Trực tiếp Al-Nassr vs Neftchi: Đội hình xuất phát

Về Báo Hà Tĩnh

TRỰC TIẾPTrực tiếp Al-Nassr vs Neftchi: Đội hình xuất phát

Văn Thể12/10/2026 20:16

Al-Nassr đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục dù hiện đứng hạng 16 với 0 điểm. Trận gặp Neftchi, đội xếp hạng 6, diễn ra lúc 01:15 ngày 13/10/2026 tại Al-Awwal Park.

Al-NassrvsNeftchiSẮP BẮT ĐẦU • 01:15
  • 01:15Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Al-Nassr và Neftchi đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 01:15.

Cập nhật lúc 00:47 13/10/2026

Đội hình chính thức
Al-Nassr
Sơ đồ 4-4-2 · HLV A. Postecoglou
Neftchi
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Islom Ismoilov
24
Bento
12
Nawaf Boushal
3
M. Simakan
26
Íñigo Martínez
70
Awad Aman
21
K. Coman
20
Ângelo
11
Samú Costa
10
S. Mané
79
João Félix
7
Cristiano Ronaldo
1
B. Ergashev
52
K. Kouao
6
Ibrokhimkhalil Yuldoshev
4
B. Ciger
3
Michel
10
J. Iskanderov
5
I. Alibaev
31
Yan Sasse
88
M. Forss
20
G'ofurov
7
A. Ismailov
Dự bị
Al-Nassr
4 Nader Al Sharari14 Sami Al Naji9 Abdullah Al Hamdan60 Saad Haqawi8 Hayder Abdulkareem23 Ayman Yahya53 A. Al Otaibi66 Sultan Abdullah Saad Al Mas
Neftchi
18 S. Perica77 Ratinho34 F. Sayfiyev71 Toshmirzaev45 A. Turaev21 Ubaydullayev32 Z. Marušić11 A. Jumayev8 V. Jovović
Cập nhật đội hình lúc 00:47 13/10/2026

Al-Nassr đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục, nhưng bảng xếp hạng cho thấy họ còn một quãng đường phải bù đắp. Đội bóng đứng hạng 16 với 0 điểm, trong khi Neftchi ở vị trí thứ 6 với 3 điểm. Cuộc gặp lúc 01:15 ngày 13/10/2026 tại Al-Awwal Park vì thế là phép thử đáng chú ý cho tham vọng của đội chủ nhà.

Al-Nassr cần điểm số để kéo gần khoảng cách

Trên bảng xếp hạng, Al-Nassr đang ở nửa dưới với 0 điểm. Muốn bám sát nhóm đầu, họ cần sớm có những kết quả tích cực. Đối thủ lần này lại là đội đang nằm trong nhóm đầu bảng.

Phong độ gần đây của Al-Nassr khá thất thường. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Chuỗi kết quả xen kẽ cho thấy đội chưa tạo được mạch ổn định, nhưng cũng có những trận cho thấy khả năng giành chiến thắng.

Đáng chú ý, trận gần nhất của Al-Nassr là một chiến thắng. Điều này có thể mang lại sự tự tin trước lượt đấu quan trọng gặp đối thủ xếp trên mình nhiều bậc.

Neftchi mang phong độ tốt đến Al-Awwal Park

Neftchi đến sân của Al-Nassr với vị thế đội xếp trên. Họ đang đứng hạng 6 với 3 điểm. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận.

Điểm sáng của Neftchi là mạch kết quả khá chắc chắn: không thua trong 4 trận gần nhất, trong đó có 3 chiến thắng. Chỉ trận cũ nhất trong chuỗi 5 trận là thất bại. Đây là tín hiệu cho thấy đội biết cách giữ kết quả và tích lũy điểm số đều đặn.

So sánh hai đội và điểm then chốt

Nhìn chung, Neftchi nhỉnh hơn về phong độ gần đây lẫn vị trí trên bảng xếp hạng. Ở chiều ngược lại, Al-Nassr có lợi thế thi đấu trên sân nhà và đang mang trong mình nhu cầu rõ ràng là phải có điểm.

  • Al-Nassr: hạng 16, 0 điểm, thắng 2 trận, hòa 1 trận, thua 2 trận trong 5 trận gần nhất.
  • Neftchi: hạng 6, 3 điểm, thắng 3 trận, hòa 1 trận, thua 1 trận trong 5 trận gần nhất.

Điểm then chốt có thể nằm ở sự ổn định. Neftchi đang có chuỗi kết quả tốt hơn và sẽ muốn duy trì vị trí trong nhóm đầu. Al-Nassr cần kiểm soát nhịp độ ngay từ đầu để tránh rơi vào thế phải đuổi theo, bởi mỗi điểm số lúc này đều có giá trị với đội bóng đang ở cuối nhóm giữa bảng.

Nhận định

Xét về phong độ và thứ hạng, Neftchi đang chiếm ưu thế nhất định. Tuy nhiên, chuỗi kết quả xen kẽ của hai đội cho thấy trận đấu hoàn toàn có thể diễn ra cân bằng. Nếu Al-Nassr tận dụng được lợi thế sân nhà và giữ được tinh thần sau chiến thắng ở trận gần nhất, họ có cơ sở để cạnh tranh sòng phẳng với đối thủ xếp trên.

Trận đấu bắt đầu lúc 01:15 ngày 13/10/2026 tại Al-Awwal Park.

Al-Nassr
5 trận gần nhất
TBHTB
1
Trận
0-0-1
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
4
Thủng lưới
Neftchi
5 trận gần nhất
HTTTB
1
Trận
1-0-0
T-H-B
1
Ghi (TB 1.0)
0
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al Ain1100+43T
2Esteghlal FC1100+33T
3Al-Qadisiyah FC1100+13T
5Shabab Al Ahli Dubai1100+13T
6Neftchi1100+13T
7Al-Ittihad FC101001HT
15Al Sadd1001-30B
16Al-Nassr1001-40B

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Trực tiếp Al-Nassr vs Neftchi: Đội hình xuất phát
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO