Trực tiếp Al Kholood vs Al-Qadisiyah FC: Al-Qadisiyah FC nhân đôi cách biệt

Về Báo Hà Tĩnh

TRỰC TIẾPTrực tiếp Al Kholood vs Al-Qadisiyah FC: Al-Qadisiyah FC nhân đôi cách biệt

Văn Thể09/10/2026 15:56

Al Kholood nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đối đầu Al-Qadisiyah FC lúc 20:50 ngày 09/10/2026 trong màn so tài tâm điểm của cuộc đua thứ hạng ở tốp đầu.

Al Kholood0 - 2Al-Qadisiyah FCHiệp 1 — phút 39'
  • 39'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Al Kholood 0 - 2 Al-Qadisiyah FC.

  • 37'Al-Qadisiyah FC ép sân

    Cầm bóng: Al Kholood 39% - 61% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 1 - 0.

  • 25'Al-Qadisiyah FC ép sân

    Cầm bóng: Al Kholood 34% - 66% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 1 - 6 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 0.

  • 13'Al-Qadisiyah FC ép sân

    Cầm bóng: Al Kholood 27% - 73% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 2.

  • 13'BÀN THẮNG! Al-Qadisiyah FC (0-2)

    Phút 13': Christopher Bonsu Baah (Al-Qadisiyah FC) lập công (kiến tạo: Julián Quiñones). Tỷ số: 0 - 2.

  • 4'BÀN THẮNG! Al-Qadisiyah FC (0-1)

    Phút 4': Tijjani Reijnders (Al-Qadisiyah FC) lập công (kiến tạo: Mateo Retegui). Tỷ số: 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Al Kholood tiếp đón Al-Qadisiyah FC.

Cập nhật lúc 21:30 09/10/2026

Đội hình chính thức
Al Kholood
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Buckingham
Al-Qadisiyah FC
Sơ đồ 3-5-2 · HLV Brendan Rodgers
1
Hamed Abdullah Yousef
24
O. Abdulghani
47
Abdulrahman Al Obaid
25
Mansour Camara
7
Sultan Al Shehri
6
J. Buckley
8
S. Cissé
70
Muhammad Sawan
10
Iker Kortajarena
11
Coba
22
J. Domingues
1
K. Casteels
4
Jehad Abdullatif Ahm
6
Nacho
17
G. Álvarez
2
Mohammed Abu Al Shamat
5
J. Weigl
14
T. Reijnders
10
Musab Al Juwayr
22
C. Bonsu Baah
32
M. Retegui
33
J. Quiñones
Dự bị
Al Kholood
52 R. Jaman67 Mohammed Al Rashidi39 Abdulrahman Al Dosari30 Mohammed Mazyad Alshammari48 Muhannad Al Yahya26 Yaseen Al Zubaidi41 Ibrahem Barabaa77 A. Essomba
Al-Qadisiyah FC
15 Mohammed Al Qahtani9 Abdullah Al Salem12 Yasir Al Shahrani35 A. Al Siyahi19 Haitham Asiri27 E. Houssa28 Ahmed Al Kassar18 Abdulmalik Al-Jaber7 Turki Al Ammar
Cập nhật đội hình lúc 20:23 09/10/2026
Al KholoodThống kêAl-Qadisiyah FC
39%
Kiểm soát bóng
61%
3
Dứt điểm
6
0
Trúng đích
3
2
Phạt góc
2
4
Phạm lỗi
4
0
Việt vị
1
1
Thủ môn cứu thua
0

Al Kholood bước vào màn so tài trên sân vận động Al Hazm Club Stadium với mục tiêu rõ ràng là tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục. Cuộc tiếp đón Al-Qadisiyah FC diễn ra lúc 20:50 ngày 09/10/2026 mang tính chất bản lề cho cả hai câu lạc bộ trong việc định hình cục diện nhóm đầu bảng xếp hạng.

Khoảng cách điểm số và vị thế trên bảng xếp hạng

Hiện tại, Al Kholood đang đứng ở vị trí thứ 7 với 12 điểm tích lũy được. Khoảng cách giữa họ và nhóm phía trên vẫn nằm trong tầm kiểm soát, biến mỗi vòng đấu trở thành cơ hội để đội chủ nhà thu hẹp điểm số trong cuộc đua cạnh tranh vị trí tham dự đấu trường châu lục.

Ở bên kia chiến tuyến, Al-Qadisiyah FC nắm giữ vị trí thứ 4 với 16 điểm. Với cách biệt 4 điểm so với chính đối thủ, đội khách có mục tiêu bảo vệ vững chắc vị trí thuộc tốp đầu, đồng thời gia tăng sức ép lên nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng.

Tương quan phong độ trước giờ bóng lăn

Xét về phong độ thi đấu trong 5 trận gần nhất, Al Kholood thể hiện màn trình diễn tương đối cân bằng khi giành được 2 chiến thắng, 2 trận hòa và phải nhận 1 thất bại. Dù duy trì được khả năng tích lũy điểm số, sự thiếu ổn định ở các thời điểm then chốt vẫn là điều đội chủ nhà cần khắc phục nếu muốn tạo nên bước bứt phá.

Trái lại, Al-Qadisiyah FC đang sở hữu phong độ rất thuyết phục. Trong 5 lần ra quân gần nhất, đội khách giành tới 4 chiến thắng và chỉ chấp nhận chia điểm đúng 1 lần. Chuỗi trận bất bại liên tiếp giúp Al-Qadisiyah FC duy trì tinh thần hưng phấn cùng lối chơi gắn kết.

Cán cân đối đầu nghiêng về đội khách

Lịch sử đối đầu gần đây đang ghi nhận sự vượt trội rõ rệt từ phía Al-Qadisiyah FC. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai bên, Al-Qadisiyah FC toàn thắng cả 5 trận, trong khi Al Kholood không có được bất kỳ trận thắng hay trận hòa nào trước đối thủ này.

Sự áp đảo tuyệt đối về thành tích đối đầu chắc chắn mang lại sự tự tin lớn cho Al-Qadisiyah FC. Ngược lại, Al Kholood sẽ phải nỗ lực tối đa để vượt qua áp lực tâm lý từ quá khứ, tận dụng tối đa điểm tựa sân nhà Al Hazm Club Stadium nhằm tìm kiếm một kết quả tích cực và tiếp tục theo đuổi mục tiêu đã đề ra.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Al Kholood · 0 thắng0 hòaAl-Qadisiyah FC · 5 thắng
08/03/2026
Al Kholood
1 - 4
Al-Qadisiyah FC
AF
07/11/2025
Al-Qadisiyah FC
4 - 0
Al Kholood
AF
03/05/2025
Al-Qadisiyah FC
4 - 1
Al Kholood
AF
06/12/2024
Al Kholood
0 - 3
Al-Qadisiyah FC
AF
09/03/2024
Al-Qadisiyah FC
2 - 0
Al Kholood
AF
Al Kholood
5 trận gần nhất
BTHTH
7
Trận
3-3-1
T-H-B
12
Ghi (TB 1.7)
10
Thủng lưới
Al-Qadisiyah FC
5 trận gần nhất
THTTT
7
Trận
5-1-1
T-H-B
16
Ghi (TB 2.3)
8
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al-Hilal Saudi FC7601+1818TBTTT
2Al-Ittihad FC7520+617TTTHT
3Al-Nassr7511+916HTBTT
4Al-Qadisiyah FC7511+816HTTTT
5NEOM7502+715TTTBB
6Al-Ahli Jeddah7403+612TBTBB
7Al Kholood7331+212BTHTH
8Al Diriyah7322+211HTBTH

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Trực tiếp Al Kholood vs Al-Qadisiyah FC: Al-Qadisiyah FC nhân đôi cách biệt
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO