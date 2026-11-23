TRỰC TIẾP Trực tiếp Al Quwa Al Jawiya vs Al-Gharafa: Al Quwa Al Jawiya gỡ hòa 1-1 Al Quwa Al Jawiya gặp Al-Gharafa tại Basra Sports City ở vòng 5 AFC Champions League Elite, khi hai đội xếp hạng 12 và 16. Trận đấu diễn ra lúc 01:15 ngày 24/11/2026.

Al Quwa Al Jawiya 1 - 1 Al-Gharafa Hiệp 2 — phút 65' 65' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Al Quwa Al Jawiya 1 - 1 Al-Gharafa.

62' Thay người Phút 62' (Al-Gharafa): Frank Magri vào sân thay Hassan Aladin.

62' Thay người Phút 62' (Al-Gharafa): Seydou Sano vào sân thay Saifeldeen Fadlalla.

61' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Al Quwa Al Jawiya 55% - 45% Al-Gharafa, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 1 - 0.

61' Thay người Phút 61' (Al-Gharafa): Adam Ounas vào sân thay Ayoub Al-Oui.

54' BÀN THẮNG! Al Quwa Al Jawiya (1-1) Phút 54': Murad Subeh (Al Quwa Al Jawiya) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

49' Al Quwa Al Jawiya ép sân Cầm bóng: Al Quwa Al Jawiya 53% - 47% Al-Gharafa, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 1 - 0.

48' Thẻ vàng Phút 48': Mohammed Salih (Al Quwa Al Jawiya) nhận thẻ vàng (Dissent).

47' BÀN THẮNG! Al-Gharafa (0-1) Phút 47': Yousef Saaed Ahmed (Al-Gharafa) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al Quwa Al Jawiya 53% - 47% Al-Gharafa, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 0 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 7.

29' Thẻ vàng Phút 29': Acheref Boudrama (Al Quwa Al Jawiya) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al Quwa Al Jawiya 47% - 53% Al-Gharafa, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 0 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 3.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al Quwa Al Jawiya 57% - 43% Al-Gharafa, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 0 - 3.

0' Trận đấu bắt đầu Al Quwa Al Jawiya tiếp đón Al-Gharafa.

Cập nhật lúc 02:35 24/11/2026

Đội hình chính thức Al Quwa Al Jawiya Sơ đồ 4-4-1-1 · HLV Rashid Jaber Al-Gharafa Sơ đồ 5-4-1 · HLV Pedro Martins 95 Mohammed Salih 13 Mujtaba Muhsen 2 Ruslan Hanoon 19 A. Boudrama 3 Muslim Mousa 24 Abbas Fawzi Hasan 25 Abdulameer 16 Moses Orkuma 8 Hareth Hatem 11 Murad Subeh 10 M. Jawad 31 A. Kone 2 Abdulrahman Faiz Al Rashidi 27 M. Holgate 5 Mostafa Essam 6 Dame Traoré 18 Ayoub Al Oui 99 Jamal Hamed 90 A. Hassan 16 Jamil Friarkh 23 Saifeldeen Hassan Fadlalla 19 Yousef Saaed Ahmed Dự bị Al Quwa Al Jawiya 23 T. Andrade 6 Mohanad Jeahze 9 Haythem Jouini 21 Ramadan Sadeeq 31 Mohammad Raheem Ziad Dalfi 77 Mohammad Sami 29 Tuisila Kisinda 7 A. Okpotu 22 Zainulabdeen Nsaif Jasim Al-Gharafa 1 Khalifa Ababacar 96 A. Ounas 97 Nasar Mohamed 22 Abdirashid Saeed Hassan 49 R. Faragalla 9 F. Magri 20 Jang Hyun-Soo 34 M. Gamal 4 S. Sano Cập nhật đội hình lúc 00:49 24/11/2026

Al Quwa Al Jawiya Thống kê Al-Gharafa 55% Kiểm soát bóng 45% 7 Dứt điểm 5 1 Trúng đích 2 2 Phạt góc 1 7 Phạm lỗi 8 0 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 0

Al Quwa Al Jawiya và Al-Gharafa gặp nhau ở vòng 5 AFC Champions League Elite trên sân Basra Sports City. Chủ nhà đang đứng hạng 12 với 3 điểm, còn đội khách ở hạng 16 và chưa có điểm nào. Trận đấu bắt đầu lúc 01:15 ngày 24/11/2026.

Bối cảnh trận đấu

Khoảng cách trên bảng xếp hạng cho thấy hai đội đang ở những vị trí khác nhau. Al Quwa Al Jawiya có 3 điểm, trong khi Al-Gharafa vẫn trắng điểm ở hạng 16. Với đội khách, trận đấu tại Basra Sports City là cơ hội để có điểm số đầu tiên.

Phong độ gần đây

Trong 5 trận gần nhất, Al Quwa Al Jawiya thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đội chủ nhà vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, nhưng trước đó họ thua liên tiếp 2 trận, rồi hòa 1 trận và thắng 1 trận.

Al-Gharafa cũng thắng 2 trong 5 trận gần nhất và thua 3 trận. Giống đối thủ, đội khách thắng ở trận gần đây nhất, sau chuỗi hai trận thua liên tiếp trước đó.

Điểm đáng chú ý

Cả hai đội cùng đến trận đấu với một chiến thắng gần nhất, nên tâm lý của họ khá tương đồng. Phong độ 5 trận của hai bên cũng không chênh nhiều: mỗi đội thắng 2 trận, còn Al-Gharafa thua nhiều hơn Al Quwa Al Jawiya một trận.

Lợi thế sân nhà và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng nghiêng về Al Quwa Al Jawiya. Tuy nhiên, hai đội có phong độ gần đây khá sát nhau, nên đây là trận đấu có thể diễn ra cân bằng.

Al Quwa Al Jawiya 5 trận gần nhất T B B H T 4 Trận 1-0-3 T-H-B 5 Ghi (TB 1.3) 9 Thủng lưới Al-Gharafa 5 trận gần nhất T B B T B 4 Trận 0-0-4 T-H-B 3 Ghi (TB 0.8) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al Ain 4 4 0 0 +11 12 T T T T 2 Al-Hilal Saudi FC 4 3 0 1 +3 9 T B T T 3 Esteghlal FC 4 3 0 1 +3 9 T B T T … 11 Al-Wasl FC 3 1 0 2 -2 3 T B B 12 Al Quwa Al Jawiya 4 1 0 3 -4 3 B T B B 13 Tractor Sazi 4 0 2 2 -2 2 H B H B … 15 Al Sadd 4 0 2 2 -5 2 H H B B 16 Al-Gharafa 4 0 0 4 -8 0 B B B B