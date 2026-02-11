Trực tiếp Al Sadd vs Al-Ahli Jeddah: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

TRỰC TIẾPTrực tiếp Al Sadd vs Al-Ahli Jeddah: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0
Al-Ahli Jeddah còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đứng thứ 3 với 7 điểm, trước Al Sadd đang xếp hạng 14. Trận đấu diễn ra lúc 23h00 ngày 02/11/2026 trên sân Jassim Bin Hamad.
- 80'Trận đấu đang diễn ra
Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.
- 76'Al-Ahli Jeddah ép sân
Cầm bóng: Al Sadd 42% - 58% Al-Ahli Jeddah, dứt điểm 8 - 10 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 13 - 12, cứu thua 2 - 3.
- 74'Thẻ vàng
Phút 74': Roger Ibañez (Al-Ahli Jeddah) nhận thẻ vàng (Foul).
- 70'Thay người
Phút 70' (Al Sadd): Mohamed Waad vào sân thay Yusuf Abdurisag.
- 69'Thay người
Phút 69' (Al Sadd): Hashim Ali vào sân thay Giovani Henrique Amorim da Silva.
- 67'Thẻ vàng
Phút 67': Rayan Hamed Hamidou (Al-Ahli Jeddah) nhận thẻ vàng (Foul).
- 62'Al-Ahli Jeddah ép sân
Cầm bóng: Al Sadd 41% - 59% Al-Ahli Jeddah, dứt điểm 6 - 7 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 12 - 9, cứu thua 2 - 2.
- 59'Thay người
Phút 59' (Al-Ahli Jeddah): Rayan Hamed Hamidou vào sân thay Mohammed Sulaiman.
- 51'Thay người
Phút 51' (Al Sadd): Mostafa Mashaal vào sân thay Mohamed Camara.
- 50'Al-Ahli Jeddah ép sân
Cầm bóng: Al Sadd 41% - 59% Al-Ahli Jeddah, dứt điểm 4 - 7 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 11 - 6, cứu thua 2 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 45'Thay người
Phút 45' (Al Sadd): Tarek Salman vào sân thay Younes El Hannach.
- 37'Al-Ahli Jeddah ép sân
Cầm bóng: Al Sadd 38% - 62% Al-Ahli Jeddah, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 0 - 1.
- 26'Thẻ vàng
Phút 26': Wenderson Galeno (Al-Ahli Jeddah) nhận thẻ vàng (Foul).
- 25'Al-Ahli Jeddah ép sân
Cầm bóng: Al Sadd 40% - 60% Al-Ahli Jeddah, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 2.
- 23'Thẻ vàng
Phút 23': Akram Afif (Al Sadd) nhận thẻ vàng (Foul).
- 18'Thay người
Phút 18' (Al-Ahli Jeddah): Ziyad Al-Johani vào sân thay Valentin Atangana Edoa.
- 13'Al-Ahli Jeddah ép sân
Cầm bóng: Al Sadd 39% - 61% Al-Ahli Jeddah, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 1.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Al Sadd tiếp đón Al-Ahli Jeddah.
Cập nhật lúc 00:43 03/11/2026
Al-Ahli Jeddah bước vào trận gặp Al Sadd với cơ hội bám đuổi ngôi đầu trong tầm tay. Đội khách đang đứng thứ 3 với 7 điểm, trong khi đối thủ đứng hạng 14 và mới có 1 điểm. Trận đấu bắt đầu lúc 23h00 ngày 02/11/2026 trên sân Jassim Bin Hamad Stadium.
Al-Ahli Jeddah: nền tảng vững để bám đuổi
Vị trí thứ 3 cùng 7 điểm cho thấy Al-Ahli Jeddah đã có khởi đầu tốt. Phong độ gần đây củng cố nhận định đó: trong 5 trận gần nhất, đội thắng 4 trận và thua 1 trận.
Đáng chú ý, trận thua nằm ở lượt đấu gần nhất, sau chuỗi 4 trận thắng liên tiếp. Với một đội đang nhắm tới nhóm đầu bảng, đây là lúc cần phản ứng nhanh để không đánh mất nhịp độ đã tạo ra.
Al Sadd: tìm lối thoát ở cuối bảng
Al Sadd đang ở vị thế khó khăn khi chỉ có 1 điểm và xếp hạng 14. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận.
Cụ thể, Al Sadd vừa có hai trận thắng và một trận hòa ở những lượt đấu gần đây nhất, sau hai trận thua trước đó. Dù vậy, vị trí trên bảng xếp hạng cho thấy đội vẫn cần thêm điểm số để cải thiện tình hình. Lợi thế sân nhà là yếu tố họ có thể tận dụng trong trận này.
Thế đối đầu nghiêng về Al-Ahli Jeddah
Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Al-Ahli Jeddah thắng 3 trận, Al Sadd thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận. Xu hướng này cho thấy đội khách thường có lợi thế khi chạm trán đối thủ.
Kết hợp với phong độ và thứ hạng hiện tại, Al-Ahli Jeddah đang là bên có nhiều yếu tố thuận lợi hơn trước giờ bóng lăn.
Điểm then chốt về mặt chiến thuật
Với Al-Ahli Jeddah, bài toán nằm ở việc duy trì sự ổn định đã giúp đội có chuỗi 4 trận thắng. Một khởi đầu chắc chắn sẽ giúp đội khách kiểm soát nhịp độ và hạn chế sức ép từ khán đài sân nhà.
Ngược lại, Al Sadd cần tận dụng đà hồi phục từ chuỗi kết quả gần đây để gây khó khăn cho đối thủ. Một bàn thắng sớm có thể giúp đội chủ nhà tăng sự tự tin, nhất là khi họ rất cần điểm số.
Nhận định
Xét về vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ gần đây và thành tích đối đầu, Al-Ahli Jeddah được đánh giá nhỉnh hơn. Chiến thắng sẽ giúp đội tiếp tục bám sát nhóm dẫn đầu trong cuộc đua ngôi đầu. Dù vậy, Al Sadd vẫn có động lực lớn để tạo bất ngờ trên sân nhà và cải thiện vị thế của mình.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)