Trực tiếp Al Sadd vs Al-Ahli Jeddah: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Al Sadd vs Al-Ahli Jeddah: Đội hình xuất phát

Văn Thể02/11/2026 18:17

Al-Ahli Jeddah còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đứng thứ 3 với 7 điểm, trước Al Sadd đang xếp hạng 14. Trận đấu diễn ra lúc 23h00 ngày 02/11/2026 trên sân Jassim Bin Hamad.

Al SaddvsAl-Ahli JeddahSẮP BẮT ĐẦU • 23:00
  • 23:00Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Al Sadd và Al-Ahli Jeddah đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 23:00.

Cập nhật lúc 22:32 02/11/2026

Đội hình chính thức
Al Sadd
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. Lucescu
Al-Ahli Jeddah
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Pusic
22
Meshaal Barsham
3
Y. El Hannach
2
Pedro Miguel
16
Boualem Khoukhi
6
Paulo Otávio
4
M. Camara
33
Claudinho
11
Giovani
9
Roberto Firmino
30
Akram Afif
12
Y. Abdurisag
16
É. Mendy
15
Saeed Baattia
5
Mohammed Bakor
3
Ibañez
24
A. Kinteh
19
A. Bondarenko
6
Atangana Edoa
7
Trincão
8
E. Spertsyan
13
Galeno
17
I. Toney
Dự bị
Al Sadd
31 Yousef Abdulla Baliadeh10 Hassan Al Haydos23 Hashim Ali1 Saad Al Sheeb21 A. Bounacer17 Mohamed Al Manai25 Mohammed Muntari5 Tarek Salman7 Mohammed Waad
Al-Ahli Jeddah
62 Abdullah Abdo21 Abdullah Radif20 Matheus Gonçalves46 Rayane Hamidou4 Makaya Ibrahima Diaby1 Abdulrahman Al Sanbi11 Meshal Al Mutairi30 Ziyad Al Johani9 Feras Al Brikan
Cập nhật đội hình lúc 22:32 02/11/2026

Al-Ahli Jeddah bước vào trận gặp Al Sadd với cơ hội bám đuổi ngôi đầu trong tầm tay. Đội khách đang đứng thứ 3 với 7 điểm, trong khi đối thủ đứng hạng 14 và mới có 1 điểm. Trận đấu bắt đầu lúc 23h00 ngày 02/11/2026 trên sân Jassim Bin Hamad Stadium.

Al-Ahli Jeddah: nền tảng vững để bám đuổi

Vị trí thứ 3 cùng 7 điểm cho thấy Al-Ahli Jeddah đã có khởi đầu tốt. Phong độ gần đây củng cố nhận định đó: trong 5 trận gần nhất, đội thắng 4 trận và thua 1 trận.

Đáng chú ý, trận thua nằm ở lượt đấu gần nhất, sau chuỗi 4 trận thắng liên tiếp. Với một đội đang nhắm tới nhóm đầu bảng, đây là lúc cần phản ứng nhanh để không đánh mất nhịp độ đã tạo ra.

Al Sadd: tìm lối thoát ở cuối bảng

Al Sadd đang ở vị thế khó khăn khi chỉ có 1 điểm và xếp hạng 14. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận.

Cụ thể, Al Sadd vừa có hai trận thắng và một trận hòa ở những lượt đấu gần đây nhất, sau hai trận thua trước đó. Dù vậy, vị trí trên bảng xếp hạng cho thấy đội vẫn cần thêm điểm số để cải thiện tình hình. Lợi thế sân nhà là yếu tố họ có thể tận dụng trong trận này.

Thế đối đầu nghiêng về Al-Ahli Jeddah

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Al-Ahli Jeddah thắng 3 trận, Al Sadd thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận. Xu hướng này cho thấy đội khách thường có lợi thế khi chạm trán đối thủ.

Kết hợp với phong độ và thứ hạng hiện tại, Al-Ahli Jeddah đang là bên có nhiều yếu tố thuận lợi hơn trước giờ bóng lăn.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Với Al-Ahli Jeddah, bài toán nằm ở việc duy trì sự ổn định đã giúp đội có chuỗi 4 trận thắng. Một khởi đầu chắc chắn sẽ giúp đội khách kiểm soát nhịp độ và hạn chế sức ép từ khán đài sân nhà.

Ngược lại, Al Sadd cần tận dụng đà hồi phục từ chuỗi kết quả gần đây để gây khó khăn cho đối thủ. Một bàn thắng sớm có thể giúp đội chủ nhà tăng sự tự tin, nhất là khi họ rất cần điểm số.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ gần đây và thành tích đối đầu, Al-Ahli Jeddah được đánh giá nhỉnh hơn. Chiến thắng sẽ giúp đội tiếp tục bám sát nhóm dẫn đầu trong cuộc đua ngôi đầu. Dù vậy, Al Sadd vẫn có động lực lớn để tạo bất ngờ trên sân nhà và cải thiện vị thế của mình.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Al Sadd · 1 thắng1 hòaAl-Ahli Jeddah · 3 thắng
04/11/2025
Al Sadd
1 - 2
Al-Ahli Jeddah
AJ
03/02/2025
Al Sadd
1 - 3
Al-Ahli Jeddah
AJ
07/05/2019
Al Sadd
2 - 1
Al-Ahli Jeddah
AS
06/03/2019
Al-Ahli Jeddah
2 - 0
Al Sadd
AJ
15/05/2018
Chung kết
Al-Ahli Jeddah
2 - 2
Al Sadd
Hòa
Al Sadd
5 trận gần nhất
THTBB
3
Trận
0-1-2
T-H-B
1
Ghi (TB 0.3)
6
Thủng lưới
Al-Ahli Jeddah
5 trận gần nhất
BTTTT
3
Trận
2-1-0
T-H-B
6
Ghi (TB 2.0)
3
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al Ain3300+89TTT
2Shabab Al Ahli Dubai3300+49TTT
3Al-Ahli Jeddah3210+37TTH
4Esteghlal FC3201+26BTT
13Tractor Sazi3012-21BHB
14Al Sadd3012-51HBB
15Al-Gharafa3003-30BBB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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