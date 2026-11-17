TRỰC TIẾP Trực tiếp Albania U21 vs Spain U21: Trận đấu đang diễn ra Albania U21 chơi rất tốt trên sân nhà và đó là lợi thế lớn khi tiếp Spain U21 vào lúc 01:00 ngày 18/11/2026. Chủ nhà vừa thắng ở trận gần nhất, còn đối thủ đang có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp.

Albania U21 0 - 0 Spain U21 Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu Albania U21 tiếp đón Spain U21.

Cập nhật lúc 01:48 18/11/2026

Albania U21 chơi rất tốt trên sân nhà, và đây là nền tảng để chủ nhà đặt niềm tin vào trận tiếp Spain U21. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 18/11/2026. Trước đối thủ đang có phong độ cao, khán đài quen thuộc và sự tự tin ở sân nhà có thể giúp Albania U21 cạnh tranh sòng phẳng.

Albania U21: ổn định và khó bị đánh bại

Trong 5 trận gần nhất, Albania U21 thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Đội vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, sau đó là một trận hòa, một trận thua, rồi lại một trận thắng và một trận hòa trước đó.

Con số này cho thấy Albania U21 không dễ bị đánh bại. Họ chỉ thua một lần trong 5 lượt đấu, và chuỗi kết quả đan xen thắng, hòa cho thấy đội biết giữ nhịp độ và hạn chế sai sót. Khi thi đấu trên sân nhà, nền tảng ấy càng có cơ hội phát huy.

Spain U21: phong độ cao nhưng cần thích nghi

Spain U21 đang ở trạng thái tốt hơn về mặt kết quả. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 4 trận và chỉ thua 1 trận. Ba trận mới nhất đều là chiến thắng, trước đó là một trận thua và một trận thắng.

Tuy nhiên, chuỗi thắng sẽ chịu thử thách khi đội phải làm khách. Đối thủ ở sân nhà thường tạo ra áp lực lớn, và chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể làm thay đổi cục diện trận đấu.

Điểm then chốt về chiến thuật

Spain U21 có lợi thế về chuỗi kết quả gần đây, nên khả năng cao họ sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ. Về phía Albania U21, điều quan trọng là giữ sự chắc chắn ở những phút đầu, tận dụng không khí sân nhà và duy trì sự bền bỉ đã giúp đội ít thua trong thời gian qua.

Trận đấu vì thế có thể xoay quanh việc bên nào kiểm soát tốt hơn các khoảnh khắc then chốt. Albania U21 cần sự kỷ luật để không bị cuốn vào thế bị động. Spain U21 cần sự kiên nhẫn để không để chủ nhà biến trận đấu thành cuộc đua của tinh thần và sức bền.

Nhận định

Về phong độ, Spain U21 nhỉnh hơn nhờ 4 trận thắng trong 5 lượt gần nhất. Dù vậy, Albania U21 chơi rất tốt trên sân nhà và chỉ thua một trận trong chuỗi 5 trận gần đây, nên đây là thử thách không dễ dàng với đội khách. Một trận đấu cân bằng, nơi chi tiết nhỏ quyết định kết quả, là kịch bản hợp lý nhất.

Albania U21 5 trận gần nhất T H B T H 5 Trận 2-2-1 T-H-B 9 Ghi (TB 1.8) 7 Thủng lưới Spain U21 5 trận gần nhất T T T B T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 0 Thủng lưới