TRỰC TIẾP Trực tiếp Angers vs Estac Troyes: Angers ép sân, chưa có bàn thắng Angers đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp đón Estac Troyes tại Stade Raymond Kopa vào 01:45 ngày 20/09/2026 trong cuộc so tài cân bằng điểm số.

Angers 0 - 0 Estac Troyes Hiệp 1 — phút 42' 42' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

38' Angers ép sân Cầm bóng: Angers 64% - 36% Estac Troyes, dứt điểm 5 - 9 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 7; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 2 - 1.

35' Thẻ vàng Phút 35': Iron Gomis (Estac Troyes) nhận thẻ vàng (Foul).

26' Angers ép sân Cầm bóng: Angers 69% - 31% Estac Troyes, dứt điểm 4 - 6 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 7; phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 2 - 1.

12' Angers ép sân Cầm bóng: Angers 64% - 36% Estac Troyes, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Angers tiếp đón Estac Troyes.

Cập nhật lúc 02:26 20/09/2026

Đội hình chính thức Angers Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV S. Gilli Estac Troyes Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV S. Dumont 1 Anthony Lopes 2 C. Arcus 4 O. Camara 21 J. Lefort 17 J. Kalulu 14 Y. Belkhdim 8 van den Boomen 18 J. Allevinah 19 El Ouazzani 10 A. Sbaï 9 P. Peter 33 P. Beach 31 Noah Donkor 6 A. Monfray 4 M. Diaz 3 A. Ouzenadji 8 M. Diop 29 D. Karim 23 T. Nkada 17 A. Mille 11 I. Gomis 9 J. Le Douaron Dự bị Angers 93 H. Belkebla 26 A. Bermont 24 E. Biumla 36 Bane Diatta 11 Djibirin Harouna 20 Marius Louër 27 L. Rao-Lisoa 7 U. Simbakoli 16 M. Zinga Estac Troyes 7 K. Diawara 40 H. Konaté 39 Y. Kone 2 L. Maronnier 22 H. Picard 20 R. Ripart 36 I. Soukouna 41 Enisio Carneiro 34 Lassana Simakha Cập nhật đội hình lúc 01:19 20/09/2026

Angers Thống kê Estac Troyes 64% Kiểm soát bóng 36% 5 Dứt điểm 9 1 Trúng đích 2 0 Phạt góc 7 5 Phạm lỗi 5 0 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 1

Angers đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chuẩn bị bước vào cuộc chạm trán Estac Troyes vào lúc 01:45 ngày 20/09/2026. Được thi đấu trên sân vận động Stade Raymond Kopa, đội chủ nhà đứng trước cơ hội quan trọng để khẳng định tham vọng trước một đối thủ đang bám đuổi rất sát phía sau.

Bối cảnh cân bằng giữa Angers và Estac Troyes

Tương quan vị trí trên bảng xếp hạng phản ánh rõ nét tính chất sít sao của cặp đấu này. Hiện tại, Angers đang xếp ở vị trí thứ 11 với 4 điểm trong tay. Trong khi đó, Estac Troyes xếp ngay phía dưới ở vị trí thứ 12 và cũng đang sở hữu 4 điểm.

Việc hai câu lạc bộ bằng điểm và chỉ cách nhau đúng một bậc trên bảng xếp hạng khiến cuộc so tài tại Stade Raymond Kopa trở thành điểm nóng trực tiếp. Bất kỳ kết quả nào sau màn chạm trán này cũng sẽ tạo ra biến động đáng kể tới vị trí của cả hai bên.

Phong độ và toan tính chiến thuật

Xét về màn trình diễn thời gian qua, Angers thể hiện phong độ có phần thiếu ổn định trong 4 trận gần nhất. Đội chủ nhà giành được 1 trận thắng, 1 trận hòa và phải nhận 2 thất bại. Cụ thể, sau một trận hòa và một trận thua, Angers tìm lại niềm vui bằng một thắng lợi nhưng ngay sau đó lại để thua ở trận đấu gần nhất.

Sự trồi sụt này buộc Angers phải thi đấu thận trọng hơn trong khâu tổ chức thế trận khi đón tiếp Estac Troyes. Phía bên kia, đội khách cũng có trọn vẹn 4 điểm và hoàn toàn có cơ sở để thiết lập một đấu pháp thực dụng nhằm hạn chế sức ép từ sân khách.

Nhận định xu hướng trận đấu

Với khoảng cách điểm số cân bằng cùng sự hiểu rõ về tầm quan trọng của giai đoạn hiện tại, cả Angers lẫn Estac Troyes nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự an toàn nơi hậu phương trước khi tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Lợi thế sân bãi là điểm tựa để Angers chủ động kiểm soát nhịp độ, tuy nhiên tính kỷ luật và sự kiên nhẫn mới là yếu tố quyết định cục diện trên sân Stade Raymond Kopa.

Angers 5 trận gần nhất H B T B T 4 Trận 1-1-2 T-H-B 4 Ghi (TB 1.0) 5 Thủng lưới Estac Troyes 5 trận gần nhất B B T H H

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Monaco 5 4 1 0 +5 13 T H T T T 2 Lille 4 3 1 0 +5 10 T T H T 3 Rennes 4 3 1 0 +3 10 T T T H … 10 Lens 5 1 1 3 0 4 B H B B T 11 Angers 4 1 1 2 -1 4 H B T B 12 Estac Troyes 4 1 1 2 -5 4 B B T H 13 Marseille 4 1 0 3 0 3 B B B T …

Tình hình lực lượng Angers ✚ H. Belkebla (Thigh Injury) ✚ H. Belkebla (Thigh Injury) Estac Troyes ✚ I. Boura (Injury) ✚ P. Gozzi (Muscle Injury) ✚ M. Ifnaoui (Injury) ✚ A. Phliponeau (Knee Injury) ✚ Y. Titi (Injury) ✚ I. Boura (Injury) ✚ P. Gozzi (Muscle Injury) ✚ M. Ifnaoui (Injury)