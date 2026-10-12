TRỰC TIẾP Trực tiếp Al-Gharafa vs Esteghlal FC: Đội hình xuất phát Esteghlal FC còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đứng thứ 2 với 3 điểm và bất bại 5 trận gần nhất, trong trận gặp Al-Gharafa lúc 01:15 ngày 13/10/2026.

Al-Gharafa vs Esteghlal FC SẮP BẮT ĐẦU • 01:15 01:15 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Al-Gharafa và Esteghlal FC đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 01:15.

Cập nhật lúc 00:52 13/10/2026

Đội hình chính thức Al-Gharafa Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pedro Martins Esteghlal FC Sơ đồ 5-4-1 · HLV Sohrab Bakhtiarizadeh 31 A. Kone 18 Ayoub Al Oui 4 S. Sano 6 Dame Traoré 23 Saifeldeen Hassan Fadlalla 29 F. Díaz 13 F. Sassi 96 A. Ounas 2 Abdulrahman Faiz Al Rashidi 8 Y. Brahimi 9 F. Magri 76 H. Far Abbasi 2 Saleh Hardani 6 S. Fallah 4 R. Cheshmi 5 R. Ashurmatov 27 H. Goudarzi 87 Saitmuratov 8 Razzaghinia 33 A. Aghasi 10 J. Masharipov 11 Saharkhizan Dự bị Al-Gharafa 90 A. Hassan 7 F. Coman 5 Mostafa Essam 16 Jamil Friarkh 27 M. Holgate 24 Hamad Kahiout 97 Nasar Mohamed 1 Khalifa Ababacar 11 Amro Abdelfatah Ali Surag Esteghlal FC 80 M. Eslami 9 M. Azadi 7 J. Asani 88 M. Ahmadi 20 A. Koushki 15 A. Zamani 60 Hosseinifar 26 Mohammad Mehdi Ghayedi Heydari 36 Alireza Mohebali Cập nhật đội hình lúc 00:52 13/10/2026

Esteghlal FC bước vào trận gặp Al-Gharafa với cơ hội bám đuổi ngôi đầu trong tầm tay. Đội khách đang đứng thứ 2 với 3 điểm và có chuỗi 5 trận gần nhất không biết đến thất bại. Trận đấu diễn ra lúc 01:15 ngày 13/10/2026 trên sân Thani bin Jassim Stadium.

Esteghlal FC giữ phong độ ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Esteghlal FC thắng 2 trận, hòa 3 trận và chưa để thua trận nào. Đây là chuỗi kết quả cho thấy sự chắc chắn của một tập thể biết cách giữ vững thế trận và hiếm khi để đối thủ tìm được chiến thắng.

Với 3 điểm và vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, Esteghlal FC đang ở rất gần nhóm dẫn đầu. Một kết quả tích cực trong trận này sẽ giúp đội bóng củng cố vị thế của mình trong cuộc đua lên đỉnh bảng.

Al-Gharafa cần sớm tìm lại mạch thắng

Ngược lại, Al-Gharafa đang trải qua giai đoạn nhiều khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà chỉ thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua tới 3 trận. Phong độ chập chờn này phản ánh ở vị trí hiện tại của họ.

Hiện Al-Gharafa đứng thứ 12 với 0 điểm. Lợi thế sân nhà là điều đội bóng cần tận dụng để cải thiện tình hình, nhưng nhiệm vụ không hề dễ dàng trước một đối thủ đang thi đấu ổn định.

Thế đối đầu nghiêng về đội khách

Ở lần chạm trán gần nhất, Esteghlal FC giành chiến thắng, còn Al-Gharafa chưa có trận thắng hay hòa nào. Một lần gặp nhau chưa đủ để tạo thành xu hướng rõ rệt, nhưng kết quả đó ít nhiều mang lại thêm niềm tin cho đội khách.

Điểm then chốt của trận đấu

Khoảng cách về phong độ giữa hai đội là yếu tố đáng chú ý nhất. Esteghlal FC có chuỗi 5 trận bất bại cùng vị trí cao hơn nhiều trên bảng xếp hạng, trong khi Al-Gharafa đang cần một kết quả để thoát khỏi chuỗi thất bại dày đặc.

Nếu Esteghlal FC duy trì được sự chắc chắn như những trận gần đây, họ có cơ sở để hướng tới kết quả tích cực. Tuy nhiên, Al-Gharafa thi đấu trên sân nhà và có động lực lớn để lấy lại thăng bằng, nên trận đấu hứa hẹn không dễ dàng cho đội khách.

Nhìn chung, Esteghlal FC được đánh giá nhỉnh hơn về phong độ và vị trí, còn Al-Gharafa cần sự tập trung cao độ để tạo bất ngờ ngay trước khán giả nhà.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Al-Gharafa · 0 thắng 0 hòa Esteghlal FC · 1 thắng Esteghlal FC 3 - 0 Al-Gharafa EF

Al-Gharafa 5 trận gần nhất B T B H B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 2 Thủng lưới Esteghlal FC 5 trận gần nhất H T T H H 1 Trận 1-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al Ain 1 1 0 0 +4 3 T 2 Esteghlal FC 1 1 0 0 +3 3 T 3 Al-Qadisiyah FC 1 1 0 0 +1 3 T … 11 Al-Wasl FC 1 0 0 1 -1 0 B 12 Al-Gharafa 1 0 0 1 -1 0 B 13 Al Quwa Al Jawiya 1 0 0 1 -1 0 B …