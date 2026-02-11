Trực tiếp Al-Ittihad FC vs Al Ain: Al Ain mở tỷ số

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Al-Ittihad FC vs Al Ain: Al Ain mở tỷ số

Văn Thể02/11/2026 20:17

Al-Ittihad FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 8 với 4 điểm, trước cuộc gặp Al Ain đang dẫn đầu bảng với 9 điểm lúc 01:15 ngày 03/11/2026.

Al-Ittihad FC0 - 1Al AinHiệp 1 — phút 42'
  • 42'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Al-Ittihad FC 0 - 1 Al Ain.

  • 36'Al-Ittihad FC ép sân

    Cầm bóng: Al-Ittihad FC 64% - 36% Al Ain, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 1 - 6, cứu thua 2 - 1.

  • 24'Al-Ittihad FC ép sân

    Cầm bóng: Al-Ittihad FC 61% - 39% Al Ain, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 0 - 3, cứu thua 1 - 1.

  • 17'BÀN THẮNG! Al Ain (0-1)

    Phút 17': Alejandro Romero Gamarra (Al Ain) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

  • 12'Al-Ittihad FC ép sân

    Cầm bóng: Al-Ittihad FC 80% - 20% Al Ain, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Al-Ittihad FC tiếp đón Al Ain.

Cập nhật lúc 01:57 03/11/2026

Đội hình chính thức
Al-Ittihad FC
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jens Wissing
Al Ain
Sơ đồ 5-3-2 · HLV Vladimir Ivic
1
P. Rajković
13
Muhannad Al Shanqiti
6
Saad Al Mosa
2
Danilo Pereira
4
J. Šimić
22
Marwan Al Sahafi
30
D. Lopy
23
G. Wijnaldum
10
H. Aouar
34
S. Bergwijn
21
Y. En-Nesyri
17
Khalid Eisa
19
V. Lazaro
4
Y. Ben Khaleq
25
Rami Rabia
6
Đ. Skoko
2
Rafael Rodrigues
10
A. Romero
70
Abdoul Karim Traoré
20
M. Palacios
13
H. Rahimi
7
Giakoumakis
Dự bị
Al-Ittihad FC
25 F. Abdi60 Rakan Kaabi50 Mohammed Al Absi27 Ahmed Al Ghamdi8 Mukhtar Ali32 Ahmed Al Julaydan99 G. Ilenikhena88 Osama Al Mermesh11 Saleh Al Shehri
Al Ain
8 Mohammed Al Baloushi1 Mohammed Bu Sanda5 T. Gijselhart97 A. Jašić3 Marcos Maia56 A. Niang65 Abdallah Hamisi Hassan18 B. Ilou15 Erik
Cập nhật đội hình lúc 00:47 03/11/2026
Al-Ittihad FCThống kêAl Ain
64%
Kiểm soát bóng
36%
5
Dứt điểm
4
1
Trúng đích
3
3
Phạt góc
0
1
Phạm lỗi
6
2
Thủ môn cứu thua
1

Al-Ittihad FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội áp sát nhóm đầu khi gặp Al Ain, đội đang giữ vị trí số một trên bảng xếp hạng. Trận đấu diễn ra lúc 01:15 ngày 03/11/2026 trên sân vận động Alinma Stadium.

Al-Ittihad FC tìm cách áp sát nhóm đầu

Al-Ittihad FC hiện đứng hạng 8 với 4 điểm. Khoảng cách với Al Ain ở vị trí dẫn đầu là 5 điểm, nên trận đấu này là phép thử đáng chú ý cho tham vọng bám đuổi của đội chủ nhà.

Ở chiều ngược lại, Al Ain đang có 9 điểm và giữ vị trí số một. Đội khách bước vào trận với lợi thế rõ ràng về thứ hạng và điểm số, nhưng phải đối mặt với một đối thủ đang có phong độ khá tích cực.

Phong độ: Al-Ittihad FC ổn định hơn

Trong 5 trận gần nhất, Al-Ittihad FC thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Trận mới nhất của đội là một kết quả hòa, sau đó là chuỗi ba trận thắng liên tiếp trước khi có một trận thua ở xa hơn trong chuỗi này.

Điều đó cho thấy Al-Ittihad FC đã duy trì được mạch kết quả tốt trong phần lớn thời gian gần đây. Đội chỉ để mất điểm ở một trận hòa gần nhất và một trận thua cách đây năm trận.

Trong khi đó, Al Ain thắng 2 trận và thua 2 trận trong 4 trận gần nhất. Đội vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, nhưng trước đó từng thua hai trận liên tiếp, sau khi mở đầu chuỗi này bằng một chiến thắng. Phong độ của Al Ain vì thế khá thất thường, dù họ vẫn đứng đầu bảng xếp hạng.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Al-Ittihad FC, mục tiêu rõ ràng là biến chuỗi kết quả khả quan thành điểm số để thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu. Một kết quả tốt trước đội dẫn đầu sẽ giúp đội củng cố vị thế trong nhóm bám đuổi.

Với Al Ain, thử thách nằm ở việc giữ sự ổn định. Đội đang dẫn đầu với 9 điểm, nhưng chuỗi kết quả lên xuống gần đây khiến họ khó có thể chủ quan trước một đối thủ đang cải thiện phong độ.

Nhận định

Xét về phong độ, Al-Ittihad FC có phần nhỉnh hơn với 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Xét về thứ hạng và điểm số, Al Ain đang ở vị trí cao hơn. Sự đối lập giữa một đội đang đứng đầu và một đội đang bám đuổi hứa hẹn mang lại một trận đấu giàu sức hút ở nhóm trên của bảng xếp hạng.

Al-Ittihad FC
5 trận gần nhất
HTTTB
4
Trận
2-1-1
T-H-B
8
Ghi (TB 2.0)
5
Thủng lưới
Al Ain
5 trận gần nhất
TBBT
3
Trận
3-0-0
T-H-B
10
Ghi (TB 3.3)
2
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al Ain3300+89TTT
2Shabab Al Ahli Dubai3300+49TTT
3Al-Ahli Jeddah3210+37TTH
7Al-Qadisiyah FC3120+15HHT
8Al-Ittihad FC311104TBHT
9Al-Nassr2101-23TB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Al-Ittihad FC vs Al Ain: Al Ain mở tỷ số
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