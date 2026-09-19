Trực tiếp Alverca vs Rio Ave: Hiệp 2 bắt đầu, Alverca dẫn 1-0

TRỰC TIẾPTrực tiếp Alverca vs Rio Ave: Hiệp 2 bắt đầu, Alverca dẫn 1-0
Alverca và Rio Ave bước vào cuộc đối đầu trên sân Complexo Desportivo FC Alverca với mục tiêu tối thượng là tìm kiếm kết quả tích cực sau chuỗi ngày ảm đạm.
- 90'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: Alverca 1 - 0 Rio Ave.
- 88'Thẻ vàng
Phút 88': Davy Gui (Alverca) nhận thẻ vàng (Foul).
- 87'Thẻ vàng
Phút 87': Simón García (Rio Ave) nhận thẻ vàng (Foul).
- 85'Alverca ép sân
Cầm bóng: Alverca 48% - 52% Rio Ave, dứt điểm 21 - 5 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 6 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 2 - 4.
- 84'Thay người
Phút 84' (Alverca): Yaya Bojang vào sân thay Francisco Chissumba.
- 84'Thay người
Phút 84' (Alverca): Zé Rafael vào sân thay Rayan Lucas.
- 74'Thay người
Phút 74' (Alverca): Matheus Franca vào sân thay Francisco Chiquinho.
- 73'Alverca ép sân
Cầm bóng: Alverca 49% - 51% Rio Ave, dứt điểm 16 - 4 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 5 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 1 - 3.
- 69'Thay người
Phút 69' (Rio Ave): Malik Sellouki vào sân thay Miguel Patricío.
- 69'Thay người
Phút 69' (Rio Ave): Tamble Ulisses Folgado Monteiro vào sân thay João Tomé Baptista.
- 69'Thay người
Phút 69' (Rio Ave): Caike Lourenço Valença vào sân thay Tamas Nikitscher.
- 68'Thay người
Phút 68' (Alverca): André Vidigal vào sân thay Lucas Figueiredo dos Santos.
- 68'Thay người
Phút 68' (Alverca): Vivaldo Semedo vào sân thay Dawda Camara Sankharé.
- 61'Alverca ép sân
Cầm bóng: Alverca 48% - 52% Rio Ave, dứt điểm 14 - 4 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 1 - 3.
- 59'Thay người
Phút 59' (Rio Ave): Marios Vrushai vào sân thay Pedro Amaral.
- 59'Thay người
Phút 59' (Rio Ave): Sebastian Clemensen vào sân thay Roland Galcik.
- 49'Alverca ép sân
Cầm bóng: Alverca 47% - 53% Rio Ave, dứt điểm 13 - 3 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 3 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 1 - 3.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 37'Alverca ép sân
Cầm bóng: Alverca 48% - 52% Rio Ave, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 1 - 2.
- 25'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Alverca 51% - 49% Rio Ave, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 1 - 2.
- 13'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Alverca 52% - 48% Rio Ave, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 0.
- 3'BÀN THẮNG! Alverca (1-0)
Phút 3': Dawda Camara Sankharé (Alverca) lập công (kiến tạo: Francisco Chiquinho). Tỷ số: 1 - 0.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Alverca tiếp đón Rio Ave.
Cập nhật lúc 01:52 20/09/2026
Cả Alverca và Rio Ave đều bước vào trận đấu lúc 00h00 ngày 20/09/2026 với chung một mục tiêu bức thiết: tìm kiếm một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Khi điểm số đang trở nên vô cùng quý giá ở giai đoạn này, cuộc so tài tại sân vận động Complexo Desportivo FC Alverca hứa hẹn sẽ diễn ra đầy chặt chẽ và thận trọng.
Khát khao giải tỏa áp lực từ phong độ bết bát
Đội chủ nhà Alverca đang trải qua giai đoạn thi đấu tương đối khó khăn. Trong 5 lần ra sân gần nhất, họ chỉ giành được 1 chiến thắng, bên cạnh 2 trận hòa và 2 trận thua. Sự thiếu ổn định ở khâu dứt điểm cũng như tổ chức phòng ngự khiến đội bóng này thường xuyên đánh rơi những điểm số quan trọng. Với việc chỉ có được 5 điểm sau những vòng đấu đã qua và tạm đứng ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng, Alverca rất cần một cú hích tinh thần ngay trên sân nhà.
Ở bên kia chiến tuyến, Rio Ave thậm chí còn gặp nhiều bất ổn hơn. Đội khách chỉ có được 1 trận thắng, 1 trận hòa và nhận tới 3 thất bại trong 5 trận đấu gần đây. Thành tích này phản ánh những lỗ hổng đáng kể trong hệ thống vận hành, khiến họ mới chỉ thu về 4 điểm và đứng ở vị trí thứ 16. Áp lực đè nặng buộc đoàn quân áo sọc phải chơi với sự tập trung cao độ nếu muốn rời sân của đối thủ với kết quả khả quan.
Lịch sử đối đầu cân bằng và toan tính chiến thuật
Nhìn lại 4 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, sự cân bằng gần như tuyệt đối được thể hiện rõ qua các con số thống kê. Cụ thể, Alverca có 1 chiến thắng, Rio Ave sở hữu 1 thắng lợi và hai đội chia điểm ở 2 trận còn lại. Sự tương đồng về thành tích đối đầu phản ánh thực tế rằng cả hai bên đều không có sự vượt trội quá rõ rệt trước đối phương.
Khoảng cách giữa hai đội hiện chỉ là 1 điểm mong manh. Với vị thế và phong độ hiện tại, nhiều khả năng trận đấu sẽ diễn ra theo kịch bản giằng co ở khu vực trung tuyến. Sự thận trọng sẽ được ban huấn luyện hai bên đặt lên hàng đầu nhằm tránh mắc sai lầm sớm, trước khi nghĩ đến việc tìm kiếm khoảnh khắc quyết định để bứt lên.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)