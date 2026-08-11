Trực tiếp Angers vs Nice: Hết hiệp 1, Nice dẫn 1-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Angers vs Nice: Hết hiệp 1, Nice dẫn 1-0

Văn Thể08/11/2026 18:15

Nice đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 8, 14 điểm. Angers đứng thứ 15. Trận đấu bắt đầu lúc 23h15 ngày 08/11/2026 trên sân Stade Raymond Kopa.

Angers0 - 1NiceNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 36'Nice ép sân

    Cầm bóng: Angers 47% - 53% Nice, dứt điểm 2 - 7 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 3 - 1.

  • 32'Thẻ vàng

    Phút 32': Ousmane Camara (Angers) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 30'Thẻ vàng

    Phút 30': Carlens Arcus (Angers) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 24'Nice ép sân

    Cầm bóng: Angers 53% - 47% Nice, dứt điểm 2 - 6 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 2 - 1.

  • 12'Angers ép sân

    Cầm bóng: Angers 59% - 41% Nice, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 2); phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 2'BÀN THẮNG! Nice (0-1)

    Phút 2': Sofiane Diop (Nice) lập công (kiến tạo: Mohamed Amoura). Tỷ số: 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Angers tiếp đón Nice.

Cập nhật lúc 00:03 09/11/2026

Đội hình chính thức
Angers
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV S. Gilli
Nice
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV O. Pantaloni
1
Anthony Lopes
2
C. Arcus
4
O. Camara
21
J. Lefort
8
van den Boomen
14
Y. Belkhdim
93
H. Belkebla
17
J. Kalulu
18
J. Allevinah
10
A. Sbaï
9
P. Peter
23
Y. Diouf
36
A. Seidu
55
Ndayishimiye
5
Mohamed Abdelmonem
92
J. Clauss
39
D. Coulibaly
6
H. Boudaoui
27
N. Nkounkou
10
S. Diop
9
M. Amoura
11
E. Wahi
Dự bị
Angers
6 L. Mouton27 L. Rao-Lisoa26 A. Bermont24 E. Biumla11 Djibirin Harouna34 M. Gernigon20 Marius Louër7 U. Simbakoli40 Oumar Pona
Nice
7 G. Hein21 I. Jansson84 H. Koutoune28 A. Witsel35 Mandza Tsiendi41 D. Morana29 N. Ngoumou77 T. Boulhendi8 M. Sanson
Cập nhật đội hình lúc 22:47 08/11/2026
AngersThống kêNice
47%
Kiểm soát bóng
53%
2
Dứt điểm
7
1
Trúng đích
4
1
Phạt góc
2
3
Phạm lỗi
2
3
Thủ môn cứu thua
1

Nice đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 8 với 14 điểm. Họ làm khách của Angers, đội đang ở hạng 15 với 8 điểm, trong trận đấu diễn ra lúc 23h15 ngày 08/11/2026 trên sân Stade Raymond Kopa. Hai đội đang đứng ở hai nửa khác nhau của bảng xếp hạng và có phong độ trái ngược.

Nice giữ nhịp tốt trong cuộc đua tốp đầu

Nice đang có chuỗi kết quả đáng chú ý. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 4 trận và chỉ thua 1 trận. Hai trận mới nhất của họ đều là chiến thắng. Phong độ này giúp Nice có 14 điểm và đứng hạng 8 trên bảng xếp hạng.

Khoảng cách với Angers hiện là 6 điểm và 7 bậc. Với đội khách, trận đấu này là cơ hội để duy trì đà thắng và giữ vị trí bám sát nhóm dẫn đầu.

Angers cần tìm lại cảm giác chiến thắng

Ngược lại, Angers đang trải qua giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà chỉ thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Trận gần nhất của họ kết thúc bằng thất bại.

Với 8 điểm và đứng hạng 15, Angers cần những kết quả tích cực hơn để kéo dài khoảng cách với phần dưới bảng xếp hạng. Lợi thế sân nhà tại Stade Raymond Kopa sẽ là điểm tựa để họ tìm lại cảm giác chiến thắng.

Thế đối đầu nghiêng về Nice

Lịch sử gặp nhau gần đây cũng nghiêng về phía đội khách. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Nice thắng 3 lần, Angers thắng 1 lần và hai đội hòa 1 lần. Như vậy, Nice chiếm ưu thế rõ rệt trong các lần chạm trán gần đây.

Điểm then chốt của trận đấu

Sự tương phản về phong độ là yếu tố đáng chú ý nhất. Nice bước vào trận với tinh thần cao sau chuỗi kết quả tốt và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Angers có lợi thế sân nhà nhưng đang thiếu sự ổn định.

Nếu Nice duy trì được sự chắc chắn như những trận gần đây, họ có cơ sở để tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục. Ngược lại, Angers cần một màn trình diễn kỷ luật và hiệu quả để phá vỡ thế đối đầu bất lợi.

Nhận định

Xét về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và thành tích đối đầu, Nice là đội được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, bóng đá luôn có những bất ngờ, và Angers vẫn có thể tạo khó khăn cho đối thủ trên sân nhà nếu tận dụng tốt lợi thế của mình.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Angers · 1 thắng1 hòaNice · 3 thắng
15/03/2026
Angers
0 - 2
Nice
NIC
07/12/2025
Nice
0 - 1
Angers
ANG
20/04/2025
Nice
2 - 1
Angers
NIC
01/09/2024
Angers
1 - 4
Nice
NIC
02/04/2023
Angers
1 - 1
Nice
Hòa
Angers
5 trận gần nhất
BHBBT
9
Trận
2-2-5
T-H-B
9
Ghi (TB 1.0)
17
Thủng lưới
Nice
5 trận gần nhất
TTBTT
9
Trận
4-2-3
T-H-B
13
Ghi (TB 1.4)
12
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain10721+1223TTTTT
2Paris FC10622+720TTBTB
3Lille9531+618THHTB
7Monaco9432+215BHBHT
8Nice9423+114TTBTT
9Lens9414+313BTTTB
14Auxerre10316-1110BBHTB
15Angers9225-88BHBBT
16Estac Troyes10226-108BTHBB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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