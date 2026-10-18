TRỰC TIẾP Trực tiếp Al-Fateh vs Al Khaleej Saihat: Đội hình xuất phát Al-Fateh chưa tận dụng được lợi thế sân nhà khi đứng hạng 16 với 6 điểm và chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 19/10/2026.

Al-Fateh vs Al Khaleej Saihat SẮP BẮT ĐẦU • 01:00 01:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Al-Fateh và Al Khaleej Saihat đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 01:00.

Cập nhật lúc 00:32 19/10/2026

Đội hình chính thức Al-Fateh Sơ đồ 3-4-3 · HLV J. Sellami Al Khaleej Saihat Sơ đồ 4-4-2 · HLV José Gomes 1 A. Šemper 8 M. Lixandru 17 M. Saâdane 78 Abdulaziz Al Suwailem 27 Alamine Ali 6 Ali Al Hassan 20 H. Essadak 16 Abdulelah Al Khaibari 11 M. Batna 9 W. Kanga 10 L. Haraslín 96 Marwan Al Haidari 27 Fawaz Al Saqour 13 Ahmad Asiri 4 K. Kouyaté 14 Ali Al Shaafi 18 Nawaf Al Saadi 8 Omar Mascarell 15 Mansour Hamzi 28 Hussain Al Eisa 90 Thamer Al Khaibri 9 M. Benegas Dự bị Al-Fateh 22 Abdul Rahman Al Khaibari 94 Waleed Al Anzi 80 Faisal Al Abdulwahed 18 Abdulaziz Al Fawaz 7 Fahad Al Zubaidi 29 Ali Al Masoud 88 Othman Al-Othma 49 Saad Al Sharfa 19 R. Kelder Al Khaleej Saihat 11 Saleh Al Amri 3 Mohammed Al Khabrani 99 M. Barrow 5 Pedro Rebocho 1 Abbas Ibrahim 12 Majed Kanabah 7 J. King 17 Abdullah Al Hafith 16 Bader Munshi Cập nhật đội hình lúc 00:32 19/10/2026

Al-Fateh chưa tận dụng được lợi thế sân nhà, và áp lực đang đè nặng lên đội chủ sân Maydan Tamweel Al Oula khi họ tiếp Al Khaleej Saihat lúc 01:00 ngày 19/10/2026. Với 6 điểm và vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng, Al-Fateh cần một kết quả tích cực để thoát khỏi chuỗi trận thiếu ổn định.

Chủ nhà mang theo gánh nặng thứ hạng

Al-Fateh hiện đứng hạng 16 với 6 điểm, thấp hơn đối thủ 5 bậc và kém 3 điểm. Đây là vị trí không tương xứng với kỳ vọng của một đội được đá trên sân nhà, và sức ép từ khán đài có thể trở thành con dao hai lưỡi nếu trận đấu không sớm đi theo ý muốn.

Phong độ gần đây càng làm bức tranh thêm nặng nề. Trong 5 trận gần nhất, Al-Fateh thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Đáng chú ý, đội vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, nhưng trước đó đã thua liên tiếp 3 trận. Một chiến thắng đơn lẻ chưa đủ để khẳng định đội đã tìm lại sự ổn định.

Al Khaleej Saihat ít thua nhưng khó thắng

Al Khaleej Saihat đứng hạng 11 với 9 điểm. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Họ cũng đang có chiến thắng ở trận mới nhất, sau chuỗi 3 trận hòa liên tiếp.

Như vậy, đội khách không thua trong 4 trận gần nhất. Dù chưa tạo được sức bật lớn, đây là đội đang giữ được sự chắc chắn cần thiết khi làm khách, và có phong độ nhỉnh hơn chủ nhà.

Thế đối đầu nghiêng về Al-Fateh

Lịch sử gặp gỡ là điểm tựa tinh thần cho đội chủ nhà. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Al-Fateh thắng 3 trận, Al Khaleej Saihat thắng 2 trận và không có trận hòa nào. Hai đội đều có khả năng giành chiến thắng, nên trận này ít khi kết thúc với một kết quả nhạt nhòa.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Với Al-Fateh, bài toán lớn nhất là biến sân nhà thành lợi thế thực sự. Đội cần vào trận với tâm lý chủ động, hạn chế sai lầm ở những thời điểm đầu trận để không tự tạo thêm áp lực cho mình. Sau 3 trận thua liên tiếp trước chiến thắng gần nhất, sự ổn định khi phòng ngự cũng quan trọng không kém khả năng tấn công.

Ngược lại, Al Khaleej Saihat nhiều khả năng sẽ giữ cấu trúc chắc chắn và chờ cơ hội. Chuỗi 3 trận hòa liên tiếp cho thấy đội khó bị đánh bại, nhưng cũng chưa quen với việc giành trọn 3 điểm. Nếu trận đấu kéo dài mà chủ nhà chưa tìm được bàn thắng, sức ép lên Al-Fateh sẽ càng tăng.

Nhận định

Các chỉ số phong độ và thứ hạng nghiêng về Al Khaleej Saihat, còn lịch sử đối đầu lại có lợi cho Al-Fateh. Điều này khiến trận đấu khó lường. Chủ nhà có động lực rõ ràng để giành điểm, nhưng áp lực từ vị trí hạng 16 có thể ảnh hưởng đến cách họ thi đấu. Nếu Al-Fateh kiểm soát được tâm lý và giữ vững phong độ của trận thắng gần nhất, họ có cơ hội biến sân nhà thành lợi thế thực sự.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al-Fateh · 3 thắng 0 hòa Al Khaleej Saihat · 2 thắng Al-Fateh 1 - 0 Al Khaleej Saihat AL- Al Khaleej Saihat 0 - 1 Al-Fateh AL- Al Khaleej Saihat 1 - 5 Al-Fateh AL- Al-Fateh 1 - 2 Al Khaleej Saihat AKS Al-Fateh 1 - 2 Al Khaleej Saihat AKS

Al-Fateh 5 trận gần nhất T B B B H 9 Trận 1-3-5 T-H-B 7 Ghi (TB 0.8) 17 Thủng lưới Al Khaleej Saihat 5 trận gần nhất T H H H B 9 Trận 1-6-2 T-H-B 6 Ghi (TB 0.7) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Qadisiyah FC 9 7 1 1 +14 22 T T H T T 2 Al-Hilal Saudi FC 8 7 0 1 +19 21 T T B T T 3 Al-Nassr 8 6 1 1 +12 19 T H T B T … 10 Al-Hazm 9 2 3 4 -3 9 B H B T H 11 Al Khaleej Saihat 9 1 6 2 -5 9 T H H H B 12 Al Riyadh 8 2 3 3 -8 9 H T H B T … 15 Al-Faisaly FC 8 1 3 4 -7 6 T B H H B 16 Al-Fateh 9 1 3 5 -10 6 T B B B H 17 Al Taawon 9 0 4 5 -12 4 H B B B H …