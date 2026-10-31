TRỰC TIẾP Trực tiếp Al-Hilal Saudi FC vs Al-Fateh: Trận đấu đang diễn ra Al-Hilal Saudi FC còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng hạng 3 với 27 điểm. Họ tiếp Al-Fateh, đội hạng 16, lúc 01:00 ngày 01/11/2026 tại Kingdom Arena.

Al-Hilal Saudi FC 0 - 0 Al-Fateh Hiệp 1 — phút 11' 11' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

2' Thẻ vàng Phút 2': Marwane Saadane (Al-Fateh) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu Al-Hilal Saudi FC tiếp đón Al-Fateh.

Cập nhật lúc 01:11 01/11/2026

Đội hình chính thức Al-Hilal Saudi FC Sơ đồ 4-4-2 · HLV S. Inzaghi Al-Fateh Sơ đồ 4-4-2 · HLV J. Sellami 37 Y. Bounou 2 Mohammed Mater Mohsin Mahzari 3 K. Koulibaly 87 Hassan Tambakti 19 T. Hernández 22 Milinković-Savić 8 Rúben Neves 6 Nasser Al Dawsari 38 Summerville 27 Sultan Mandash 11 O. Watkins 1 A. Šemper 3 K. Boateng 17 M. Saâdane 78 Abdulaziz Al Suwailem 16 Abdulelah Al Khaibari 8 M. Lixandru 6 Ali Al Hassan 28 Z. Youssouf 10 L. Haraslín 11 M. Batna 9 W. Kanga Dự bị Al-Hilal Saudi FC 72 S. Dahal 28 Mohamed Kanno 78 Ali Lajami 75 M. Meïté 96 Suhayb Al Zaid 33 Mohammed Al Owais 18 Murad Al Hawsawi 24 Moteb Al Harbi 77 Nawaf Al Habashi Al-Fateh 25 M. Al Sahihi 7 Fahad Al Zubaidi 18 Abdulaziz Al Fawaz 94 Waleed Al Anzi 80 Faisal Al Abdulwahed 49 Saad Al Sharfa 19 R. Kelder 22 Abdul Rahman Al Khaibari 63 Montadhar Al Shqaq Cập nhật đội hình lúc 00:32 01/11/2026

Al-Hilal Saudi FC còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu, và trận gặp Al-Fateh tại Kingdom Arena lúc 01:00 ngày 01/11/2026 là dịp để họ thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu. Đội chủ nhà đang đứng hạng 3 với 27 điểm, trong khi đối thủ chỉ có 6 điểm và nằm ở hạng 16.

Al-Hilal Saudi FC: nền tảng vững, cần phản ứng sau trận thua gần nhất

Trong 5 trận gần nhất, Al-Hilal Saudi FC thắng 4 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, trận thua duy nhất lại là trận mới nhất, sau chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp trước đó.

Chuỗi thắng ấy cho thấy đội bóng có sự ổn định đủ để cạnh tranh ở nhóm đầu bảng. Tuy nhiên, khi mục tiêu là bám đuổi ngôi đầu, một trận thua gần nhất sẽ khiến họ muốn có phản ứng ngay trên sân nhà. Vì vậy, trận đấu này mang ý nghĩa lớn về mặt tinh thần lẫn điểm số.

Al-Fateh: chuỗi phong độ đáng lo ngại

Ở chiều ngược lại, Al-Fateh chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất và thua 4 trận. Đội khách thua cả hai trận mới nhất, trong khi chiến thắng duy nhất của họ đến cách đây 3 trận.

Với 6 điểm và vị trí thứ 16, Al-Fateh đang ở nửa dưới bảng xếp hạng và phải đối đầu một đội có thứ hạng cùng phong độ vượt trội. Chuyến làm khách này vì thế là bài kiểm tra khó đối với họ.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Al-Hilal Saudi FC

Lịch sử gặp nhau gần đây cũng nghiêng về đội chủ nhà. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Al-Hilal Saudi FC thắng cả 5, không có trận hòa, còn Al-Fateh chưa thắng trận nào.

Thế đối đầu một chiều này giúp Al-Hilal Saudi FC có lợi thế tâm lý. Ngược lại, Al-Fateh phải tìm cách phá vỡ chuỗi kết quả bất lợi khi chính họ cũng đang có phong độ kém.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Hai đội đang cách nhau 21 điểm (27 điểm so với 6 điểm) và 13 bậc trên bảng xếp hạng. Khoảng cách này phản ánh rõ sự chênh lệch về chất lượng và độ ổn định giữa hai bên ở giai đoạn hiện tại.

Với Al-Hilal Saudi FC, mỗi trận đấu với đối thủ nằm ở nhóm cuối bảng là cơ hội để giữ nhịp trong cuộc đua phía trên. Chỉ cần duy trì phong độ như 4 trận thắng trước trận thua gần nhất, họ hoàn toàn có thể giữ vững vị trí và tiếp tục áp sát nhóm đầu.

Điểm then chốt về chiến thuật

Nhìn vào phong độ và thứ hạng, Al-Hilal Saudi FC nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát cục diện trên sân nhà. Điều họ cần là giữ sự tập trung, không để trận thua gần nhất ảnh hưởng đến cách chơi.

Về phía Al-Fateh, chuỗi kết quả không tốt đặt ra yêu cầu phải thi đấu kỷ luật và tận dụng tối đa những cơ hội hiếm hoi. Thế nhưng, khi đối thủ có phong độ và lịch sử đối đầu vượt trội, nhiệm vụ này không hề dễ dàng.

Nhận định

Mọi yếu tố từ phong độ, thứ hạng đến thành tích đối đầu đều nghiêng về Al-Hilal Saudi FC. Dù vừa có một trận thua, đội chủ nhà vẫn là bên được đánh giá cao hơn và có động lực rõ ràng để bám đuổi ngôi đầu.

Al-Fateh cần một màn trình diễn vượt trội so với chuỗi phong độ gần đây để tạo bất ngờ. Nếu không, cơ hội bám đuổi ngôi đầu của Al-Hilal Saudi FC sẽ tiếp tục được duy trì sau trận đấu này.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al-Hilal Saudi FC · 5 thắng 0 hòa Al-Fateh · 0 thắng Al-Fateh 0 - 1 Al-Hilal Saudi FC ASF Al-Hilal Saudi FC 4 - 1 Al-Fateh ASF Al-Hilal Saudi FC 2 - 1 Al-Fateh ASF Al-Fateh 3 - 4 Al-Hilal Saudi FC ASF Al-Hilal Saudi FC 9 - 0 Al-Fateh ASF

Al-Hilal Saudi FC 5 trận gần nhất B T T T T 10 Trận 9-0-1 T-H-B 30 Ghi (TB 3.0) 9 Thủng lưới Al-Fateh 5 trận gần nhất B B T B B 11 Trận 1-3-7 T-H-B 10 Ghi (TB 0.9) 23 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Qadisiyah FC 12 9 1 2 +20 28 T B T T T 2 Al-Nassr 11 9 1 1 +17 28 T T T T H 3 Al-Hilal Saudi FC 10 9 0 1 +21 27 T T T T B 4 Al-Ittihad FC 11 7 3 1 +10 24 H T T B T … 15 Al-Fayha 11 1 5 5 -7 8 H B B H H 16 Al-Fateh 11 1 3 7 -13 6 B B T B B 17 Al Taawon 11 0 4 7 -14 4 B B H B B …