gần đây càng làm bức tranh thêm nặng nề. Trong 5 trận gần nhất, Al-Fateh thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Đáng chú ý, đội vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, nhưng trước đó đã thua liên tiếp 3 trận. Một chiến thắng đơn lẻ chưa đủ để khẳng định đội đã tìm lại sự ổn định.

Al Khaleej Saihat ít thua nhưng khó thắng

Al Khaleej Saihat đứng hạng 11 với 9 điểm. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Họ cũng đang có chiến thắng ở trận mới nhất, sau chuỗi 3 trận hòa liên tiếp.

Như vậy, đội khách không thua trong 4 trận gần nhất. Dù chưa tạo được sức bật lớn, đây là đội đang giữ được sự chắc chắn cần thiết khi làm khách, và có phong độ nhỉnh hơn chủ nhà.

Thế đối đầu nghiêng về Al-Fateh

Lịch sử gặp gỡ là điểm tựa tinh thần cho đội chủ nhà. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Al-Fateh thắng 3 trận, Al Khaleej Saihat thắng 2 trận và không có trận hòa nào. Hai đội đều có khả năng giành chiến thắng, nên trận này ít khi kết thúc với một kết quả nhạt nhòa.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Với Al-Fateh, bài toán lớn nhất là biến sân nhà thành lợi thế thực sự. Đội cần vào trận với tâm lý chủ động, hạn chế sai lầm ở những thời điểm đầu trận để không tự tạo thêm áp lực cho mình. Sau 3 trận thua liên tiếp trước chiến thắng gần nhất, sự ổn định khi phòng ngự cũng quan trọng không kém khả năng tấn công.

Ngược lại, Al Khaleej Saihat nhiều khả năng sẽ giữ cấu trúc chắc chắn và chờ cơ hội. Chuỗi 3 trận hòa liên tiếp cho thấy đội khó bị đánh bại, nhưng cũng chưa quen với việc giành trọn 3 điểm. Nếu trận đấu kéo dài mà chủ nhà chưa tìm được bàn thắng, sức ép lên Al-Fateh sẽ càng tăng.

Nhận định

Các chỉ số phong độ và thứ hạng nghiêng về Al Khaleej Saihat, còn lịch sử đối đầu lại có lợi cho Al-Fateh. Điều này khiến trận đấu khó lường. Chủ nhà có động lực rõ ràng để giành điểm, nhưng áp lực từ vị trí hạng 16 có thể ảnh hưởng đến cách họ thi đấu. Nếu Al-Fateh kiểm soát được tâm lý và giữ vững phong độ của trận thắng gần nhất, họ có cơ hội biến sân nhà thành lợi thế thực sự.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Al-Fateh · 3 thắng0 hòaAl Khaleej Saihat · 2 thắng
24/04/2026
Al-Fateh
1 - 0
Al Khaleej Saihat
AL-
29/12/2025
Al Khaleej Saihat
0 - 1
Al-Fateh
AL-
12/04/2025
Al Khaleej Saihat
1 - 5
Al-Fateh
AL-
09/11/2024
Al-Fateh
1 - 2
Al Khaleej Saihat
AKS
09/03/2024
Al-Fateh
1 - 2
Al Khaleej Saihat
AKS
Al-Fateh
5 trận gần nhất
TBBBH
9
Trận
1-3-5
T-H-B
7
Ghi (TB 0.8)
17
Thủng lưới
Al Khaleej Saihat
5 trận gần nhất
THHHB
9
Trận
1-6-2
T-H-B
6
Ghi (TB 0.7)
11
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al-Qadisiyah FC9711+1422TTHTT
2Al-Hilal Saudi FC8701+1921TTBTT
3Al-Nassr8611+1219THTBT
10Al-Hazm9234-39BHBTH
11Al Khaleej Saihat9162-59THHHB
12Al Riyadh8233-89HTHBT
15Al-Faisaly FC8134-76TBHHB
16Al-Fateh9135-106TBBBH
17Al Taawon9045-124HBBBH

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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