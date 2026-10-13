TRỰC TIẾP Trực tiếp Al-Ittihad FC vs Shabab Al Ahli Dubai: Shabab Al Ahli Dubai mở tỷ số Al-Ittihad FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, chỉ kém Shabab Al Ahli Dubai 2 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 01:15 ngày 14/10/2026 tại sân Alinma Stadium.

Al-Ittihad FC 0 - 1 Shabab Al Ahli Dubai Hiệp 1 — phút 16' 16' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Al-Ittihad FC 0 - 1 Shabab Al Ahli Dubai.

12' Al-Ittihad FC ép sân Cầm bóng: Al-Ittihad FC 86% - 14% Shabab Al Ahli Dubai, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 0 - 1.

7' BÀN THẮNG! Shabab Al Ahli Dubai (0-1) Phút 7': Sardar Azmoun (Shabab Al Ahli Dubai) lập công (kiến tạo: Guilherme da Silva Goncalves). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Al-Ittihad FC tiếp đón Shabab Al Ahli Dubai.

Cập nhật lúc 01:31 14/10/2026

Đội hình chính thức Al-Ittihad FC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jens Wissing Shabab Al Ahli Dubai Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV André Jardine 1 P. Rajković 32 Ahmed Al Julaydan 2 Danilo Pereira 4 J. Šimić 25 F. Abdi 5 R. Rios 30 D. Lopy 99 G. Ilenikhena 23 G. Wijnaldum 34 S. Bergwijn 21 Y. En-Nesyri 33 Matheus Donelli 3 Igor Gomes 4 W. Faes 13 Renan 31 Kauan Santos 88 N. Maksimović 80 Breno Cascardo 24 J. Markelo 6 S. Ezatolahi 77 Guilherme Bala 20 S. Azmoun Dự bị Al-Ittihad FC 50 Mohammed Al Absi 8 Mukhtar Ali 88 Osama Al Mermesh 6 Saad Al Mosa 22 Marwan Al Sahafi 29 Farhah Al Shamrani 13 Muhannad Al Shanqiti 11 Saleh Al Shehri 10 H. Aouar Shabab Al Ahli Dubai 16 Rikelme 19 Mateusão 79 João Marcelo 5 E. Irala 9 R. Ghandipour 44 Jorge Fernandes 21 Sultan Adil 1 Rakaan Waleed 26 Eid Khamis Al-Nuaimi Cập nhật đội hình lúc 00:47 14/10/2026

Al-Ittihad FC Thống kê Shabab Al Ahli Dubai 86% Kiểm soát bóng 14% 1 Dứt điểm 1 1 Trúng đích 1 2 Phạt góc 0 0 Phạm lỗi 1 0 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 1

Al-Ittihad FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận gặp Shabab Al Ahli Dubai lúc 01:15 ngày 14/10/2026 trên sân Alinma Stadium là cơ hội để họ rút ngắn khoảng cách với nhóm phía trên. Hiện Al-Ittihad FC đứng hạng 11 với 1 điểm, còn Shabab Al Ahli Dubai đứng hạng 6 với 3 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 2 điểm.

Cuộc đua tốp đầu còn rất sít sao

Bảng xếp hạng cho thấy sự chênh lệch giữa hai đội không lớn. Shabab Al Ahli Dubai nhỉnh hơn 5 bậc, nhưng chỉ hơn 2 điểm. Với khoảng cách mong manh như vậy, một kết quả tích cực có thể thay đổi đáng kể vị trí của Al-Ittihad FC.

Vì thế, trận đấu này mang ý nghĩa vượt ra ngoài 3 điểm thông thường. Đây là cuộc đối đầu trực tiếp giữa một đội đang đứng trong nhóm đầu và một đội đang cố gắng bám theo.

Phong độ: Al-Ittihad FC đang trên đà đi lên

Trong 5 trận gần nhất, Al-Ittihad FC thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Trận thua duy nhất là trận mới đây nhất, trong khi 3 trận trước đó đều là chiến thắng liên tiếp.

Điều này cho thấy đội bóng có nền tảng phong độ khá tốt, dù vừa để lỡ nhịp ở lượt đấu gần nhất. Bài toán của họ là phản ứng nhanh sau thất bại để giữ lại mạch thăng hoa trước đó.

Shabab Al Ahli Dubai: bất bại nhưng thiên về hòa

Shabab Al Ahli Dubai có chuỗi 5 trận gần nhất không biết đến thất bại, với 2 trận thắng và 3 trận hòa. Đây là dấu hiệu của một tập thể vững vàng, khó bị đánh bại.

Tuy nhiên, việc hòa tới 3 trận cũng cho thấy đội khách chưa thật sự dứt điểm được các trận đấu. Nếu muốn củng cố vị trí trong nhóm đầu, họ cần biến những trận cân bằng thành chiến thắng nhiều hơn.

Lần chạm trán gần nhất nghiêng về Shabab Al Ahli Dubai

Hai đội từng gặp nhau 1 lần gần đây, và Shabab Al Ahli Dubai là bên giành chiến thắng. Đó là lợi thế tinh thần nhất định cho đội khách. Tuy vậy, chỉ một lần gặp nhau chưa đủ để rút ra xu hướng rõ ràng, nên yếu tố phong độ hiện tại vẫn đáng chú ý hơn.

Điểm then chốt của trận đấu

Trận đấu có thể xoay quanh sự đối lập giữa hai bức tranh phong độ. Al-Ittihad FC có nhiều chiến thắng hơn nhưng vừa thua trận gần nhất. Shabab Al Ahli Dubai chưa thua trận nào trong 5 lượt đấu gần đây nhưng hòa nhiều.

Al-Ittihad FC cần khởi đầu tập trung để xóa đi dư âm trận thua gần nhất.

Shabab Al Ahli Dubai cần biến sự chắc chắn thành hiệu quả để giành trọn điểm số.

Khoảng cách chỉ 2 điểm khiến cả hai đều có động lực lớn để chiến thắng.

Nhận định

Nhìn chung, đây là trận đấu cân bằng giữa hai đội có phong độ tích cực theo những cách khác nhau. Shabab Al Ahli Dubai có lợi thế về thứ hạng, sự ổn định và kết quả lần gặp gần nhất. Ngược lại, Al-Ittihad FC sở hữu chuỗi thắng ấn tượng trước trận thua mới nhất cùng lợi thế sân Alinma Stadium. Một kết quả tốt có thể giúp Al-Ittihad FC áp sát hơn nữa nhóm đầu bảng.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Al-Ittihad FC · 0 thắng 0 hòa Shabab Al Ahli Dubai · 1 thắng Al-Ittihad FC 0 - 1 Shabab Al Ahli Dubai SAA

Al-Ittihad FC 5 trận gần nhất B H T T T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 2 Thủng lưới Shabab Al Ahli Dubai 5 trận gần nhất T H H T H 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al Ain 2 2 0 0 +7 6 T T 2 Esteghlal FC 2 2 0 0 +4 6 T T 3 Al-Ahli Jeddah 2 1 1 0 +2 4 T H … 5 Al-Hilal Saudi FC 1 1 0 0 +1 3 T 6 Shabab Al Ahli Dubai 1 1 0 0 +1 3 T 7 Neftchi 2 1 0 1 -1 3 B T … 10 Al Shamal 2 0 2 0 0 2 H H 11 Al-Ittihad FC 1 0 1 0 0 1 H T 12 Tractor Sazi 2 0 1 1 -1 1 H B …