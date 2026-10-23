TRỰC TIẾP Trực tiếp Al-Ittihad FC vs Al Diriyah: Trận đấu đang diễn ra Al Diriyah đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, chỉ kém Al-Ittihad FC 5 điểm và 3 bậc. Hai đội gặp nhau lúc 22h30 ngày 23/10/2026 trên sân Alinma Stadium.

Al-Ittihad FC 0 - 0 Al Diriyah Hiệp 1 — phút 11' 11' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

6' Thẻ vàng Phút 6': Saad Al-Mousa (Al-Ittihad FC) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu Al-Ittihad FC tiếp đón Al Diriyah.

Cập nhật lúc 22:41 23/10/2026

Đội hình chính thức Al-Ittihad FC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jens Wissing Al Diriyah Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Bruno Lage 1 P. Rajković 13 Muhannad Al Shanqiti 6 Saad Al Mosa 2 Danilo Pereira 25 F. Abdi 8 Mukhtar Ali 5 R. Rios 27 Ahmed Al Ghamdi 10 H. Aouar 23 G. Wijnaldum 9 G. Ilenikhena 97 Amin Al Bukhari 12 T. Wadi 19 B. Djimsiti 99 C. Mbemba 16 Hussain Al Sibyani 52 Hussain Al Qahtani 20 E. Millot 25 L. Chelfi 14 Óscar Rodríguez 10 A. Boulbina 75 Meshari Al Nemer Dự bị Al-Ittihad FC 30 D. Lopy 22 Marwan Al Sahafi 32 Ahmed Al Julaydan 50 Mohammed Al Absi 11 Saleh Al Shehri 66 Mohammed Barnawi 21 Y. En-Nesyri 42 Muath Faqeehi 41 Mohammed Fallatah Al Diriyah 2 Abdulaziz Al Faraj 88 Abdulelah Al Malki 34 Mansour Hibatullah Al Sibyani 17 C. Diandy 21 M. Hameran 87 Qassem Lajami 29 D. Núñez 78 Khalid Al Asiri 6 Sultan Al Farhan Cập nhật đội hình lúc 22:02 23/10/2026

Al Diriyah đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội thu hẹp khoảng cách với Al-Ittihad FC khi hai đội gặp nhau lúc 22h30 ngày 23/10/2026 trên sân Alinma Stadium. Đội khách hiện đứng thứ 7 với 15 điểm, kém chủ nhà đang xếp hạng 4 đúng 5 điểm.

Al-Ittihad FC giữ lợi thế trên bảng xếp hạng

Al-Ittihad FC đang đứng thứ 4 với 20 điểm, nằm trong nhóm dẫn đầu cuộc đua. Vị trí này cho thấy đội chủ nhà đã tích lũy đều đặn trong phần lớn hành trình vừa qua.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của họ có phần chập chờn. Trong 5 trận gần nhất, Al-Ittihad FC thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, đội vừa có chiến thắng ở trận mới nhất sau chuỗi hai trận thua liên tiếp trước đó, nên tinh thần đang được cải thiện khi đón tiếp đối thủ.

Al Diriyah ổn định hơn và đang áp sát

Trong khi đó, Al Diriyah có chuỗi kết quả cân bằng hơn. Đội khách thắng 2 trận, hòa 2 trận và chỉ thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Trận mới nhất của họ cũng kết thúc bằng chiến thắng.

Việc chỉ thua một lần trong 5 trận cho thấy Al Diriyah có khả năng giữ nhịp tốt và hiếm khi để thất bại kéo dài. Với vị trí thứ 7 và khoảng cách 5 điểm, đội khách có động lực lớn để tận dụng cuộc gặp này nhằm áp sát nhóm phía trên.

Điểm then chốt về chiến thuật

Sự tương phản về phong độ là yếu tố đáng chú ý nhất. Al-Ittihad FC có thứ hạng và điểm số nhỉnh hơn, nhưng chuỗi kết quả lên xuống thất thường khiến họ chưa thể yên tâm. Ngược lại, Al Diriyah sở hữu chuỗi trận ít thất bại hơn và sẽ tìm cách kéo trận đấu vào thế giằng co.

Nếu Al-Ittihad FC duy trì được mạch thắng ở trận gần nhất, họ có thể tận dụng lợi thế sân nhà để kiểm soát cuộc chơi. Còn nếu để đối thủ bắt nhịp tốt, trận đấu sẽ trở nên khó lường hơn nhiều.

Nhận định

Về mặt thứ hạng và điểm số, Al-Ittihad FC được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy vậy, Al Diriyah có phong độ ổn định hơn và đang áp sát nhóm đầu, nên đây là đối thủ không dễ bị đánh bại. Một kết quả tích cực sẽ giúp đội khách rút ngắn khoảng cách, còn chủ nhà cần chiến thắng để giữ vững vị thế trong nhóm tốp đầu.

Al-Ittihad FC 5 trận gần nhất T B B H T 9 Trận 6-2-1 T-H-B 18 Ghi (TB 2.0) 10 Thủng lưới Al Diriyah 5 trận gần nhất T H B H T 10 Trận 4-3-3 T-H-B 9 Ghi (TB 0.9) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Qadisiyah FC 10 8 1 1 +15 25 T T T H T 2 Al-Hilal Saudi FC 9 8 0 1 +20 24 T T T B T 3 Al-Nassr 9 7 1 1 +13 22 T T H T B 4 Al-Ittihad FC 9 6 2 1 +8 20 T B T T T 5 Al-Ahli Jeddah 9 6 0 3 +11 18 T T T B T 6 NEOM 10 5 1 4 +5 16 B B H T T 7 Al Diriyah 10 4 3 3 0 15 T H B H T 8 Al-Ettifaq 10 4 3 3 -2 15 B T H H H …