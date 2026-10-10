TRỰC TIẾP Trực tiếp Al-Hilal Saudi FC vs Al-Ittihad FC: Hết hiệp 1, Al-Hilal Saudi FC dẫn 2-1 Cuộc chạm trán giữa Al-Hilal Saudi FC và Al-Ittihad FC tại Kingdom Arena mang ý nghĩa quan trọng khi hai đội đang bám đuổi sát sao ở vị trí thứ 3 và thứ 4.

Al-Hilal Saudi FC 2 - 1 Al-Ittihad FC Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

45+3' VAR Phút 45+3': Bàn thắng không được công nhận — Ollie Watkins (Al-Hilal Saudi FC).

39' Al-Hilal Saudi FC ép sân Cầm bóng: Al-Hilal Saudi FC 56% - 44% Al-Ittihad FC, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 0 - 3.

38' Thẻ vàng Phút 38': Dion Lopy (Al-Ittihad FC) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Thẻ vàng Phút 37': Rúben Neves (Al-Hilal Saudi FC) nhận thẻ vàng (Dissent).

30' BÀN THẮNG! Al-Hilal Saudi FC (2-1) Phút 30': Ollie Watkins (Al-Hilal Saudi FC) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al-Hilal Saudi FC 54% - 46% Al-Ittihad FC, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 0 - 3.

22' BÀN THẮNG! Al-Ittihad FC (1-1) Phút 22': Youssef En-Nesyri (Al-Ittihad FC) lập công (kiến tạo: Marwan Al-Sahafi). Tỷ số: 1 - 1.

13' Al-Hilal Saudi FC ép sân Cầm bóng: Al-Hilal Saudi FC 61% - 39% Al-Ittihad FC, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 3.

11' BÀN THẮNG! Al-Hilal Saudi FC (1-0) Phút 11': Gabriel Martinelli (Al-Hilal Saudi FC) lập công (kiến tạo: Ollie Watkins). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Al-Hilal Saudi FC tiếp đón Al-Ittihad FC.

Cập nhật lúc 01:54 11/10/2026

Đội hình chính thức Al-Hilal Saudi FC Sơ đồ 4-4-2 · HLV S. Inzaghi Al-Ittihad FC Sơ đồ 4-4-2 · HLV Jens Wissing 37 Y. Bounou 2 Mohammed Mater Mohsin Mahzari 87 Hassan Tambakti 3 K. Koulibaly 19 T. Hernández 70 Saïmon Bouabré 8 Rúben Neves 6 Nasser Al Dawsari 38 Summerville 7 Gabriel Martinelli 11 O. Watkins 1 P. Rajković 13 Muhannad Al Shanqiti 4 J. Šimić 2 Danilo Pereira 25 F. Abdi 27 Ahmed Al Ghamdi 10 H. Aouar 30 D. Lopy 34 S. Bergwijn 22 Marwan Al Sahafi 21 Y. En-Nesyri Dự bị Al-Hilal Saudi FC 27 Sultan Mandash 18 Murad Al Hawsawi 24 Moteb Al Harbi 77 Nawaf Al Habashi 33 Mohammed Al Owais 96 Suhayb Al Zaid 72 S. Dahal 28 Mohamed Kanno 78 Ali Lajami Al-Ittihad FC 32 Ahmed Al Julaydan 6 Saad Al Mosa 29 Farhah Al Shamrani 11 Saleh Al Shehri 8 Mukhtar Ali 42 Muath Faqeehi 60 Rakan Kaabi 50 Mohammed Al Absi 23 G. Wijnaldum Cập nhật đội hình lúc 00:33 11/10/2026

Al-Hilal Saudi FC Thống kê Al-Ittihad FC 56% Kiểm soát bóng 44% 6 Dứt điểm 2 5 Trúng đích 1 4 Phạt góc 0 5 Phạm lỗi 3 1 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 3

Cuộc so tài giữa Al-Hilal Saudi FC và Al-Ittihad FC diễn ra lúc 01:00 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Kingdom Arena là tâm điểm chú ý khi cả hai câu lạc bộ đều đang hiện diện trong nhóm đầu bảng xếp hạng. Khoảng cách mong manh về điểm số giữa đôi bên khiến trận đấu này trở thành màn đối đầu có tính chất bước ngoặt cho cuộc đua thứ hạng.

Cạnh tranh quyết liệt ở nhóm đầu bảng xếp hạng

Bước vào trận đấu, Al-Hilal Saudi FC tạm thời giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 18 điểm sau những vòng đấu đã qua. Ngay phía sau, Al-Ittihad FC bám đuổi quyết liệt ở vị trí thứ 4 khi đã tích lũy được 17 điểm.

Cách biệt giữa hai đội bóng chỉ vỏn vẹn 1 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc kết quả trên sân Kingdom Arena sẽ tác động trực tiếp đến sự phân định vị trí của hai đại diện thuộc nhóm dẫn đầu, đẩy tính cạnh tranh lên mức cao nhất ngay từ những phút đầu tiên.

Phong độ ổn định của hai câu lạc bộ

Về phía đội chủ nhà, Al-Hilal Saudi FC đang duy trì chuỗi trận rất tích cực. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đội bóng này giành tới 4 chiến thắng và chỉ nhận 1 thất bại. Đáng chú ý, Al-Hilal Saudi FC bước vào trận đấu tới với sự tự tin lớn nhờ mạch 3 trận thắng liên tiếp gần đây.

Ở chiều ngược lại, Al-Ittihad FC thậm chí còn sở hữu phong độ ấn tượng không kém khi bất bại ở 5 trận đấu gần nhất. Cụ thể, đội bóng giành 4 chiến thắng và có 1 trận hòa. Khả năng tích lũy điểm số đều đặn cho thấy sự chắc chắn và bản lĩnh thi đấu ổn định của đội khách trước chuyến hành quân xa nhà.

Cán cân đối đầu nghiêng nhẹ về Al-Hilal Saudi FC

Lịch sử 5 lần đối đầu gần đây nhất giữa hai đội ghi nhận ưu thế nhỉnh hơn dành cho Al-Hilal Saudi FC. Đội chủ sân Kingdom Arena giành được 2 chiến thắng, hòa 2 trận và chỉ để thua 1 lần trước Al-Ittihad FC.

Dù có phần lép vế hơn đôi chút về thành tích đối đầu tổng thể ở 5 trận đã qua, Al-Ittihad FC vẫn chứng minh họ là đối thủ không hề dễ bị khuất phục khi luôn tạo ra thế trận giằng co trong các lần so tài.

Đánh giá cục diện trận đấu

Xét về tương quan, cả Al-Hilal Saudi FC lẫn Al-Ittihad FC đều sở hữu phong độ thuyết phục cùng điểm tựa tinh thần vững chắc. Al-Hilal Saudi FC có lợi thế sân nhà Kingdom Arena và thành tích đối đầu tốt hơn trong thời gian gần đây, nhưng Al-Ittihad FC lại sở hữu mạch bất bại kéo dài.

Với khoảng cách 1 điểm mong manh trên bảng xếp hạng, thế trận chặt chẽ và sự thận trọng từ cả hai phía nhiều khả năng sẽ được ưu tiên, tạo nên một cuộc đối đầu cân não giữa hai câu lạc bộ hàng đầu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al-Hilal Saudi FC · 2 thắng 2 hòa Al-Ittihad FC · 1 thắng Al-Hilal Saudi FC 1 - 1 Al-Ittihad FC Hòa Al-Ittihad FC 0 - 2 Al-Hilal Saudi FC ASF Al-Ittihad FC 4 - 1 Al-Hilal Saudi FC AF Al-Hilal Saudi FC 2 - 2 Al-Ittihad FC Hòa Al-Hilal Saudi FC 3 - 1 Al-Ittihad FC ASF

Al-Hilal Saudi FC 7 Trận 6-0-1 T-H-B 23 Ghi (TB 3.3) 5 Thủng lưới Al-Ittihad FC 5 trận gần nhất H T T T H 7 Trận 5-2-0 T-H-B 12 Ghi (TB 1.7) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Qadisiyah FC 8 6 1 1 +13 19 T H T T T 2 Al-Nassr 8 6 1 1 +12 19 T H T B T 3 Al-Hilal Saudi FC 7 6 0 1 +18 18 T B T T T 4 Al-Ittihad FC 7 5 2 0 +6 17 T T T H T 5 Al-Ahli Jeddah 8 5 0 3 +10 15 T T B T B …