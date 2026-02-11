TRỰC TIẾP Trực tiếp Al Sadd vs Al-Ahli Jeddah: Al-Ahli Jeddah ép sân, chưa có bàn thắng Al-Ahli Jeddah còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đứng thứ 3 với 7 điểm, trước Al Sadd đang xếp hạng 14. Trận đấu diễn ra lúc 23h00 ngày 02/11/2026 trên sân Jassim Bin Hamad.

Al Sadd 0 - 0 Al-Ahli Jeddah Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

37' Al-Ahli Jeddah ép sân Cầm bóng: Al Sadd 38% - 62% Al-Ahli Jeddah, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 0 - 1.

26' Thẻ vàng Phút 26': Wenderson Galeno (Al-Ahli Jeddah) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Al-Ahli Jeddah ép sân Cầm bóng: Al Sadd 40% - 60% Al-Ahli Jeddah, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 2.

23' Thẻ vàng Phút 23': Akram Afif (Al Sadd) nhận thẻ vàng (Foul).

18' Thay người Phút 18' (Al-Ahli Jeddah): Ziyad Al-Johani vào sân thay Valentin Atangana Edoa.

13' Al-Ahli Jeddah ép sân Cầm bóng: Al Sadd 39% - 61% Al-Ahli Jeddah, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Al Sadd tiếp đón Al-Ahli Jeddah.

Cập nhật lúc 23:47 02/11/2026

Đội hình chính thức Al Sadd Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. Lucescu Al-Ahli Jeddah Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Pusic 22 Meshaal Barsham 3 Y. El Hannach 2 Pedro Miguel 16 Boualem Khoukhi 6 Paulo Otávio 4 M. Camara 33 Claudinho 11 Giovani 9 Roberto Firmino 30 Akram Afif 12 Y. Abdurisag 16 É. Mendy 15 Saeed Baattia 5 Mohammed Bakor 3 Ibañez 24 A. Kinteh 19 A. Bondarenko 6 Atangana Edoa 7 Trincão 8 E. Spertsyan 13 Galeno 17 I. Toney Dự bị Al Sadd 31 Yousef Abdulla Baliadeh 10 Hassan Al Haydos 23 Hashim Ali 1 Saad Al Sheeb 21 A. Bounacer 17 Mohamed Al Manai 25 Mohammed Muntari 5 Tarek Salman 7 Mohammed Waad Al-Ahli Jeddah 62 Abdullah Abdo 21 Abdullah Radif 20 Matheus Gonçalves 46 Rayane Hamidou 4 Makaya Ibrahima Diaby 1 Abdulrahman Al Sanbi 11 Meshal Al Mutairi 30 Ziyad Al Johani 9 Feras Al Brikan Cập nhật đội hình lúc 22:32 02/11/2026

Al Sadd Thống kê Al-Ahli Jeddah 38% Kiểm soát bóng 62% 3 Dứt điểm 2 1 Trúng đích 0 2 Phạt góc 0 7 Phạm lỗi 4 0 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 1

Al-Ahli Jeddah bước vào trận gặp Al Sadd với cơ hội bám đuổi ngôi đầu trong tầm tay. Đội khách đang đứng thứ 3 với 7 điểm, trong khi đối thủ đứng hạng 14 và mới có 1 điểm. Trận đấu bắt đầu lúc 23h00 ngày 02/11/2026 trên sân Jassim Bin Hamad Stadium.

Al-Ahli Jeddah: nền tảng vững để bám đuổi

Vị trí thứ 3 cùng 7 điểm cho thấy Al-Ahli Jeddah đã có khởi đầu tốt. Phong độ gần đây củng cố nhận định đó: trong 5 trận gần nhất, đội thắng 4 trận và thua 1 trận.

Đáng chú ý, trận thua nằm ở lượt đấu gần nhất, sau chuỗi 4 trận thắng liên tiếp. Với một đội đang nhắm tới nhóm đầu bảng, đây là lúc cần phản ứng nhanh để không đánh mất nhịp độ đã tạo ra.

Al Sadd: tìm lối thoát ở cuối bảng

Al Sadd đang ở vị thế khó khăn khi chỉ có 1 điểm và xếp hạng 14. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận.

Cụ thể, Al Sadd vừa có hai trận thắng và một trận hòa ở những lượt đấu gần đây nhất, sau hai trận thua trước đó. Dù vậy, vị trí trên bảng xếp hạng cho thấy đội vẫn cần thêm điểm số để cải thiện tình hình. Lợi thế sân nhà là yếu tố họ có thể tận dụng trong trận này.

Thế đối đầu nghiêng về Al-Ahli Jeddah

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Al-Ahli Jeddah thắng 3 trận, Al Sadd thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận. Xu hướng này cho thấy đội khách thường có lợi thế khi chạm trán đối thủ.

Kết hợp với phong độ và thứ hạng hiện tại, Al-Ahli Jeddah đang là bên có nhiều yếu tố thuận lợi hơn trước giờ bóng lăn.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Với Al-Ahli Jeddah, bài toán nằm ở việc duy trì sự ổn định đã giúp đội có chuỗi 4 trận thắng. Một khởi đầu chắc chắn sẽ giúp đội khách kiểm soát nhịp độ và hạn chế sức ép từ khán đài sân nhà.

Ngược lại, Al Sadd cần tận dụng đà hồi phục từ chuỗi kết quả gần đây để gây khó khăn cho đối thủ. Một bàn thắng sớm có thể giúp đội chủ nhà tăng sự tự tin, nhất là khi họ rất cần điểm số.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ gần đây và thành tích đối đầu, Al-Ahli Jeddah được đánh giá nhỉnh hơn. Chiến thắng sẽ giúp đội tiếp tục bám sát nhóm dẫn đầu trong cuộc đua ngôi đầu. Dù vậy, Al Sadd vẫn có động lực lớn để tạo bất ngờ trên sân nhà và cải thiện vị thế của mình.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al Sadd · 1 thắng 1 hòa Al-Ahli Jeddah · 3 thắng Al Sadd 1 - 2 Al-Ahli Jeddah AJ Al Sadd 1 - 3 Al-Ahli Jeddah AJ Al Sadd 2 - 1 Al-Ahli Jeddah AS Al-Ahli Jeddah 2 - 0 Al Sadd AJ Al-Ahli Jeddah 2 - 2 Al Sadd Hòa

Al Sadd 5 trận gần nhất T H T B B 3 Trận 0-1-2 T-H-B 1 Ghi (TB 0.3) 6 Thủng lưới Al-Ahli Jeddah 5 trận gần nhất B T T T T 3 Trận 2-1-0 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al Ain 3 3 0 0 +8 9 T T T 2 Shabab Al Ahli Dubai 3 3 0 0 +4 9 T T T 3 Al-Ahli Jeddah 3 2 1 0 +3 7 T T H 4 Esteghlal FC 3 2 0 1 +2 6 B T T … 13 Tractor Sazi 3 0 1 2 -2 1 B H B 14 Al Sadd 3 0 1 2 -5 1 H B B 15 Al-Gharafa 3 0 0 3 -3 0 B B B …