TRỰC TIẾP Trực tiếp Al Sadd vs Al-Hilal Saudi FC: Al-Hilal Saudi FC nhân đôi cách biệt Al Sadd đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục dù xếp hạng 15 với 0 điểm, trong khi Al-Hilal Saudi FC đứng thứ 5. Trận đấu diễn ra lúc 23h00 ngày 13/10.

Al Sadd 0 - 2 Al-Hilal Saudi FC Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Al Sadd 0 - 2 Al-Hilal Saudi FC.

90+8' Thẻ vàng Phút 90+8': Simone Inzaghi (Al-Hilal Saudi FC) nhận thẻ vàng (Dissent).

89' Thay người Phút 89' (Al-Hilal Saudi FC): Ali Lajami vào sân thay Kalidou Koulibaly.

85' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Al Sadd 44% - 56% Al-Hilal Saudi FC, dứt điểm 10 - 14 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 4 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 13 - 5, cứu thua 2 - 2.

81' VAR Phút 81': Phạt đền bị hủy — Theo Hernandez (Al-Hilal Saudi FC).

74' Thay người Phút 74' (Al Sadd): Yusuf Abdurisag vào sân thay Mohamed Manai.

74' Thay người Phút 74' (Al-Hilal Saudi FC): Theo Hernandez vào sân thay Moteb Al-Harbi.

74' Thay người Phút 74' (Al-Hilal Saudi FC): Sabri Dahal vào sân thay Sultan Mandash.

74' Thay người Phút 74' (Al-Hilal Saudi FC): Mohamed Kader Meïté vào sân thay Ollie Watkins.

73' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Al Sadd 44% - 56% Al-Hilal Saudi FC, dứt điểm 10 - 13 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 4 - 4; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 11 - 4, cứu thua 2 - 2.

67' Thay người Phút 67' (Al Sadd): Giovani Henrique Amorim da Silva vào sân thay Hashim Ali.

67' Thay người Phút 67' (Al Sadd): Mohamed Camara vào sân thay Agustin soria.

66' Thay người Phút 66' (Al-Hilal Saudi FC): Murad Al Hawsawi vào sân thay Mohamed Kanno.

66' Thay người Phút 66' (Al Sadd): Saad Al-Sheeb vào sân thay Meshaal Barsham.

65' BÀN THẮNG! Al-Hilal Saudi FC (0-2) Phút 65': Rúben Neves (Al-Hilal Saudi FC) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 2.

61' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Al Sadd 44% - 56% Al-Hilal Saudi FC, dứt điểm 8 - 10 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 3 - 4; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 10 - 4, cứu thua 2 - 1.

61' VAR Phút 61': Phạt đền được công nhận — Ollie Watkins (Al-Hilal Saudi FC).

49' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Al Sadd 44% - 56% Al-Hilal Saudi FC, dứt điểm 6 - 8 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 9 - 4, cứu thua 2 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

40' BÀN THẮNG! Al-Hilal Saudi FC (0-1) Phút 40': Ollie Watkins (Al-Hilal Saudi FC) lập công (kiến tạo: Sultan Mandash). Tỷ số: 0 - 1.

36' Al-Hilal Saudi FC ép sân Cầm bóng: Al Sadd 42% - 58% Al-Hilal Saudi FC, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 2 - 1.

35' Thẻ vàng Phút 35': Mohamed Kanno (Al-Hilal Saudi FC) nhận thẻ vàng (Foul).

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al Sadd 44% - 56% Al-Hilal Saudi FC, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 1 - 1.

18' Thẻ vàng Phút 18': Agustin soria (Al Sadd) nhận thẻ vàng (Foul).

12' Al-Hilal Saudi FC ép sân Cầm bóng: Al Sadd 39% - 61% Al-Hilal Saudi FC, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 1 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Al Sadd tiếp đón Al-Hilal Saudi FC.

Cập nhật lúc 00:59 14/10/2026

Đội hình chính thức Al Sadd Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. Lucescu Al-Hilal Saudi FC Sơ đồ 4-3-3 · HLV S. Inzaghi 22 Meshaal Barsham 2 Pedro Miguel 26 A. Romagnoli 16 Boualem Khoukhi 6 Paulo Otávio 80 A. Soria 33 Claudinho 23 Hashim Ali 9 Roberto Firmino 30 Akram Afif 17 Mohamed Al Manai 37 Y. Bounou 2 Mohammed Mater Mohsin Mahzari 3 K. Koulibaly 4 Yusuf Akçiçek 24 Moteb Al Harbi 22 Milinković-Savić 8 Rúben Neves 28 Mohamed Kanno 27 Sultan Mandash 11 O. Watkins 7 Gabriel Martinelli Dự bị Al Sadd 31 Yousef Abdulla Baliadeh 12 Y. Abdurisag 10 Hassan Al Haydos 1 Saad Al Sheeb 20 Y. Atal 4 M. Camara 3 Y. El Hannach 11 Giovani 5 Tarek Salman Al-Hilal Saudi FC 18 Murad Al Hawsawi 33 Mohammed Al Owais 73 Mohamed Al-Sarnukh 96 Suhayb Al Zaid 70 Saïmon Bouabré 72 S. Dahal 19 T. Hernández 78 Ali Lajami 75 M. Meïté Cập nhật đội hình lúc 22:32 13/10/2026

Al Sadd Thống kê Al-Hilal Saudi FC 44% Kiểm soát bóng 56% 10 Dứt điểm 14 2 Trúng đích 4 4 Phạt góc 4 13 Phạm lỗi 5 1 Việt vị 2 2 Thủ môn cứu thua 2

Al Sadd đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục, nhưng họ phải bắt đầu từ vị trí thứ 15 với 0 điểm trên bảng xếp hạng. Đối thủ của họ là Al-Hilal Saudi FC, đội đứng thứ 5 với 3 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 23h00 ngày 13/10/2026 trên sân Jassim Bin Hamad Stadium.

Al Sadd cần một bước tiến để bám sát nhóm đầu

Hai đội đang ở hai nấc thang khác nhau trên bảng xếp hạng. Al-Hilal Saudi FC xếp hạng 5 với 3 điểm, còn Al Sadd đứng thứ 15 và chưa có điểm nào. Khoảng cách giữa họ là 10 bậc xếp hạng và 3 điểm.

Với Al Sadd, một kết quả tích cực trước đối thủ đang ở nhóm trên sẽ là cách nhanh nhất để thu hẹp khoảng cách đó. Trận đấu vì thế có sức nặng đặc biệt với đội chủ nhà.

Phong độ: Al Sadd chững lại, Al-Hilal Saudi FC ổn định hơn

Trong 5 trận gần nhất, Al Sadd thắng 3 trận và thua 2 trận. Tuy nhiên, hai trận thua nằm ở những lần ra sân gần đây nhất, còn 3 chiến thắng thuộc giai đoạn trước đó. Đà đi lên của đội vì thế đã bị ngắt quãng đúng lúc họ cần tích lũy điểm.

Ngược lại, Al-Hilal Saudi FC thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội khách đang có chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp ở những trận mới nhất. Trận thua duy nhất nằm ở lần ra sân thứ tư tính ngược từ hiện tại, và họ đã thắng lại ngay sau đó.

Hai bức tranh phong độ này cho thấy Al-Hilal Saudi FC bước vào trận với tâm thế vững vàng hơn. Al Sadd cần chấm dứt mạch kết quả chưa tốt để đổi chiều.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử đối đầu gần đây không nghiêng hẳn về bên nào. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Al Sadd thắng 1 trận, Al-Hilal Saudi FC thắng 1 trận và hai đội hòa 2 trận. Sự cân bằng này nhắc rằng thứ hạng hiện tại chưa phản ánh hết thế trận khi hai bên gặp nhau.

Số trận hòa chiếm tỷ lệ khá lớn, cho thấy các cuộc đối đầu gần đây thường khó phân thắng bại. Đây là điểm tựa tinh thần để Al Sadd tin vào khả năng cạnh tranh trên sân nhà.

Điểm then chốt về chiến thuật

Al Sadd cần khởi đầu tập trung và hạn chế sai sót để không rơi vào thế phải đuổi bám. Sau hai trận thua gần nhất, việc giữ nhịp độ ổn định và tránh mất bình tĩnh sẽ quan trọng không kém khả năng ghi bàn.

Về phía Al-Hilal Saudi FC, chuỗi thắng gần đây giúp họ có thể thi đấu chủ động và duy trì sự tự tin. Nếu giữ được sự ổn định như những trận mới nhất, đội khách hoàn toàn có thể kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Nhận định

Xét thứ hạng và phong độ gần đây, Al-Hilal Saudi FC có lợi thế về mặt tâm lý và sự ổn định. Tuy vậy, lịch sử đối đầu cân bằng và yếu tố sân nhà giúp Al Sadd vẫn có cơ sở để tạo bất ngờ. Với đội chủ nhà, đây là cơ hội rõ ràng để kéo gần khoảng cách với nhóm đầu bảng ngay từ những trận đấu sớm.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al Sadd · 1 thắng 2 hòa Al-Hilal Saudi FC · 1 thắng Al-Hilal Saudi FC 3 - 3 Al Sadd Hòa Al-Hilal Saudi FC - Al Sadd Hòa Al-Hilal Saudi FC 3 - 1 Al Sadd ASF Al Sadd 1 - 1 Al-Hilal Saudi FC Hòa Al-Hilal Saudi FC 2 - 3 Al Sadd AS

Al Sadd 5 trận gần nhất B B T T T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 3 Thủng lưới Al-Hilal Saudi FC 5 trận gần nhất T T T B T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al Ain 2 2 0 0 +7 6 T T 2 Esteghlal FC 2 2 0 0 +4 6 T T 3 Al-Ahli Jeddah 2 1 1 0 +2 4 T H 4 Al-Qadisiyah FC 2 1 1 0 +1 4 H T 5 Al-Hilal Saudi FC 1 1 0 0 +1 3 T 6 Shabab Al Ahli Dubai 1 1 0 0 +1 3 T … 14 Al-Wasl FC 2 0 0 2 -3 0 B B 15 Al Sadd 1 0 0 1 -3 0 B 16 Al Quwa Al Jawiya 2 0 0 2 -4 0 B B