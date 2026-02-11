Trực tiếp Al-Gharafa vs Al-Qadisiyah FC: Al-Qadisiyah FC nhân đôi cách biệt

Về Báo Hà Tĩnh

TRỰC TIẾPTrực tiếp Al-Gharafa vs Al-Qadisiyah FC: Al-Qadisiyah FC nhân đôi cách biệt

Văn Thể02/11/2026 20:14

Al-Qadisiyah FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 7 với 5 điểm. Họ làm khách của Al-Gharafa lúc 01h15 ngày 03/11/2026 trên sân Thani bin Jassim.

Al-Gharafa0 - 2Al-Qadisiyah FCHiệp 1 — phút 43'
  • 43'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Al-Gharafa 0 - 2 Al-Qadisiyah FC.

  • 38'Thay người

    Phút 38' (Al-Gharafa): Florinel Coman vào sân thay Frank Magri.

  • 36'Al-Qadisiyah FC ép sân

    Cầm bóng: Al-Gharafa 16% - 84% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 0 - 7 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 1, cứu thua 0 - 0.

  • 26'BÀN THẮNG! Al-Qadisiyah FC (0-2)

    Phút 26': Julián Quiñones (Al-Qadisiyah FC) lập công (kiến tạo: Christopher Bonsu Baah). Tỷ số: 0 - 2.

  • 24'Al-Qadisiyah FC ép sân

    Cầm bóng: Al-Gharafa 19% - 81% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 0 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 1.

  • 17'BÀN THẮNG! Al-Qadisiyah FC (0-1)

    Phút 17': Mohammed Abu Al-Shamat (Al-Qadisiyah FC) lập công (kiến tạo: Julián Quiñones). Tỷ số: 0 - 1.

  • 12'Al-Qadisiyah FC ép sân

    Cầm bóng: Al-Gharafa 10% - 90% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 4 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Al-Gharafa tiếp đón Al-Qadisiyah FC.

Cập nhật lúc 01:57 03/11/2026

Đội hình chính thức
Al-Gharafa
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pedro Martins
Al-Qadisiyah FC
Sơ đồ 3-5-2 · HLV Brendan Rodgers
31
A. Kone
18
Ayoub Al Oui
27
M. Holgate
20
Jang Hyun-Soo
99
Jamal Hamed
29
F. Díaz
97
Nasar Mohamed
11
Amro Abdelfatah Ali Surag
2
Abdulrahman Faiz Al Rashidi
9
F. Magri
22
Abdirashid Saeed Hassan
1
K. Casteels
35
A. Al Siyahi
12
Yasir Al Shahrani
17
G. Álvarez
2
Mohammed Abu Al Shamat
14
T. Reijnders
5
J. Weigl
10
Musab Al Juwayr
22
C. Bonsu Baah
33
J. Quiñones
9
Abdullah Al Salem
Dự bị
Al-Gharafa
8 Y. Brahimi7 F. Coman23 Saifeldeen Hassan Fadlalla16 Jamil Friarkh34 M. Gamal13 F. Sassi19 Yousef Saaed Ahmed1 Khalifa Ababacar6 Dame Traoré
Al-Qadisiyah FC
15 Mohammed Al Qahtani30 M. Sangare70 S. Suleiman50 Meshari Sunyur28 Ahmed Al Kassar18 Abdulmalik Al-Jaber7 Turki Al Ammar13 Abdulah Abdulaziz Al Jwayzan86 Elyas Abu Bakr Shaikh
Cập nhật đội hình lúc 00:47 03/11/2026
Al-GharafaThống kêAl-Qadisiyah FC
16%
Kiểm soát bóng
84%
0
Dứt điểm
7
0
Trúng đích
2
0
Phạt góc
1
7
Phạm lỗi
1
1
Việt vị
0
0
Thủ môn cứu thua
0

Al-Qadisiyah FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và chuyến làm khách trước Al-Gharafa là cơ hội để đội bóng này củng cố vị trí. Hiện Al-Qadisiyah FC xếp hạng 7 với 5 điểm, trong khi Al-Gharafa đứng thứ 15 với 0 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 01h15 ngày 03/11/2026 trên sân Thani bin Jassim Stadium.

Al-Qadisiyah FC giữ nhịp tốt trong cuộc đua phía trên

Khoảng cách trên bảng xếp hạng cho thấy hai đội đang ở hai tình thế khác nhau. Với vị trí thứ 7 và 5 điểm, Al-Qadisiyah FC có lợi thế rõ rệt so với chủ nhà ở nhóm cuối bảng. Mỗi điểm số thu về lúc này đều giúp họ giữ vững khoảng cách với nhóm trên.

Phong độ gần đây cũng ủng hộ vị thế ấy. Trong 5 trận gần nhất, Al-Qadisiyah FC thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, đội bóng này vừa giành chiến thắng ở trận đấu mới nhất, cho thấy họ đang bước vào cuộc đối đầu với tâm lý tích cực.

Al-Gharafa cần tìm lại sự ổn định

Ở chiều ngược lại, Al-Gharafa đang gặp nhiều khó khăn. Đội chủ nhà đứng hạng 15 với 0 điểm. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận.

Tuy nhiên, chiến thắng ở trận gần đây nhất cho thấy Al-Gharafa vẫn có khả năng bật dậy. Thi đấu trên sân nhà, đội bóng này có động lực lớn để tạo bất ngờ và cải thiện hình ảnh sau chuỗi kết quả thiếu ổn định.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ vượt trội hơn, Al-Qadisiyah FC nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu. Việc giữ kỷ luật và hạn chế sai sót sẽ là chìa khóa để đội khách duy trì lợi thế ngay từ đầu trận.

Trong khi đó, Al-Gharafa cần sự tập trung cao độ trong những phút đầu và tận dụng lợi thế sân nhà. Một khởi đầu tốt có thể giúp họ gây áp lực lên đối thủ và thay đổi cục diện trận đấu.

Nhận định

Nhìn chung, Al-Qadisiyah FC được đánh giá nhỉnh hơn nhờ vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng và phong độ tốt hơn trong 5 trận gần nhất. Dù vậy, Al-Gharafa vẫn có thể tạo khó khăn nếu duy trì được tinh thần sau chiến thắng gần nhất. Với Al-Qadisiyah FC, một kết quả tích cực ở Thani bin Jassim Stadium sẽ giúp họ tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục.

Al-Gharafa
5 trận gần nhất
TBHHB
3
Trận
0-0-3
T-H-B
3
Ghi (TB 1.0)
6
Thủng lưới
Al-Qadisiyah FC
5 trận gần nhất
THBTT
3
Trận
1-2-0
T-H-B
4
Ghi (TB 1.3)
3
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al Ain3300+89TTT
2Shabab Al Ahli Dubai3300+49TTT
3Al-Ahli Jeddah3210+37TTH
6Al Shamal3120+25THH
7Al-Qadisiyah FC3120+15HHT
8Al-Ittihad FC311104TBHT
14Al Sadd3012-51HBB
15Al-Gharafa3003-30BBB
16Al-Wasl FC2002-30BB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Trực tiếp Al-Gharafa vs Al-Qadisiyah FC: Al-Qadisiyah FC nhân đôi cách biệt
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO