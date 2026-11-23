TRỰC TIẾP Trực tiếp Al-Ittihad FC vs Pakhtakor: Al-Ittihad FC mở tỷ số Al-Ittihad FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 10 với 4 điểm, hơn Pakhtakor (hạng 14, 2 điểm) hai điểm. Trận đấu diễn ra lúc 01:15 ngày 24/11/2026 trên sân Alinma Stadium.

Al-Ittihad FC 1 - 0 Pakhtakor Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Al-Ittihad FC 1 - 0 Pakhtakor.

39' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Al-Ittihad FC 47% - 53% Pakhtakor, dứt điểm 8 - 6 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 1 - 2.

31' Thay người Phút 31' (Pakhtakor): Stephen Chinedu vào sân thay Muhammadali Dilshodbekov.

27' Al-Ittihad FC ép sân Cầm bóng: Al-Ittihad FC 52% - 48% Pakhtakor, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 0 - 1.

13' Al-Ittihad FC ép sân Cầm bóng: Al-Ittihad FC 58% - 42% Pakhtakor, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 2 - 0); phạm lỗi 0 - 3, cứu thua 0 - 1.

7' BÀN THẮNG! Al-Ittihad FC (1-0) Phút 7': Muhannad Al-Shanqeeti (Al-Ittihad FC) lập công (kiến tạo: Marwan Al-Sahafi). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Al-Ittihad FC tiếp đón Pakhtakor.

Cập nhật lúc 01:59 24/11/2026

Đội hình chính thức Al-Ittihad FC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jens Wissing Pakhtakor Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Kamoliddin Tadzhiev 1 P. Rajković 13 Muhannad Al Shanqiti 6 Saad Al Mosa 2 Danilo Pereira 25 F. Abdi 30 D. Lopy 8 Mukhtar Ali 22 Marwan Al Sahafi 10 H. Aouar 34 S. Bergwijn 99 G. Ilenikhena 12 V. Nazarov 22 Mukhammad-Bobur Karimov 55 Abdumajidov 4 Zayed Tahseen 34 Nasrullayev 23 Abdurauf Bo'riyev 10 A. Mozgovoy 17 D. Khamdamov 77 O. Bozorov 50 Flamarion 13 Dilshodbekov Dự bị Al-Ittihad FC 23 G. Wijnaldum 50 Mohammed Al Absi 27 Ahmed Al Ghamdi 32 Ahmed Al Julaydan 88 Osama Al Mermesh 29 Farhah Al Shamrani 11 Saleh Al Shehri 66 Mohammed Barnawi 21 Y. En-Nesyri Pakhtakor 8 D. Saitov 35 S. Kuvvatov 9 I. Ibragimov 29 Aymen Hussein 11 H. Erkinov 90 S. Chinedu 44 D. Ermanov 33 Kuvanishbek Saydaliev 18 Abubakir Shukurullaev Cập nhật đội hình lúc 00:49 24/11/2026

Al-Ittihad FC Thống kê Pakhtakor 47% Kiểm soát bóng 53% 8 Dứt điểm 6 3 Trúng đích 1 3 Phạt góc 2 3 Phạm lỗi 4 2 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 2

Al-Ittihad FC bước vào trận đấu với Pakhtakor trong vai trò đội đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đội chủ nhà đứng hạng 10 với 4 điểm và có chuỗi kết quả khá tích cực trong 5 trận gần nhất. Pakhtakor đứng hạng 14 với 2 điểm, cần một kết quả tốt để thu hẹp khoảng cách.

Trận đấu diễn ra lúc 01:15 ngày 24/11/2026 trên sân Alinma Stadium.

Al-Ittihad FC giữ vị thế chủ động

Trên bảng xếp hạng, Al-Ittihad FC hơn Pakhtakor bốn bậc và hai điểm. Khoảng cách này chưa lớn, nhưng đủ để đội chủ nhà có lợi thế tâm lý khi được thi đấu trên sân nhà.

Phong độ gần đây càng củng cố vị thế đó. Trong 5 trận gần nhất, Al-Ittihad FC thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, ba chiến thắng đến ở những trận cách xa hiện tại hơn, còn trận gần nhất là một thất bại.

Phong độ thất thường của Pakhtakor

Trong khi đó, Pakhtakor có chuỗi kết quả thiếu ổn định. Đội khách thắng 2 trận và thua 3 trận trong 5 lần ra sân gần nhất, đồng thời cũng thua ở trận vừa qua.

Chuỗi kết quả của Pakhtakor xen kẽ giữa thắng và thua, cho thấy đội chưa duy trì được nhịp độ liên tục. Với 2 điểm và vị trí thứ 14, họ cần sự bền bỉ hơn nếu muốn thu hẹp khoảng cách với nhóm phía trên.

Điểm then chốt của trận đấu

Cả hai đội cùng đang tìm lại cảm giác chiến thắng sau thất bại ở trận gần nhất. Vì vậy, khả năng phục hồi tinh thần sẽ là yếu tố đáng chú ý ngay từ những phút đầu.

Al-Ittihad FC có lợi thế về chuỗi thành tích tổng thể và sân nhà. Pakhtakor lại đứng trước cơ hội tạo bất ngờ nếu giữ được sự tập trung và tận dụng tốt các tình huống hiếm hoi.

Nhận định

Dựa trên vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ gần đây, Al-Ittihad FC có phần nhỉnh hơn. Tuy vậy, khoảng cách giữa hai đội chỉ là hai điểm, và cả hai cùng thua ở trận vừa qua, nên diễn biến trận đấu hoàn toàn có thể xoay chuyển. Đây là cuộc chạm trán đáng theo dõi với đội chủ nhà đang muốn giữ nhịp bám đuổi nhóm đầu.

Al-Ittihad FC 5 trận gần nhất B H T T T 5 Trận 2-1-2 T-H-B 9 Ghi (TB 1.8) 9 Thủng lưới Pakhtakor 5 trận gần nhất B T B T B 5 Trận 1-2-2 T-H-B 7 Ghi (TB 1.4) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al Ain 4 4 0 0 +11 12 T T T T 2 Al-Hilal Saudi FC 4 3 0 1 +3 9 T B T T 3 Esteghlal FC 4 3 0 1 +3 9 T B T T … 9 Neftchi 4 1 1 2 -2 4 H B B T 10 Al-Ittihad FC 4 1 1 2 -3 4 B T B H T 11 Al-Wasl FC 3 1 0 2 -2 3 T B B … 13 Tractor Sazi 4 0 2 2 -2 2 H B H B 14 Pakhtakor 4 0 2 2 -5 2 B B H H T 15 Al Sadd 4 0 2 2 -5 2 H H B B …