TRỰC TIẾP Trực tiếp Alaves vs Malaga: Hiệp 2 bắt đầu, Malaga dẫn 1-0 Cả hai đội đều đang cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Alaves tiếp Malaga lúc 02:00 ngày 24/10/2026 trên sân Estadio de Mendizorroza.

Alaves 0 - 1 Malaga Hiệp 2 — phút 87' 87' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Alaves 0 - 1 Malaga.

85' Alaves ép sân Cầm bóng: Alaves 48% - 52% Malaga, dứt điểm 12 - 6 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 5 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 13 - 11, cứu thua 2 - 1.

84' Thẻ vàng Phút 84': Carlos Dotor (Malaga) nhận thẻ vàng (Foul).

77' Thay người Phút 77' (Malaga): Juan Berrocal vào sân thay Carlos Puga.

77' Thay người Phút 77' (Malaga): Carlos Ruiz Rubio vào sân thay Adrian Nino.

75' Thay người Phút 75' (Alaves): Aitor Mañas vào sân thay Antonio Blanco.

73' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Alaves 47% - 53% Malaga, dứt điểm 9 - 5 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 4 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 13 - 9, cứu thua 1 - 0.

68' Thay người Phút 68' (Malaga): José Salinas vào sân thay Adam Aznou.

68' Thay người Phút 68' (Malaga): Rafael Rodríguez Ruiz vào sân thay Ramón Enríquez.

67' Thẻ vàng Phút 67': Nahuel Tenaglia (Alaves) nhận thẻ vàng (Dissent).

66' Thay người Phút 66' (Alaves): Toni Martínez vào sân thay Mariano Díaz.

61' Alaves ép sân Cầm bóng: Alaves 47% - 53% Malaga, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 0, phạm lỗi 11 - 9.

55' Thay người Phút 55' (Alaves): Youssef Enriquez vào sân thay Nicolas Valentini.

55' Thay người Phút 55' (Alaves): Denis Suárez vào sân thay Abderrahmane Rebbach.

49' Alaves ép sân Cầm bóng: Alaves 44% - 56% Malaga, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 0, phạm lỗi 10 - 6.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

45' VAR Phút 45': Bàn thắng được công nhận — Adrian Nino (Malaga).

45' Thay người Phút 45' (Alaves): Hugo Novoa Ramos vào sân thay Carles Aleñá.

44' BÀN THẮNG! Malaga (0-1) Phút 44': Adrian Nino (Malaga) lập công (kiến tạo: Ramón Enríquez). Tỷ số: 0 - 1.

39' Thẻ vàng Phút 39': Lucas Boyé (Alaves) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Alaves 46% - 54% Malaga, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 6 - 2.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Alaves 44% - 56% Malaga, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 3 - 1.

13' Alaves ép sân Cầm bóng: Alaves 63% - 37% Malaga, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 2 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Alaves tiếp đón Malaga.

Cập nhật lúc 03:45 24/10/2026

Đội hình chính thức Alaves Sơ đồ 5-3-2 · HLV Quique Sánchez Flores Malaga Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Funes 1 Sivera 7 Angel Pérez 14 N. Tenaglia 16 V. Koski 2 N. Valentini 21 A. Rebbach 19 Pablo Ibáñez 8 Antonio Blanco 10 Carles Aleñá 15 L. Boyé 9 M. Díaz 1 Alfonso Herrero 3 Puga 4 Einar Galilea 15 Ángel Recio 31 Rafita 6 Ramón Enríquez 10 David Larrubia 22 Dani Lorenzo 8 Carlos Dotor 39 Adam Aznou Ben Cheikh 21 Adrián Niño Heredia Dự bị Alaves 23 C. Benavídez 4 Denis Suárez 22 Miguel Rodríguez 13 A. Giménez 27 X. Olaiz 12 Hugo Novoa 33 Rubén Montero 20 Aitor Mañas 11 Toni Martínez Malaga 2 J. Cajuste 23 Izan Merino 20 Fernando Calero 9 Chupe 17 Eneko Jauregi 13 Carlos López 5 Álex Pastor 14 Rafa Rodríguez 12 José Salinas Cập nhật đội hình lúc 01:32 24/10/2026

Alaves Thống kê Malaga 48% Kiểm soát bóng 52% 12 Dứt điểm 6 1 Trúng đích 3 5 Phạt góc 2 13 Phạm lỗi 11 0 Việt vị 2 2 Thủ môn cứu thua 1

Alaves và Malaga bước vào trận đấu này với cùng một nhu cầu: tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi trận không như ý. Cuộc đối đầu diễn ra lúc 02:00 ngày 24/10/2026 trên sân Estadio de Mendizorroza. Cả hai đội đều chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất.

Alaves sa sút dù vẫn ở nhóm giữa bảng xếp hạng

Alaves thua 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất, không có trận thắng nào. Đây là chuỗi kết quả đáng lo với đội chủ nhà, nhất là khi hai trận gần đây nhất đều kết thúc bằng thất bại.

Dù vậy, Alaves vẫn đang đứng hạng 7 với 11 điểm. Đó là vị trí khá ổn so với phong độ hiện tại, nhưng cũng cho thấy họ cần sớm chặn đà đi xuống để không đánh mất thành quả đã tích lũy.

Malaga ở đáy bảng, thiếu một chiến thắng để lấy lại niềm tin

Malaga cũng không có chiến thắng nào trong 5 trận gần nhất, với 3 trận thua và 2 trận hòa. Trận đấu gần nhất của họ kết thúc bằng thất bại, sau đó là một trận hòa rồi hai trận thua liên tiếp.

Hiện Malaga xếp hạng 20 với 4 điểm, kém Alaves 7 điểm. Với đội khách, mỗi kết quả tích cực đều có giá trị lớn để cải thiện tinh thần. Vì vậy, họ sẽ tìm cách lấy điểm ngay trên sân đối thủ.

Thế đối đầu nghiêng về Alaves

Lịch sử gặp nhau gần đây ủng hộ đội chủ nhà. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Alaves thắng 4 trận, không hòa trận nào và thua 1 trận trước Malaga.

Thế trội này mang lại cho Alaves lợi thế tâm lý khi họ chơi trên sân nhà. Tuy nhiên, phong độ hiện tại của hai đội đều không tốt, nên những con số đối đầu chỉ là một yếu tố tham khảo.

Điểm then chốt của trận đấu

Khi cả hai đội đều chưa thắng trong 5 trận gần nhất, yếu tố tâm lý có thể quyết định diễn biến. Bàn thắng mở màn sẽ giúp đội dẫn trước chơi thoải mái hơn, còn đội bị dẫn dễ mất bình tĩnh.

Alaves có lợi thế sân nhà, vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng và thành tích đối đầu tốt. Malaga ở vào thế buộc phải tìm lại niềm tin, nên có thể chơi với sự quyết tâm cao hơn những gì thứ hạng thể hiện.

Nhận định

Nhìn chung, Alaves nhỉnh hơn về vị trí trên bảng xếp hạng và lịch sử đối đầu. Dù vậy, chuỗi 4 trận thua trong 5 trận gần nhất khiến họ chưa thể chắc chắn về lợi thế. Malaga đang ở nhóm cuối bảng nhưng cũng cần một kết quả tích cực để thoát khỏi chuỗi trận không thắng. Đây là trận đấu mà cả hai đội đều có lý do để chơi với sự khao khát chiến thắng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Alaves · 4 thắng 0 hòa Malaga · 1 thắng Alaves 2 - 1 Malaga ALA Malaga 1 - 0 Alaves MAL Malaga 0 - 3 Alaves ALA Alaves 1 - 0 Malaga ALA Malaga 1 - 2 Alaves ALA

Alaves 5 trận gần nhất B B H B B 9 Trận 3-2-4 T-H-B 13 Ghi (TB 1.4) 10 Thủng lưới Malaga 5 trận gần nhất B H B B H 9 Trận 0-4-5 T-H-B 6 Ghi (TB 0.7) 18 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 9 9 0 0 +30 27 T T T T T 2 Atletico Madrid 9 7 1 1 +11 22 T T T T T 3 Real Madrid 9 7 0 2 +14 21 T T B T T … 6 Sevilla 9 4 2 3 -2 14 B H B T T 7 Alaves 9 3 2 4 +3 11 B B H B B 8 Celta Vigo 9 2 5 2 +3 11 T H T H H … 19 Valencia 9 1 3 5 -9 6 H H B T B 20 Malaga 9 0 4 5 -12 4 B H B B H

Tình hình lực lượng Alaves ✚ F. Garces (Suspended) ✚ M. Rodriguez (Ankle Injury) ✚ F. Garces (Suspended) ✚ M. Rodriguez (Ankle Injury) Malaga ✚ J. Cruz (Muscle Injury) ✚ J. Lobete (Knee Injury) ✚ P. Martinez (Foot Injury) ✚ J. Munoz (Calf Injury) ✚ D. Murillo (Knee Injury) ✚ A. Ochoa (Knee Injury) ✚ J. Cruz (Muscle Injury) ✚ J. Lobete (Knee Injury)