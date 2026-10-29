Trực tiếp Al Riyadh vs Al-Qadisiyah FC: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Al Riyadh vs Al-Qadisiyah FC: Đội hình xuất phát

Văn Thể29/10/2026 20:16

Al-Qadisiyah FC còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi xếp hạng 3 với 25 điểm, từng thắng 4 trong 5 lần đối đầu gần nhất với Al Riyadh. Giờ đấu 01:00 ngày 30/10/2026.

Al RiyadhvsAl-Qadisiyah FCSẮP BẮT ĐẦU • 01:00
  • 01:00Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Al Riyadh và Al-Qadisiyah FC đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 01:00.

Cập nhật lúc 00:32 30/10/2026

Đội hình chính thức
Al Riyadh
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Maurício Dulac
Al-Qadisiyah FC
Sơ đồ 3-5-2 · HLV Brendan Rodgers
82
M. Borjan
32
Awad Dahal
5
Hossam Majrashi
26
R. Abascal
23
Hussain Qasim
79
F. Al Jayzani
6
K. Keita
22
V. Lekhal
43
B. Mensah
10
T. Okou
7
Trézéguet
1
K. Casteels
12
Yasir Al Shahrani
4
Jehad Abdullatif Ahm
17
G. Álvarez
2
Mohammed Abu Al Shamat
10
Musab Al Juwayr
5
J. Weigl
14
T. Reijnders
22
C. Bonsu Baah
9
Abdullah Al Salem
33
J. Quiñones
Dự bị
Al Riyadh
3 Y. M. Al Musa2 Sultan Alessa11 H. Al Ali19 M. Al Harthi16 Faisal Al Sobhi14 Essam Bahri12 Sulaiman Hazazi28 J. Petek13 Osama Al Bowardi
Al-Qadisiyah FC
7 Turki Al Ammar46 Abdulaziz Al Elewai18 Abdulmalik Al-Jaber28 Ahmed Al Kassar15 Mohammed Al Qahtani35 A. Al Siyahi27 E. Houssa30 M. Sangare70 S. Suleiman
Cập nhật đội hình lúc 00:32 30/10/2026

Al-Qadisiyah FC còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang xếp hạng 3 với 25 điểm. Để giữ nhịp, họ cần một kết quả tích cực trước Al Riyadh, đội đứng thứ 11 với 12 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 30/10/2026 tại Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium.

Al-Qadisiyah FC cần giữ đà bám đuổi

Khoảng cách trên bảng xếp hạng nghiêng rõ về phía Al-Qadisiyah FC. Họ hơn Al Riyadh 8 bậc và 13 điểm (25 điểm so với 12 điểm). Vị trí thứ 3 giúp đội khách còn nằm trong cuộc đua phía trên, nên mỗi trận đều có giá trị trong hành trình bám đuổi ngôi đầu.

Ngược lại, Al Riyadh đang ở nửa dưới bảng xếp hạng. Đội chủ nhà cần điểm số để rút ngắn khoảng cách với nhóm trên và cải thiện vị thế của mình.

Phong độ: hai đội cùng thắng 2 trong 5 trận gần nhất

Xét 5 trận gần nhất, cả hai đội có thành tích giống nhau: thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Tuy nhiên, diễn biến gần đây của mỗi đội lại khác nhau.

Al Riyadh thắng ở trận vừa qua, sau khi thua trước đó một trận. Trước cú thua này, đội có chuỗi hòa, thắng rồi lại hòa. Kết quả gần nhất giúp họ có thêm tinh thần trước cuộc tiếp đón đối thủ mạnh hơn.

Al-Qadisiyah FC có hành trình kém trôi chảy hơn ở những vòng mới đây: hòa ở trận gần nhất và thua ở trận ngay trước đó. Dù vậy, trước chuỗi này, đội từng thắng 2 trận liên tiếp, cho thấy họ vẫn có nền tảng tốt để lấy lại mạch thắng.

Thế đối đầu nghiêng về Al-Qadisiyah FC

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Al-Qadisiyah FC thắng 4 lần, Al Riyadh thắng 1 lần và không có trận hòa nào. Đây là lợi thế tâm lý đáng kể cho đội khách, bởi họ thường tìm được cách vượt qua đối thủ này.

Dù vậy, một chiến thắng của Al Riyadh trong chuỗi đối đầu đó cho thấy đội chủ nhà vẫn có khả năng gây khó khăn khi thi đấu tốt.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Al-Qadisiyah FC, yếu tố quan trọng là sự ổn định sau hai trận không thắng liên tiếp. Nếu sớm kiểm soát được nhịp độ, họ sẽ giảm áp lực và dễ phát huy ưu thế về đẳng cấp thể hiện qua thứ hạng.

Với Al Riyadh, thách thức là duy trì hưng phấn từ chiến thắng gần nhất trước một đối thủ có thành tích đối đầu vượt trội. Một khởi đầu chắc chắn và sự tập trung cao độ sẽ giúp đội chủ nhà tạo được thế trận cân bằng.

Nhận định

Nhìn chung, Al-Qadisiyah FC được đánh giá nhỉnh hơn nhờ vị trí trên bảng xếp hạng, cách biệt điểm số và thành tích đối đầu. Phong độ gần đây của hai đội khá tương đồng, vì vậy Al Riyadh vẫn có cơ sở để tạo bất ngờ nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà. Với Al-Qadisiyah FC, đây là cơ hội để giữ vững hy vọng bám đuổi ngôi đầu.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Al Riyadh · 1 thắng0 hòaAl-Qadisiyah FC · 4 thắng
29/04/2026
Al Riyadh
0 - 4
Al-Qadisiyah FC
AF
05/01/2026
Al-Qadisiyah FC
4 - 0
Al Riyadh
AF
03/03/2025
Al-Qadisiyah FC
1 - 0
Al Riyadh
AF
04/10/2024
Al Riyadh
2 - 1
Al-Qadisiyah FC
AR
28/02/2023
Al Riyadh
1 - 2
Al-Qadisiyah FC
AF
Al Riyadh
5 trận gần nhất
TBHTH
10
Trận
3-3-4
T-H-B
11
Ghi (TB 1.1)
19
Thủng lưới
Al-Qadisiyah FC
5 trận gần nhất
HBTTH
11
Trận
8-1-2
T-H-B
26
Ghi (TB 2.4)
12
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al-Hilal Saudi FC10901+2127TTTTB
2Al-Nassr10811+1525TTTHT
3Al-Qadisiyah FC11812+1425BTTTH
4Al-Ittihad FC10721+1023TTBTT
10Al Khaleej Saihat11263-712BTTHH
11Al Riyadh10334-812TBHTH
12Al Shabab10253011THTHB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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