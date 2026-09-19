Trực tiếp Alverca vs Rio Ave: Hiệp 2 bắt đầu, Alverca dẫn 1-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Alverca vs Rio Ave: Hiệp 2 bắt đầu, Alverca dẫn 1-0

Văn Thể19/09/2026 19:09

Alverca và Rio Ave bước vào cuộc đối đầu trên sân Complexo Desportivo FC Alverca với mục tiêu tối thượng là tìm kiếm kết quả tích cực sau chuỗi ngày ảm đạm.

Alverca1 - 0Rio AveHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Alverca 1 - 0 Rio Ave.

  • 88'Thẻ vàng

    Phút 88': Davy Gui (Alverca) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 87'Thẻ vàng

    Phút 87': Simón García (Rio Ave) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 85'Alverca ép sân

    Cầm bóng: Alverca 48% - 52% Rio Ave, dứt điểm 21 - 5 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 6 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 2 - 4.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Alverca): Yaya Bojang vào sân thay Francisco Chissumba.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Alverca): Zé Rafael vào sân thay Rayan Lucas.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Alverca): Matheus Franca vào sân thay Francisco Chiquinho.

  • 73'Alverca ép sân

    Cầm bóng: Alverca 49% - 51% Rio Ave, dứt điểm 16 - 4 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 5 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 1 - 3.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Rio Ave): Malik Sellouki vào sân thay Miguel Patricío.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Rio Ave): Tamble Ulisses Folgado Monteiro vào sân thay João Tomé Baptista.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Rio Ave): Caike Lourenço Valença vào sân thay Tamas Nikitscher.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Alverca): André Vidigal vào sân thay Lucas Figueiredo dos Santos.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Alverca): Vivaldo Semedo vào sân thay Dawda Camara Sankharé.

  • 61'Alverca ép sân

    Cầm bóng: Alverca 48% - 52% Rio Ave, dứt điểm 14 - 4 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 1 - 3.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Rio Ave): Marios Vrushai vào sân thay Pedro Amaral.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Rio Ave): Sebastian Clemensen vào sân thay Roland Galcik.

  • 49'Alverca ép sân

    Cầm bóng: Alverca 47% - 53% Rio Ave, dứt điểm 13 - 3 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 3 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 1 - 3.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 37'Alverca ép sân

    Cầm bóng: Alverca 48% - 52% Rio Ave, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 1 - 2.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Alverca 51% - 49% Rio Ave, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 1 - 2.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Alverca 52% - 48% Rio Ave, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 0.

  • 3'BÀN THẮNG! Alverca (1-0)

    Phút 3': Dawda Camara Sankharé (Alverca) lập công (kiến tạo: Francisco Chiquinho). Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Alverca tiếp đón Rio Ave.

Cập nhật lúc 01:52 20/09/2026

Đội hình chính thức
Alverca
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Sérgio Ferreira
Rio Ave
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV S. Silaidopoulos
31
Matheus Mendes
14
S. Baseya
21
Sergi Gómez
12
I. James
20
Diogo Filipe Spencer Marques
35
Rayan
6
D. Gui
55
Francisco Chissumba
10
Chiquinho
19
D. Camara
22
Figueiredo
32
Vitor Hugo
20
João Tomé
23
F. Petrasso
3
S. Garcia
24
Pedro Amaral
5
A. Ntoi
44
T. Nikitscher
30
R. Galčík
79
M. Patricio
7
Diogo Bezerra
11
J. Blesa
Dự bị
Alverca
8 Vasco Moreira91 Jhonatan26 Matheus França24 E. Jemide18 Z. Kassary17 S. Merheg11 C. Nuozzi9 Vivaldo Semedo27 Toni Tamarit
Rio Ave
22 K. Chamorro9 Tamble Monteiro80 S. Clemmensen54 G. Liavas60 Caike27 T. Medina19 M. Sellouki39 Gustavo Mancha17 M. Vrousai
Cập nhật đội hình lúc 23:33 19/09/2026
AlvercaThống kêRio Ave
48%
Kiểm soát bóng
52%
21
Dứt điểm
5
5
Trúng đích
2
6
Phạt góc
3
10
Phạm lỗi
6
2
Việt vị
1
2
Thủ môn cứu thua
4

Cả Alverca và Rio Ave đều bước vào trận đấu lúc 00h00 ngày 20/09/2026 với chung một mục tiêu bức thiết: tìm kiếm một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Khi điểm số đang trở nên vô cùng quý giá ở giai đoạn này, cuộc so tài tại sân vận động Complexo Desportivo FC Alverca hứa hẹn sẽ diễn ra đầy chặt chẽ và thận trọng.

Khát khao giải tỏa áp lực từ phong độ bết bát

Đội chủ nhà Alverca đang trải qua giai đoạn thi đấu tương đối khó khăn. Trong 5 lần ra sân gần nhất, họ chỉ giành được 1 chiến thắng, bên cạnh 2 trận hòa và 2 trận thua. Sự thiếu ổn định ở khâu dứt điểm cũng như tổ chức phòng ngự khiến đội bóng này thường xuyên đánh rơi những điểm số quan trọng. Với việc chỉ có được 5 điểm sau những vòng đấu đã qua và tạm đứng ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng, Alverca rất cần một cú hích tinh thần ngay trên sân nhà.

Ở bên kia chiến tuyến, Rio Ave thậm chí còn gặp nhiều bất ổn hơn. Đội khách chỉ có được 1 trận thắng, 1 trận hòa và nhận tới 3 thất bại trong 5 trận đấu gần đây. Thành tích này phản ánh những lỗ hổng đáng kể trong hệ thống vận hành, khiến họ mới chỉ thu về 4 điểm và đứng ở vị trí thứ 16. Áp lực đè nặng buộc đoàn quân áo sọc phải chơi với sự tập trung cao độ nếu muốn rời sân của đối thủ với kết quả khả quan.

Lịch sử đối đầu cân bằng và toan tính chiến thuật

Nhìn lại 4 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, sự cân bằng gần như tuyệt đối được thể hiện rõ qua các con số thống kê. Cụ thể, Alverca có 1 chiến thắng, Rio Ave sở hữu 1 thắng lợi và hai đội chia điểm ở 2 trận còn lại. Sự tương đồng về thành tích đối đầu phản ánh thực tế rằng cả hai bên đều không có sự vượt trội quá rõ rệt trước đối phương.

Khoảng cách giữa hai đội hiện chỉ là 1 điểm mong manh. Với vị thế và phong độ hiện tại, nhiều khả năng trận đấu sẽ diễn ra theo kịch bản giằng co ở khu vực trung tuyến. Sự thận trọng sẽ được ban huấn luyện hai bên đặt lên hàng đầu nhằm tránh mắc sai lầm sớm, trước khi nghĩ đến việc tìm kiếm khoảnh khắc quyết định để bứt lên.

Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
Alverca · 1 thắng2 hòaRio Ave · 1 thắng
05/04/2026
Rio Ave
1 - 2
Alverca
ALV
08/11/2025
Alverca
1 - 1
Rio Ave
Hòa
23/11/2024
Alverca
2 - 2
Rio Ave
Hòa
24/11/2019
Rio Ave
1 - 0
Alverca
RA
Alverca
5 trận gần nhất
TBHBH
6
Trận
1-2-3
T-H-B
8
Ghi (TB 1.3)
11
Thủng lưới
Rio Ave
5 trận gần nhất
HBBTB
6
Trận
1-1-4
T-H-B
5
Ghi (TB 0.8)
14
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1FC Porto6600+1318TTTTT
2Benfica6510+1716TTTTT
3Sporting CP6420+914HTTTT
11Moreirense6213-67TBBTB
12Alverca6123-35TBHBH
13Famalicao6042-24HHHBB
15Nacional6114-44BBBBT
16Rio Ave6114-94HBBTB
17Estoril6024-62BHBBB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Alverca vs Rio Ave: Hiệp 2 bắt đầu, Alverca dẫn 1-0
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