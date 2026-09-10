Trực tiếp Al-Nassr vs Al Diriyah: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Al-Nassr vs Al Diriyah: Đội hình xuất phát

Văn Thể09/10/2026 19:56

Al-Nassr bước vào trận đón tiếp Al Diriyah trên sân nhà Al-Awwal Park với quyết tâm giành chiến thắng nhằm tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu trên bảng xếp hạng.

Al-NassrvsAl DiriyahSẮP BẮT ĐẦU • 01:00
  • 01:00Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Al-Nassr và Al Diriyah đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 01:00.

Cập nhật lúc 00:33 10/10/2026

Đội hình chính thức
Al-Nassr
Sơ đồ 4-4-2 · HLV A. Postecoglou
Al Diriyah
Sơ đồ · HLV Bruno Lage
24
Bento
12
Nawaf Boushal
3
M. Simakan
26
Íñigo Martínez
70
Awad Aman
21
K. Coman
11
Samú Costa
17
Abdullah Al Khaibari
10
S. Mané
79
João Félix
7
Cristiano Ronaldo
Dự bị
Al-Nassr
94 A. Sufyani23 Ayman Yahya50 Majed Qasheesh60 Saad Haqawi4 Nader Al Sharari6 Saad Al Nasser22 Abdulhadi Ali Al Alwan9 Abdullah Al Hamdan14 Sami Al Naji
Cập nhật đội hình lúc 00:33 10/10/2026

Al-Nassr đang đứng trước cơ hội quan trọng để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu khi tiếp đón Al Diriyah trên sân nhà Al-Awwal Park vào lúc 01h00 ngày 10/10/2026. Với vị trí thứ 3 cùng 16 điểm hiện có, đội chủ nhà cần tối đa hóa điểm số nhằm duy trì sức ép lên nhóm phía trên bảng xếp hạng.

Cuộc đua thứ hạng và phong độ hai đội

Trên bảng xếp hạng, Al-Nassr đang giữ vị trí thứ 3 với 16 điểm, tạo khoảng cách 5 điểm so với Al Diriyah hiện đứng thứ 8 với 11 điểm. Xét 5 lần ra sân gần nhất, đội bóng chủ quản sân Al-Awwal Park đã giành được 3 chiến thắng, 1 trận hòa và nhận 1 thất bại. Đáng chú ý, đội chủ nhà đang duy trì mạch 2 trận thắng liên tiếp ở những vòng đấu vừa qua.

Ở chiều ngược lại, Al Diriyah bước vào chuyến làm khách với phong độ gồm 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua trong 5 trận gần nhất. Đội khách vừa trải qua một trận hòa ở lần xuất quân mới nhất. Dù thể hiện sự ổn định tương đối, việc phải thi đấu xa nhà trước một đối thủ đang nằm trong tốp 3 sẽ mang tới thử thách đáng kể cho đại diện xếp thứ 8.

Điểm tựa sân bãi và ưu thế đối đầu

Ưu thế từ kết quả gặp nhau gần nhất đang nghiêng về đội chủ nhà. Trong 1 lần chạm trán gần nhất, Al-Nassr đã giành chiến thắng trước Al Diriyah. Kết quả thuận lợi này mang lại sự tự tin lớn cho các cầu thủ chủ nhà khi tái ngộ đối thủ quen thuộc trên thảm cỏ Al-Awwal Park.

Về cách tiếp cận trận đấu, Al-Nassr nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ, đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm lợi thế sớm. Trong khi đó, Al Diriyah nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự an toàn ở tuyến phòng ngự để hạn chế sức ép trước khi nghĩ đến những pha phản công chuyển trạng thái.

Cục diện và xu hướng trận đấu

Với lợi thế sân bãi cùng vị thế vượt trội trên bảng tổng sắp, Al-Nassr đang nắm giữ nhiều điều kiện thuận lợi để làm chủ trận đấu. Nếu duy trì sự hiệu quả như trong 2 chiến thắng gần đây, đội bóng áo vàng hoàn toàn đủ khả năng giành trọn điểm số tại Al-Awwal Park để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Al-Nassr · 1 thắng0 hòaAl Diriyah · 0 thắng
19/08/2026
Vòng 1/16
Al Diriyah
1 - 4
Al-Nassr
AL-
Al-Nassr
5 trận gần nhất
BHTBT
7
Trận
5-1-1
T-H-B
16
Ghi (TB 2.3)
7
Thủng lưới
Al Diriyah
5 trận gần nhất
HTBTH
7
Trận
3-2-2
T-H-B
7
Ghi (TB 1.0)
5
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al-Hilal Saudi FC7601+1818TBTTT
2Al-Ittihad FC7520+617TTTHT
3Al-Nassr7511+916HTBTT
4Al-Qadisiyah FC7511+816HTTTT
7Al Kholood7331+212BTHTH
8Al Diriyah7322+211HTBTH
9Al-Ettifaq7322011HHTBB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Al-Nassr vs Al Diriyah: Đội hình xuất phát
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