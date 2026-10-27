Trực tiếp Al Shamal vs Al-Hilal Saudi FC: Al Shamal mở tỷ số

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Al Shamal vs Al-Hilal Saudi FC: Al Shamal mở tỷ số

Văn Thể27/10/2026 20:14

Al-Hilal Saudi FC đang thắng liên tiếp 5 trận và muốn kéo dài mạch trận khi làm khách của Al Shamal tại Al Bayt Stadium lúc 01h15 ngày 28/10/2026.

Al Shamal1 - 0Al-Hilal Saudi FCHiệp 1 — phút 29'
  • 29'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Al Shamal 1 - 0 Al-Hilal Saudi FC.

  • 26'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Al Shamal 52% - 48% Al-Hilal Saudi FC, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 1.

  • 12'Al Shamal ép sân

    Cầm bóng: Al Shamal 68% - 32% Al-Hilal Saudi FC, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 1.

  • 8'BÀN THẮNG! Al Shamal (1-0)

    Phút 8': Wesley Saïd (Al Shamal) lập công (kiến tạo: Mohamed Ali Ben Romdhane). Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Al Shamal tiếp đón Al-Hilal Saudi FC.

Cập nhật lúc 01:45 28/10/2026

Đội hình chính thức
Al Shamal
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV David Prats
Al-Hilal Saudi FC
Sơ đồ 4-3-3 · HLV S. Inzaghi
95
B. Seck
20
Y. Sabaly
4
Pablo Marí
24
J. Murillo
16
F. Bais
23
Michel Termanini
70
Tiago Silva
26
R. Mahrez
5
Ben Romdhane
22
W. Saïd
11
B. Bounedjah
33
Mohammed Al Owais
24
Moteb Al Harbi
78
Ali Lajami
4
Yusuf Akçiçek
19
T. Hernández
28
Mohamed Kanno
72
S. Dahal
18
Murad Al Hawsawi
70
Saïmon Bouabré
75
M. Meïté
29
Salem Al Dawsari
Dự bị
Al Shamal
14 Omar Ali67 Saoud Al Khater8 Ali Asad2 Moufak Awad28 N. Benaïssa45 Abdullah El Rady3 Abdelkarim Hassan6 Musab Khoder37 Ahmed Suhail
Al-Hilal Saudi FC
55 M. Al Dawood11 O. Watkins87 Hassan Tambakti27 Sultan Mandash3 K. Koulibaly37 Y. Bounou96 Suhayb Al Zaid73 Mohamed Al-Sarnukh17 Mohammed Al Yami
Cập nhật đội hình lúc 00:47 28/10/2026
Al ShamalThống kêAl-Hilal Saudi FC
52%
Kiểm soát bóng
48%
3
Dứt điểm
0
1
Trúng đích
0
1
Phạt góc
0
3
Phạm lỗi
1
1
Việt vị
1

Al-Hilal Saudi FC bước vào trận gặp Al Shamal với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp và mục tiêu giữ nguyên đà hưng phấn. Trong khi đó, đội chủ nhà chưa tìm được sự ổn định và cần một kết quả tích cực để cải thiện hình ảnh. Trận đấu diễn ra lúc 01h15 ngày 28/10/2026 trên sân Al Bayt Stadium.

Al-Hilal Saudi FC giữ mạch thắng trọn vẹn

Phong độ của Al-Hilal Saudi FC là điểm nhấn lớn nhất của cuộc gặp này. Đội khách thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định hiếm có ở cả khâu tổ chức lẫn khả năng giải quyết trận đấu.

Hiện Al-Hilal Saudi FC đứng hạng 4 với 6 điểm. Mạch thắng kéo dài giúp họ có lợi thế tâm lý rõ rệt, và đây cũng là nền tảng để đội khách tiếp tục tìm kiếm điểm số trên sân đối phương.

Al Shamal chưa tìm được sự ổn định

Ở chiều ngược lại, Al Shamal có phong độ thất thường. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận, trong đó kết quả mới nhất là một trận thua.

Hiện Al Shamal đứng hạng 11 với 2 điểm. Khoảng cách với đối thủ là 7 bậc trên bảng xếp hạng và 4 điểm, cho thấy đội chủ nhà đang ở thế phải đuổi theo.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với một đội đang thăng hoa như Al-Hilal Saudi FC, bài toán của Al Shamal là hạn chế sự tự tin của đối thủ ngay từ đầu trận. Nếu để đội khách chơi đúng nhịp độ ưa thích, chủ nhà sẽ rất khó lật ngược thế cờ.

Sân nhà là yếu tố Al Shamal có thể tận dụng để tạo sức ép. Tuy nhiên, chuỗi kết quả hòa nhiều hơn thắng gần đây cho thấy họ cần sự chắc chắn hơn ở những thời điểm quyết định.

Đáng chú ý, Al-Hilal Saudi FC có lợi thế lớn khi vào trận bằng tâm lý của đội đang thắng liên tiếp. Đây là yếu tố giúp họ thi đấu chủ động và kiểm soát nhịp độ tốt hơn.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Al-Hilal Saudi FC đang nhỉnh hơn khá rõ. Chuỗi 5 trận thắng liên tiếp là thước đo đáng tin cậy cho sự ổn định của đội khách.

Dù vậy, Al Shamal vẫn có động lực để cải thiện hình ảnh trên sân nhà. Nhìn chung, nhiều khả năng Al-Hilal Saudi FC sẽ tiếp tục là bên làm chủ cuộc chơi, còn đội chủ nhà cần một màn trình diễn kỷ luật và hiệu quả để làm chậm bước tiến của đối thủ.

Al Shamal
5 trận gần nhất
BHHBT
2
Trận
0-2-0
T-H-B
1
Ghi (TB 0.5)
1
Thủng lưới
Al-Hilal Saudi FC
5 trận gần nhất
TTTTT
2
Trận
2-0-0
T-H-B
4
Ghi (TB 2.0)
1
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al Ain3300+89TTT
2Al-Ahli Jeddah3210+37TTH
3Esteghlal FC2200+46TT
4Al-Hilal Saudi FC2200+36TT
5Shabab Al Ahli Dubai2200+26TT
10Al Quwa Al Jawiya3102-33TBB
11Al Shamal202002HH
12Pakhtakor3021-12BHHT

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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