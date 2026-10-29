Trực tiếp Al-Nassr vs Al Kholood: Al-Nassr vượt lên dẫn trước

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Al-Nassr vs Al Kholood: Al-Nassr vượt lên dẫn trước

Văn Thể29/10/2026 20:15

Al-Nassr còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đứng thứ hai với 25 điểm, thắng cả 4 trận gần nhất. Hai đội gặp nhau lúc 01:00 ngày 30/10/2026 tại Al-Awwal Park.

Al-Nassr3 - 2Al KholoodHiệp 1 — phút 45'
  • 45'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Al-Nassr 3 - 2 Al Kholood.

  • 45+4'BÀN THẮNG! Al-Nassr (3-2)

    Phút 45+4': Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) lập công. Tỷ số: 3 - 2.

  • 45+2'BÀN THẮNG! Al Kholood (2-2)

    Phút 45+2': Antoine Loic Essomba Bikoula (Al Kholood) lập công (kiến tạo: Julien Domingues). Tỷ số: 2 - 2.

  • 41'Al-Nassr ép sân

    Cầm bóng: Al-Nassr 57% - 43% Al Kholood, dứt điểm 9 - 3 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 2 - 2.

  • 38'BÀN THẮNG! Al-Nassr (2-1)

    Phút 38': Sadio Mané (Al-Nassr) lập công (kiến tạo: Joao Felix). Tỷ số: 2 - 1.

  • 28'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Al-Nassr 44% - 56% Al Kholood, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 1 - 1.

  • 24'BÀN THẮNG! Al-Nassr (1-1)

    Phút 24': Angelo Borges (Al-Nassr) lập công (kiến tạo: Joao Felix). Tỷ số: 1 - 1.

  • 20'Thẻ vàng

    Phút 20': Angelo Borges (Al-Nassr) nhận thẻ vàng (Not Retreating).

  • 16'BÀN THẮNG! Al Kholood (0-1)

    Phút 16': Julien Domingues (Al Kholood) lập công (kiến tạo: Abdulrahman Al-Dosari). Tỷ số: 0 - 1.

  • 14'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Al-Nassr 47% - 53% Al Kholood, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 1 - 1.

  • 14'Thẻ vàng

    Phút 14': John Buckley (Al Kholood) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 12'VAR

    Phút 12': Bàn thắng không được công nhận — Cristiano Ronaldo (Al-Nassr).

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Al-Nassr tiếp đón Al Kholood.

Cập nhật lúc 01:49 30/10/2026

Đội hình chính thức
Al-Nassr
Sơ đồ 4-4-2 · HLV A. Postecoglou
Al Kholood
Sơ đồ 4-3-3 · HLV D. Buckingham
24
Bento
12
Nawaf Boushal
3
M. Simakan
26
Íñigo Martínez
23
Ayman Yahya
9
Abdullah Al Hamdan
17
Abdullah Al Khaibari
20
Ângelo
10
S. Mané
79
João Félix
7
Cristiano Ronaldo
1
Hamed Abdullah Yousef
15
Ramzi Solan
38
S. Pinas
25
Mansour Camara
7
Sultan Al Shehri
39
Abdulrahman Al Dosari
6
J. Buckley
10
Iker Kortajarena
77
A. Essomba
22
J. Domingues
11
Coba
Dự bị
Al-Nassr
56 R. Al Ghamdi5 Abdulelah Al Amri22 Abdulhadi Al Alwan83 Salem Al Najdi14 Sami Al Naji6 Saad Al Nasser70 Awad Aman29 Abdulrahman Ghareeb8 Hayder Abdulkareem
Al Kholood
48 Muhannad Al Yahya30 Mohammed Mazyad Alshammari67 Mohammed Al Rashidi47 Abdulrahman Al Obaid24 O. Abdulghani26 Yaseen Al Zubaidi99 Guga70 Muhammad Sawan23 Yazan Madani
Cập nhật đội hình lúc 00:32 30/10/2026
Al-NassrThống kêAl Kholood
57%
Kiểm soát bóng
43%
9
Dứt điểm
3
5
Trúng đích
3
4
Phạt góc
0
8
Phạm lỗi
5
1
Việt vị
1
2
Thủ môn cứu thua
2

Al-Nassr bước vào trận gặp Al Kholood với cơ hội bám đuổi ngôi đầu còn nguyên. Đội bóng đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng với 25 điểm và thắng cả 4 trận gần nhất. Đối thủ chỉ có 12 điểm, đứng thứ chín và đang trải qua chuỗi kết quả kém.

Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 30/10/2026 trên sân Al-Awwal Park. Với Al-Nassr, đây là dịp để duy trì nhịp thắng và giữ khoảng cách với nhóm đầu bảng.

Al-Nassr giữ mạch thắng trọn vẹn

Phong độ là điểm tựa lớn nhất của Al-Nassr lúc này. Đội thắng cả 4 trận gần nhất, một chuỗi cho thấy sự ổn định và niềm tin đang ở mức cao.

Vị trí thứ hai với 25 điểm phản ánh một mùa giải vận hành tốt. Mỗi chiến thắng thêm nữa đều giúp Al-Nassr giữ vững vị thế trong cuộc đua phía trên.

Al Kholood sa sút trước thử thách lớn

Ở chiều ngược lại, Al Kholood đang ở giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội thua 4 trận và chỉ thắng 1 trận. Chuỗi 4 trận thua liên tiếp gần đây khiến tinh thần của đội khách khó ở trạng thái tốt nhất.

Hiện Al Kholood đứng thứ chín với 12 điểm. Khoảng cách 13 điểm so với Al-Nassr cho thấy chênh lệch đáng kể về thành tích giữa hai đội ở thời điểm này.

Thế đối đầu nghiêng về Al-Nassr

Lịch sử gặp gỡ gần đây cũng ủng hộ Al-Nassr. Trong 4 lần đối đầu gần nhất, Al-Nassr thắng 3 trận và hòa 1 trận, còn Al Kholood chưa giành được chiến thắng nào.

Thành tích này tạo lợi thế tâm lý cho đội chủ nhà. Al Kholood cần một màn trình diễn khác hẳn để phá vỡ xu hướng đó.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với đà thắng hiện tại, Al-Nassr nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ và gây áp lực từ sớm. Việc ghi bàn sớm sẽ giúp đội giảm bớt rủi ro trước một đối thủ đang thiếu tự tin.

Al Kholood cần giữ sự chắc chắn trong phòng ngự và hạn chế sai sót ngay từ đầu trận. Nếu cầm chân được đối thủ trong những phút đầu, đội khách mới có cơ hội cải thiện tinh thần và tìm kiếm điểm số.

Nhận định

Xét về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và thành tích đối đầu, Al-Nassr hội tụ nhiều yếu tố có lợi hơn. Đội đang thắng liên tục, đứng cao hơn nhiều bậc và chưa thua đối thủ trong 4 lần gặp gần nhất.

Al Kholood vẫn có thể gây khó khăn nếu thi đấu kỷ luật. Tuy nhiên, với chuỗi kết quả hiện tại, đội khách phải vượt qua một thử thách rất lớn để làm chậm bước tiến của Al-Nassr trong cuộc đua ngôi đầu.

Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
Al-Nassr · 3 thắng1 hòaAl Kholood · 0 thắng
31/01/2026
Al Kholood
0 - 3
Al-Nassr
AL-
15/09/2025
Al-Nassr
2 - 0
Al Kholood
AL-
15/03/2025
Al-Nassr
3 - 1
Al Kholood
AL-
25/10/2024
Al Kholood
3 - 3
Al-Nassr
Hòa
Al-Nassr
5 trận gần nhất
TTTT
10
Trận
8-1-1
T-H-B
23
Ghi (TB 2.3)
8
Thủng lưới
Al Kholood
5 trận gần nhất
BBBBT
10
Trận
3-3-4
T-H-B
14
Ghi (TB 1.4)
21
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al-Hilal Saudi FC10901+2127TTTTB
2Al-Nassr10811+1525TTTHT
3Al-Qadisiyah FC11812+1425BTTTH
8Al Diriyah11434-215BTHBH
9Al Kholood10334-712BBBBT
10Al Khaleej Saihat11263-712BTTHH

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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