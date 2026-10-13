Trực tiếp Al Sadd vs Al-Hilal Saudi FC: Al-Hilal Saudi FC nhân đôi cách biệt

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Al Sadd vs Al-Hilal Saudi FC: Al-Hilal Saudi FC nhân đôi cách biệt

Văn Thể13/10/2026 18:16

Al Sadd đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục dù xếp hạng 15 với 0 điểm, trong khi Al-Hilal Saudi FC đứng thứ 5. Trận đấu diễn ra lúc 23h00 ngày 13/10.

Al Sadd0 - 2Al-Hilal Saudi FCHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Al Sadd 0 - 2 Al-Hilal Saudi FC.

  • 90+8'Thẻ vàng

    Phút 90+8': Simone Inzaghi (Al-Hilal Saudi FC) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 89'Thay người

    Phút 89' (Al-Hilal Saudi FC): Ali Lajami vào sân thay Kalidou Koulibaly.

  • 85'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Al Sadd 44% - 56% Al-Hilal Saudi FC, dứt điểm 10 - 14 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 4 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 13 - 5, cứu thua 2 - 2.

  • 81'VAR

    Phút 81': Phạt đền bị hủy — Theo Hernandez (Al-Hilal Saudi FC).

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Al Sadd): Yusuf Abdurisag vào sân thay Mohamed Manai.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Al-Hilal Saudi FC): Theo Hernandez vào sân thay Moteb Al-Harbi.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Al-Hilal Saudi FC): Sabri Dahal vào sân thay Sultan Mandash.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Al-Hilal Saudi FC): Mohamed Kader Meïté vào sân thay Ollie Watkins.

  • 73'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Al Sadd 44% - 56% Al-Hilal Saudi FC, dứt điểm 10 - 13 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 4 - 4; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 11 - 4, cứu thua 2 - 2.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Al Sadd): Giovani Henrique Amorim da Silva vào sân thay Hashim Ali.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Al Sadd): Mohamed Camara vào sân thay Agustin soria.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Al-Hilal Saudi FC): Murad Al Hawsawi vào sân thay Mohamed Kanno.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Al Sadd): Saad Al-Sheeb vào sân thay Meshaal Barsham.

  • 65'BÀN THẮNG! Al-Hilal Saudi FC (0-2)

    Phút 65': Rúben Neves (Al-Hilal Saudi FC) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 2.

  • 61'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Al Sadd 44% - 56% Al-Hilal Saudi FC, dứt điểm 8 - 10 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 3 - 4; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 10 - 4, cứu thua 2 - 1.

  • 61'VAR

    Phút 61': Phạt đền được công nhận — Ollie Watkins (Al-Hilal Saudi FC).

  • 49'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Al Sadd 44% - 56% Al-Hilal Saudi FC, dứt điểm 6 - 8 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 9 - 4, cứu thua 2 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 40'BÀN THẮNG! Al-Hilal Saudi FC (0-1)

    Phút 40': Ollie Watkins (Al-Hilal Saudi FC) lập công (kiến tạo: Sultan Mandash). Tỷ số: 0 - 1.

  • 36'Al-Hilal Saudi FC ép sân

    Cầm bóng: Al Sadd 42% - 58% Al-Hilal Saudi FC, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 2 - 1.

  • 35'Thẻ vàng

    Phút 35': Mohamed Kanno (Al-Hilal Saudi FC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Al Sadd 44% - 56% Al-Hilal Saudi FC, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 1 - 1.

  • 18'Thẻ vàng

    Phút 18': Agustin soria (Al Sadd) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 12'Al-Hilal Saudi FC ép sân

    Cầm bóng: Al Sadd 39% - 61% Al-Hilal Saudi FC, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 1 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Al Sadd tiếp đón Al-Hilal Saudi FC.

Cập nhật lúc 00:59 14/10/2026

Đội hình chính thức
Al Sadd
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. Lucescu
Al-Hilal Saudi FC
Sơ đồ 4-3-3 · HLV S. Inzaghi
22
Meshaal Barsham
2
Pedro Miguel
26
A. Romagnoli
16
Boualem Khoukhi
6
Paulo Otávio
80
A. Soria
33
Claudinho
23
Hashim Ali
9
Roberto Firmino
30
Akram Afif
17
Mohamed Al Manai
37
Y. Bounou
2
Mohammed Mater Mohsin Mahzari
3
K. Koulibaly
4
Yusuf Akçiçek
24
Moteb Al Harbi
22
Milinković-Savić
8
Rúben Neves
28
Mohamed Kanno
27
Sultan Mandash
11
O. Watkins
7
Gabriel Martinelli
Dự bị
Al Sadd
31 Yousef Abdulla Baliadeh12 Y. Abdurisag10 Hassan Al Haydos1 Saad Al Sheeb20 Y. Atal4 M. Camara3 Y. El Hannach11 Giovani5 Tarek Salman
Al-Hilal Saudi FC
18 Murad Al Hawsawi33 Mohammed Al Owais73 Mohamed Al-Sarnukh96 Suhayb Al Zaid70 Saïmon Bouabré72 S. Dahal19 T. Hernández78 Ali Lajami75 M. Meïté
Cập nhật đội hình lúc 22:32 13/10/2026
Al SaddThống kêAl-Hilal Saudi FC
44%
Kiểm soát bóng
56%
10
Dứt điểm
14
2
Trúng đích
4
4
Phạt góc
4
13
Phạm lỗi
5
1
Việt vị
2
2
Thủ môn cứu thua
2

Al Sadd đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục, nhưng họ phải bắt đầu từ vị trí thứ 15 với 0 điểm trên bảng xếp hạng. Đối thủ của họ là Al-Hilal Saudi FC, đội đứng thứ 5 với 3 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 23h00 ngày 13/10/2026 trên sân Jassim Bin Hamad Stadium.

Al Sadd cần một bước tiến để bám sát nhóm đầu

Hai đội đang ở hai nấc thang khác nhau trên bảng xếp hạng. Al-Hilal Saudi FC xếp hạng 5 với 3 điểm, còn Al Sadd đứng thứ 15 và chưa có điểm nào. Khoảng cách giữa họ là 10 bậc xếp hạng và 3 điểm.

Với Al Sadd, một kết quả tích cực trước đối thủ đang ở nhóm trên sẽ là cách nhanh nhất để thu hẹp khoảng cách đó. Trận đấu vì thế có sức nặng đặc biệt với đội chủ nhà.

Phong độ: Al Sadd chững lại, Al-Hilal Saudi FC ổn định hơn

Trong 5 trận gần nhất, Al Sadd thắng 3 trận và thua 2 trận. Tuy nhiên, hai trận thua nằm ở những lần ra sân gần đây nhất, còn 3 chiến thắng thuộc giai đoạn trước đó. Đà đi lên của đội vì thế đã bị ngắt quãng đúng lúc họ cần tích lũy điểm.

Ngược lại, Al-Hilal Saudi FC thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội khách đang có chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp ở những trận mới nhất. Trận thua duy nhất nằm ở lần ra sân thứ tư tính ngược từ hiện tại, và họ đã thắng lại ngay sau đó.

Hai bức tranh phong độ này cho thấy Al-Hilal Saudi FC bước vào trận với tâm thế vững vàng hơn. Al Sadd cần chấm dứt mạch kết quả chưa tốt để đổi chiều.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử đối đầu gần đây không nghiêng hẳn về bên nào. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Al Sadd thắng 1 trận, Al-Hilal Saudi FC thắng 1 trận và hai đội hòa 2 trận. Sự cân bằng này nhắc rằng thứ hạng hiện tại chưa phản ánh hết thế trận khi hai bên gặp nhau.

Số trận hòa chiếm tỷ lệ khá lớn, cho thấy các cuộc đối đầu gần đây thường khó phân thắng bại. Đây là điểm tựa tinh thần để Al Sadd tin vào khả năng cạnh tranh trên sân nhà.

Điểm then chốt về chiến thuật

Al Sadd cần khởi đầu tập trung và hạn chế sai sót để không rơi vào thế phải đuổi bám. Sau hai trận thua gần nhất, việc giữ nhịp độ ổn định và tránh mất bình tĩnh sẽ quan trọng không kém khả năng ghi bàn.

Về phía Al-Hilal Saudi FC, chuỗi thắng gần đây giúp họ có thể thi đấu chủ động và duy trì sự tự tin. Nếu giữ được sự ổn định như những trận mới nhất, đội khách hoàn toàn có thể kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Nhận định

Xét thứ hạng và phong độ gần đây, Al-Hilal Saudi FC có lợi thế về mặt tâm lý và sự ổn định. Tuy vậy, lịch sử đối đầu cân bằng và yếu tố sân nhà giúp Al Sadd vẫn có cơ sở để tạo bất ngờ. Với đội chủ nhà, đây là cơ hội rõ ràng để kéo gần khoảng cách với nhóm đầu bảng ngay từ những trận đấu sớm.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Al Sadd · 1 thắng2 hòaAl-Hilal Saudi FC · 1 thắng
14/04/2026
Vòng 1/8
Al-Hilal Saudi FC
3 - 3
Al Sadd
Hòa
11/03/2026
Vòng 1/8
Al-Hilal Saudi FC
-
Al Sadd
Hòa
22/10/2025
Al-Hilal Saudi FC
3 - 1
Al Sadd
ASF
26/11/2024
Al Sadd
1 - 1
Al-Hilal Saudi FC
Hòa
31/07/2023
Al-Hilal Saudi FC
2 - 3
Al Sadd
AS
Al Sadd
5 trận gần nhất
BBTTT
1
Trận
0-0-1
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
3
Thủng lưới
Al-Hilal Saudi FC
5 trận gần nhất
TTTBT
1
Trận
1-0-0
T-H-B
2
Ghi (TB 2.0)
1
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al Ain2200+76TT
2Esteghlal FC2200+46TT
3Al-Ahli Jeddah2110+24TH
4Al-Qadisiyah FC2110+14HT
5Al-Hilal Saudi FC1100+13T
6Shabab Al Ahli Dubai1100+13T
14Al-Wasl FC2002-30BB
15Al Sadd1001-30B
16Al Quwa Al Jawiya2002-40BB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Al Sadd vs Al-Hilal Saudi FC: Al-Hilal Saudi FC nhân đôi cách biệt
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