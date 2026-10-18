Trực tiếp Angers vs Marseille: Trận đấu đang diễn ra

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Angers vs Marseille: Trận đấu đang diễn ra

Văn Thể18/10/2026 15:18

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Angers và Marseille thường có nhiều bàn thắng. Trận đấu lúc 20:00 ngày 18/10/2026 tại Stade Raymond Kopa hứa hẹn tiếp nối mạch đó.

Angers0 - 0MarseilleHiệp 1 — phút 11'
  • 11'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Angers tiếp đón Marseille.

Cập nhật lúc 20:11 18/10/2026

Đội hình chính thức
Angers
Sơ đồ 4-3-3 · HLV S. Gilli
Marseille
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Bruno Genesio
1
Anthony Lopes
2
C. Arcus
27
L. Rao-Lisoa
6
L. Mouton
34
M. Gernigon
14
Y. Belkhdim
24
E. Biumla
8
van den Boomen
18
J. Allevinah
19
El Ouazzani
10
A. Sbaï
1
J. de Lange
22
T. Weah
4
C. Egan-Riley
19
G. Kondogbia
33
Emerson
42
Nouhoum Kamissoko
6
T. Nnadi
77
A. Harit
8
H. Abdelli
14
Igor Paixão
9
A. Gouiri
Dự bị
Angers
9 P. Peter37 Jules Bouffandeau26 A. Bermont36 Bane Diatta11 Djibirin Harouna17 J. Kalulu20 Marius Louër7 U. Simbakoli40 Oumar Pona
Marseille
7 A. Gomes21 N. Aguerd74 K. Bezahaf25 U. Garcia48 K. Abdallah92 T. Vermot18 B. Meité11 N. Maupay43 T. Mmadi
Cập nhật đội hình lúc 19:32 18/10/2026

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Angers và Marseille thường có nhiều bàn thắng, và trận đấu lúc 20:00 ngày 18/10/2026 trên sân Stade Raymond Kopa có đủ yếu tố để tiếp tục kịch bản ấy. Hai đội đang nằm sát nhau trên bảng xếp hạng, cùng mang phong độ thiếu ổn định và đều cần một kết quả tích cực để lấy lại nhịp.

Hai đội sát nhau trên bảng xếp hạng

Angers đang đứng thứ 13 với 7 điểm. Marseille xếp ngay phía sau ở vị trí thứ 14 với 6 điểm. Khoảng cách chỉ là 1 điểm cho thấy kết quả trận này có thể đảo vị trí của hai đội.

Với cách biệt mong manh như vậy, cả hai khó có lý do để chơi thận trọng. Chủ nhà được đá trên sân quen thuộc, còn đội khách muốn tận dụng cơ hội vượt lên đối thủ trực tiếp.

Phong độ: Angers dao động, Marseille sa sút

Trong 5 trận gần nhất, Angers thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đội chủ nhà vừa thua ở trận gần nhất, trước đó từng thắng và hòa, nên chuỗi kết quả lên xuống khá rõ.

Marseille có chuỗi phong độ đáng lo hơn khi chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất và thua 4 trận. Đội khách cũng đang mang theo một trận thua ở lượt đấu gần nhất, dù từng có một chiến thắng xen giữa chuỗi kết quả này.

Đáng chú ý, cả hai đội đều đến trận này sau thất bại. Điều đó có thể đẩy họ vào cuộc chơi cởi mở, khi mỗi bên đều cần bàn thắng để lấy lại tinh thần.

Thế đối đầu nghiêng về Marseille

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Angers chưa thắng trận nào, hòa 2 trận và thua 3 trận trước Marseille. Thế trận đối đầu vì thế đang nghiêng về đội khách.

Tuy nhiên, những cuộc gặp gần đây giữa hai đội thường có nhiều bàn thắng, tức là các trận đấu hiếm khi diễn ra trong thế đóng kín. Đây cũng là lý do trận đấu này được kỳ vọng sẽ có nhịp độ cao và những pha lên xuống bóng liên tục.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với Angers, bài toán là tận dụng lợi thế sân nhà để phá vỡ thế bất lợi trong lịch sử đối đầu. Việc chưa thắng Marseille trong 5 lần gần nhất có thể tạo áp lực, nhưng cũng là động lực để đội chủ nhà chơi chủ động hơn.

Marseille cần chấm dứt chuỗi kết quả kém. Lợi thế đối đầu mang lại sự tự tin, song việc thua 4 trong 5 trận gần nhất cho thấy đội khách còn nhiều vấn đề cần khắc phục, nhất là sự ổn định trong từng giai đoạn của trận đấu.

Nếu cả hai cùng theo đuổi lối chơi tấn công vì cần điểm số, những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự sẽ xuất hiện. Đó là điều kiện thuận lợi cho một trận đấu nhiều bàn thắng.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc gặp giữa hai đội có vị trí và điểm số gần như ngang nhau, cùng đang tìm lại cảm giác chiến thắng. Marseille có lợi thế về thành tích đối đầu, trong khi Angers được đá trên sân nhà và có phong độ nhỉnh hơn một chút.

Với bối cảnh đó, một trận đấu cởi mở, giàu cơ hội và có nhiều bàn thắng là kịch bản dễ xảy ra nhất.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Angers · 0 thắng2 hòaMarseille · 3 thắng
18/01/2026
Angers
2 - 5
Marseille
MAR
30/10/2025
Marseille
2 - 2
Angers
Hòa
10/02/2025
Angers
0 - 2
Marseille
MAR
05/10/2024
Marseille
1 - 1
Angers
Hòa
15/05/2023
Marseille
3 - 1
Angers
MAR
Angers
5 trận gần nhất
BTHBT
6
Trận
2-1-3
T-H-B
7
Ghi (TB 1.2)
10
Thủng lưới
Marseille
5 trận gần nhất
BTBBB
6
Trận
2-0-4
T-H-B
9
Ghi (TB 1.5)
8
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain7421+514TTTTB
2Lille7421+514HTBTT
3Monaco6420+514HTHTT
12Strasbourg7214-37BBBHT
13Angers6213-37BTHBT
14Marseille6204+16TBBBB
15Le Mans7133-56BBTHH
Tình hình lực lượng
Angers
J. Lefort (Red Card)
H. Belkebla (Injury)
O. Camara (Thigh Injury)
J. Kalulu (Groin Injury)
J. Lefort (Red Card)
H. Belkebla (Injury)
O. Camara (Thigh Injury)
J. Kalulu (Groin Injury)
Marseille
D. Cornelius (Hip Injury)
P. Hojbjerg (Muscle Injury)
D. Cornelius (Hip Injury)
P. Hojbjerg (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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