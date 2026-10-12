Trực tiếp Al-Wasl FC vs Al-Ahli Jeddah: Al-Ahli Jeddah mở tỷ số

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Al-Wasl FC vs Al-Ahli Jeddah: Al-Ahli Jeddah mở tỷ số

Văn Thể12/10/2026 18:16

Al-Wasl FC đang bám sát nhóm trên nhờ 3 trận thắng liên tiếp gần nhất, chỉ kém Al-Ahli Jeddah một bậc. Hai đội gặp nhau lúc 23h00 ngày 12/10/2026.

Al-Wasl FC0 - 1Al-Ahli JeddahHiệp 1 — phút 45'
  • 45'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Al-Wasl FC 0 - 1 Al-Ahli Jeddah.

  • 41'VAR

    Phút 41': Card upgrade cancelled — Adryelson Shawann Lima Silva (Al-Wasl FC).

  • 40'Thẻ vàng

    Phút 40': Adryelson Shawann Lima Silva (Al-Wasl FC) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 36'Al-Wasl FC ép sân

    Cầm bóng: Al-Wasl FC 61% - 39% Al-Ahli Jeddah, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 1 - 1.

  • 24'Al-Wasl FC ép sân

    Cầm bóng: Al-Wasl FC 63% - 37% Al-Ahli Jeddah, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 1.

  • 20'BÀN THẮNG! Al-Ahli Jeddah (0-1)

    Phút 20': Roger Ibañez (Al-Ahli Jeddah) lập công (kiến tạo: Francisco Trincão). Tỷ số: 0 - 1.

  • 12'Al-Wasl FC ép sân

    Cầm bóng: Al-Wasl FC 66% - 34% Al-Ahli Jeddah, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 2.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Al-Wasl FC tiếp đón Al-Ahli Jeddah.

Cập nhật lúc 23:47 12/10/2026

Đội hình chính thức
Al-Wasl FC
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Rui Vitória
Al-Ahli Jeddah
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Pusic
23
D. Horkaš
79
Pedro Malheiro
4
S. Bouftini
34
Adryelson
16
Hugo
6
S. Sidibe
5
A. Popoola
30
B. Palacios
31
N. Giménez
19
Serginho
9
M. Taremi
1
Abdulrahman Al Sanbi
15
Saeed Baattia
28
M. Demiral
3
Ibañez
31
Saad Yaslam
6
Atangana Edoa
30
Ziyad Al Johani
7
Trincão
8
E. Spertsyan
47
Waheb Saleh
17
I. Toney
Dự bị
Al-Wasl FC
15 S. Ivković17 Suhail Abdulla77 Leandro Spadacio10 Fábio Lima20 Saldanha8 Yahia Nader21 Cameron Puertas96 Renato Júnior14 Rodrigo
Al-Ahli Jeddah
9 Feras Al Brikan5 Mohammed Bakor21 Abdullah Radif20 Matheus Gonçalves46 Rayane Hamidou4 Makaya Ibrahima Diaby19 A. Bondarenko11 Meshal Al Mutairi62 Abdullah Abdo
Cập nhật đội hình lúc 22:32 12/10/2026
Al-Wasl FCThống kêAl-Ahli Jeddah
61%
Kiểm soát bóng
39%
4
Dứt điểm
3
1
Trúng đích
2
2
Phạt góc
1
3
Phạm lỗi
6
0
Việt vị
1
1
Thủ môn cứu thua
1

Al-Wasl FC đang bám sát nhóm trên của bảng xếp hạng với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp gần nhất. Đội chủ nhà hiện đứng hạng 11 và chỉ kém Al-Ahli Jeddah đúng một bậc. Vì vậy trận đấu lúc 23h00 ngày 12/10/2026 tại Zabeel Stadium là phép thử đáng chú ý cho cả hai đội.

Al-Wasl FC bám đuổi bằng chuỗi thắng liên tiếp

Trong 5 trận gần nhất, Al-Wasl FC thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Điểm sáng là cả 3 trận thắng đều nằm ở những lần ra sân mới nhất, sau đó mới đến một trận thua và một trận hòa.

Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà đang vào đà tốt đúng lúc cần bám sát đối thủ phía trên. Trên bảng xếp hạng, Al-Wasl FC đứng hạng 11 với 0 điểm. Khoảng cách với Al-Ahli Jeddah rất nhỏ, nên một kết quả tích cực ở trận này có thể thay đổi vị trí của hai đội.

Al-Ahli Jeddah: phong độ chưa ổn định

Al-Ahli Jeddah thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội khách vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, nhưng trước đó là một trận thua, tiếp theo là loạt kết quả đan xen thắng, hòa, thua.

Hiện Al-Ahli Jeddah đứng hạng 10 với 1 điểm, hơn Al-Wasl FC một bậc và một điểm. Phong độ thiếu liền mạch là điểm khác biệt rõ nhất so với chuỗi thắng của chủ nhà.

Lần chạm trán gần nhất nghiêng về Al-Ahli Jeddah

Ở lần gặp nhau gần nhất, Al-Ahli Jeddah là bên giành chiến thắng. Al-Wasl FC chưa có trận thắng hay hòa nào trong lần chạm trán đó.

Đây mới chỉ là một cuộc gặp, nên chưa thể coi là xu hướng. Tuy vậy, nó cho thấy Al-Wasl FC có lý do để muốn đáp trả trên sân nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội chỉ cách nhau một bậc, nên trận đấu mang ý nghĩa trực tiếp với thứ hạng. Al-Wasl FC có lợi thế tâm lý nhờ chuỗi 3 trận thắng và việc được thi đấu trên sân Zabeel Stadium. Ngược lại, Al-Ahli Jeddah có kết quả đối đầu gần nhất ủng hộ và đang nhỉnh hơn một chút về vị trí.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu cân bằng giữa hai đội ở sát nhau trên bảng xếp hạng. Chuỗi thắng của Al-Wasl FC và phong độ thất thường của Al-Ahli Jeddah cho phép chủ nhà tự tin hơn, nhưng cuộc đua vẫn mở cho cả hai bên.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Al-Wasl FC · 0 thắng0 hòaAl-Ahli Jeddah · 1 thắng
30/09/2024
Al-Wasl FC
0 - 2
Al-Ahli Jeddah
AJ
Al-Wasl FC
5 trận gần nhất
TTTBH
1
Trận
0-0-1
T-H-B
1
Ghi (TB 1.0)
2
Thủng lưới
Al-Ahli Jeddah
5 trận gần nhất
TBHTB
1
Trận
0-1-0
T-H-B
1
Ghi (TB 1.0)
1
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al Ain1100+43T
2Esteghlal FC1100+33T
3Al-Qadisiyah FC1100+13T
9Pakhtakor101001HT
10Al-Ahli Jeddah101001H
11Al-Wasl FC1001-10B
12Al-Gharafa1001-10B

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Al-Wasl FC vs Al-Ahli Jeddah: Al-Ahli Jeddah mở tỷ số
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