TRỰC TIẾP Trực tiếp Al-Fayha vs Al-Ahli Jeddah: Đội hình xuất phát Al-Ahli Jeddah đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đến sân của Al-Fayha lúc 22h05 ngày 19/10/2026, với lợi thế rõ rệt về điểm số, phong độ và thành tích đối đầu.

Al-Fayha vs Al-Ahli Jeddah SẮP BẮT ĐẦU • 22:05 22:05 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Al-Fayha và Al-Ahli Jeddah đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 22:05.

Cập nhật lúc 21:37 19/10/2026

Đội hình chính thức Al-Fayha Sơ đồ 5-3-2 · HLV Fábio Carille Al-Ahli Jeddah Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Pusic 52 O. Mosquera 22 Mohammed Al Baqawi 2 Mukhir Al Rashidi 21 Ziyad Al Sahafi 25 O. Colley 24 Ahmed Bamasud 30 Alfa Semedo 5 Hugo Moura 6 Ali Al Hussain 23 Jason 40 Yago Santana 1 Abdulrahman Al Sanbi 15 Saeed Baattia 28 M. Demiral 3 Ibañez 31 Saad Yaslam 6 Atangana Edoa 30 Ziyad Al Johani 7 Trincão 8 E. Spertsyan 20 Matheus Gonçalves 9 Feras Al Brikan Dự bị Al-Fayha 14 Mansor Al Beshe 47 Mohammed Al Dowaish 1 Abdulraoof Al-Deqeel 67 Danyal Al Habeeb 7 Nawaf Al-Harthi 27 S. Al Harbi 43 Fahad Majed Alhubayshi 9 Malek Al Abdulmanam 77 R. Enad Al-Ahli Jeddah 29 Mohammed Yousef 11 Meshal Al Mutairi 72 Salman Al-Jadani 62 Abdullah Abdo 5 Mohammed Bakor 19 A. Bondarenko 4 Makaya Ibrahima Diaby 46 Rayane Hamidou 21 Abdullah Radif Cập nhật đội hình lúc 21:37 19/10/2026

Al-Ahli Jeddah đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và sẽ có chuyến làm khách trước Al-Fayha trên sân Al Majma’a Sport City vào lúc 22h05 ngày 19/10/2026. Với vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng cùng 15 điểm, đội khách bước vào trận đấu với tâm thế của đội đang có đà đi lên. Ở chiều ngược lại, Al-Fayha cần một kết quả tích cực để rời khỏi nhóm cuối bảng.

Al-Ahli Jeddah giữ nhịp tốt trong nhóm đầu

Al-Ahli Jeddah hiện đứng hạng 6 với 15 điểm. Đây là vị trí giúp đội khách bám sát nhóm dự cúp châu lục, đúng với mục tiêu mà đội đang hướng tới ở giai đoạn này.

Phong độ gần đây cũng ủng hộ họ. Trong 4 trận gần nhất, Al-Ahli Jeddah thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Hai trận thắng đến ở những lượt đấu mới nhất, cho thấy đội đang vào guồng sau giai đoạn thi đấu chưa ổn định trước đó.

Al-Fayha chật vật tìm chiến thắng

Al-Fayha đang đứng hạng 14 với 7 điểm, kém đối thủ 8 bậc trên bảng xếp hạng và 8 điểm. Khoảng cách này phản ánh khá rõ hành trình khác biệt của hai đội từ đầu mùa.

Phong độ của chủ nhà cũng chưa mấy sáng sủa. Trong 5 trận gần nhất, Al-Fayha chưa thắng trận nào, hòa 3 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, đội chủ nhà thua ở trận gần nhất. Việc thiếu những chiến thắng khiến Al-Fayha khó tạo được đà đi lên và còn nhiều việc phải làm để cải thiện vị thế.

Thế đối đầu nghiêng về Al-Ahli Jeddah

Lịch sử gần đây cũng đứng về phía đội khách. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Al-Ahli Jeddah thắng 4 lần, hòa 1 lần, còn Al-Fayha chưa có chiến thắng nào. Đó là một khoảng cách lớn về mặt tâm lý, và chủ nhà sẽ phải tìm cách phá vỡ thế bất lợi này.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Với đội khách, bài toán nằm ở sự ổn định. Một đội đang bám sát nhóm đầu cần tận dụng đà hưng phấn từ hai trận thắng gần nhất để kiểm soát nhịp độ ngay từ đầu, hạn chế để chủ nhà có cơ hội lấy lại tự tin.

Với Al-Fayha, thách thức là giữ kỷ luật và tìm ra bàn thắng đầu tiên. Khi chưa thắng trong 5 trận gần nhất, việc không để thủng lưới sớm có thể giúp đội duy trì sự tập trung và giữ trận đấu trong tầm kiểm soát. Sân nhà là yếu tố mà chủ nhà phải khai thác tối đa để làm khó đối thủ.

Nhận định

Nhìn chung, mọi chỉ số đều nghiêng về Al-Ahli Jeddah: vị trí cao hơn, phong độ tốt hơn và thành tích đối đầu vượt trội. Đội khách vì thế được đánh giá nhỉnh hơn trước trận đấu này.

Tuy nhiên, bóng đá luôn có những bất ngờ, và Al-Fayha có động lực lớn để tìm một kết quả tốt trên sân nhà. Cuộc đối đầu vào 22h05 ngày 19/10/2026 vì thế hứa hẹn là phép thử đáng chú ý với tham vọng của Al-Ahli Jeddah.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al-Fayha · 0 thắng 1 hòa Al-Ahli Jeddah · 4 thắng Al-Fayha 1 - 1 Al-Ahli Jeddah Hòa Al-Ahli Jeddah 2 - 0 Al-Fayha AJ Al-Ahli Jeddah 5 - 0 Al-Fayha AJ Al-Fayha 0 - 1 Al-Ahli Jeddah AJ Al-Ahli Jeddah 1 - 0 Al-Fayha AJ

Al-Fayha 5 trận gần nhất B H H B H 9 Trận 1-4-4 T-H-B 8 Ghi (TB 0.9) 14 Thủng lưới Al-Ahli Jeddah 5 trận gần nhất T T B H 8 Trận 5-0-3 T-H-B 20 Ghi (TB 2.5) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Qadisiyah FC 9 7 1 1 +14 22 T T H T T 2 Al-Hilal Saudi FC 8 7 0 1 +19 21 T T B T T 3 Al-Nassr 8 6 1 1 +12 19 T H T B T … 5 NEOM 9 5 1 3 +6 16 B H T T T 6 Al-Ahli Jeddah 8 5 0 3 +10 15 T T B T B 7 Al-Ettifaq 9 4 3 2 +1 15 T H H H T … 13 Al Shabab 8 1 4 3 -2 7 T H B B H 14 Al-Fayha 9 1 4 4 -6 7 B H H B H 15 Al-Faisaly FC 8 1 3 4 -7 6 T B H H B …