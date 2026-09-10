TRỰC TIẾP Trực tiếp Al Kholood vs Al-Qadisiyah FC: Al-Qadisiyah FC nhân đôi cách biệt Al Kholood nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đối đầu Al-Qadisiyah FC lúc 20:50 ngày 09/10/2026 trong màn so tài tâm điểm của cuộc đua thứ hạng ở tốp đầu.

Al Kholood 0 - 2 Al-Qadisiyah FC Hiệp 1 — phút 39' 39' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Al Kholood 0 - 2 Al-Qadisiyah FC.

37' Al-Qadisiyah FC ép sân Cầm bóng: Al Kholood 39% - 61% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 1 - 0.

25' Al-Qadisiyah FC ép sân Cầm bóng: Al Kholood 34% - 66% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 1 - 6 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 0.

13' Al-Qadisiyah FC ép sân Cầm bóng: Al Kholood 27% - 73% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 2.

13' BÀN THẮNG! Al-Qadisiyah FC (0-2) Phút 13': Christopher Bonsu Baah (Al-Qadisiyah FC) lập công (kiến tạo: Julián Quiñones). Tỷ số: 0 - 2.

4' BÀN THẮNG! Al-Qadisiyah FC (0-1) Phút 4': Tijjani Reijnders (Al-Qadisiyah FC) lập công (kiến tạo: Mateo Retegui). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Al Kholood tiếp đón Al-Qadisiyah FC.

Cập nhật lúc 21:30 09/10/2026

Đội hình chính thức Al Kholood Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Buckingham Al-Qadisiyah FC Sơ đồ 3-5-2 · HLV Brendan Rodgers 1 Hamed Abdullah Yousef 24 O. Abdulghani 47 Abdulrahman Al Obaid 25 Mansour Camara 7 Sultan Al Shehri 6 J. Buckley 8 S. Cissé 70 Muhammad Sawan 10 Iker Kortajarena 11 Coba 22 J. Domingues 1 K. Casteels 4 Jehad Abdullatif Ahm 6 Nacho 17 G. Álvarez 2 Mohammed Abu Al Shamat 5 J. Weigl 14 T. Reijnders 10 Musab Al Juwayr 22 C. Bonsu Baah 32 M. Retegui 33 J. Quiñones Dự bị Al Kholood 52 R. Jaman 67 Mohammed Al Rashidi 39 Abdulrahman Al Dosari 30 Mohammed Mazyad Alshammari 48 Muhannad Al Yahya 26 Yaseen Al Zubaidi 41 Ibrahem Barabaa 77 A. Essomba Al-Qadisiyah FC 15 Mohammed Al Qahtani 9 Abdullah Al Salem 12 Yasir Al Shahrani 35 A. Al Siyahi 19 Haitham Asiri 27 E. Houssa 28 Ahmed Al Kassar 18 Abdulmalik Al-Jaber 7 Turki Al Ammar Cập nhật đội hình lúc 20:23 09/10/2026

Al Kholood Thống kê Al-Qadisiyah FC 39% Kiểm soát bóng 61% 3 Dứt điểm 6 0 Trúng đích 3 2 Phạt góc 2 4 Phạm lỗi 4 0 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 0

Al Kholood bước vào màn so tài trên sân vận động Al Hazm Club Stadium với mục tiêu rõ ràng là tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục. Cuộc tiếp đón Al-Qadisiyah FC diễn ra lúc 20:50 ngày 09/10/2026 mang tính chất bản lề cho cả hai câu lạc bộ trong việc định hình cục diện nhóm đầu bảng xếp hạng.

Khoảng cách điểm số và vị thế trên bảng xếp hạng

Hiện tại, Al Kholood đang đứng ở vị trí thứ 7 với 12 điểm tích lũy được. Khoảng cách giữa họ và nhóm phía trên vẫn nằm trong tầm kiểm soát, biến mỗi vòng đấu trở thành cơ hội để đội chủ nhà thu hẹp điểm số trong cuộc đua cạnh tranh vị trí tham dự đấu trường châu lục.

Ở bên kia chiến tuyến, Al-Qadisiyah FC nắm giữ vị trí thứ 4 với 16 điểm. Với cách biệt 4 điểm so với chính đối thủ, đội khách có mục tiêu bảo vệ vững chắc vị trí thuộc tốp đầu, đồng thời gia tăng sức ép lên nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng.

Tương quan phong độ trước giờ bóng lăn

Xét về phong độ thi đấu trong 5 trận gần nhất, Al Kholood thể hiện màn trình diễn tương đối cân bằng khi giành được 2 chiến thắng, 2 trận hòa và phải nhận 1 thất bại. Dù duy trì được khả năng tích lũy điểm số, sự thiếu ổn định ở các thời điểm then chốt vẫn là điều đội chủ nhà cần khắc phục nếu muốn tạo nên bước bứt phá.

Trái lại, Al-Qadisiyah FC đang sở hữu phong độ rất thuyết phục. Trong 5 lần ra quân gần nhất, đội khách giành tới 4 chiến thắng và chỉ chấp nhận chia điểm đúng 1 lần. Chuỗi trận bất bại liên tiếp giúp Al-Qadisiyah FC duy trì tinh thần hưng phấn cùng lối chơi gắn kết.

Cán cân đối đầu nghiêng về đội khách

Lịch sử đối đầu gần đây đang ghi nhận sự vượt trội rõ rệt từ phía Al-Qadisiyah FC. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai bên, Al-Qadisiyah FC toàn thắng cả 5 trận, trong khi Al Kholood không có được bất kỳ trận thắng hay trận hòa nào trước đối thủ này.

Sự áp đảo tuyệt đối về thành tích đối đầu chắc chắn mang lại sự tự tin lớn cho Al-Qadisiyah FC. Ngược lại, Al Kholood sẽ phải nỗ lực tối đa để vượt qua áp lực tâm lý từ quá khứ, tận dụng tối đa điểm tựa sân nhà Al Hazm Club Stadium nhằm tìm kiếm một kết quả tích cực và tiếp tục theo đuổi mục tiêu đã đề ra.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al Kholood · 0 thắng 0 hòa Al-Qadisiyah FC · 5 thắng Al Kholood 1 - 4 Al-Qadisiyah FC AF Al-Qadisiyah FC 4 - 0 Al Kholood AF Al-Qadisiyah FC 4 - 1 Al Kholood AF Al Kholood 0 - 3 Al-Qadisiyah FC AF Al-Qadisiyah FC 2 - 0 Al Kholood AF

Al Kholood 5 trận gần nhất B T H T H 7 Trận 3-3-1 T-H-B 12 Ghi (TB 1.7) 10 Thủng lưới Al-Qadisiyah FC 5 trận gần nhất T H T T T 7 Trận 5-1-1 T-H-B 16 Ghi (TB 2.3) 8 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Hilal Saudi FC 7 6 0 1 +18 18 T B T T T 2 Al-Ittihad FC 7 5 2 0 +6 17 T T T H T 3 Al-Nassr 7 5 1 1 +9 16 H T B T T 4 Al-Qadisiyah FC 7 5 1 1 +8 16 H T T T T 5 NEOM 7 5 0 2 +7 15 T T T B B 6 Al-Ahli Jeddah 7 4 0 3 +6 12 T B T B B 7 Al Kholood 7 3 3 1 +2 12 B T H T H 8 Al Diriyah 7 3 2 2 +2 11 H T B T H …